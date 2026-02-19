MetLife abre inscrições para Programa de Estágio 2026.1

Companhia oferece experiência imersiva no escritório e na cultura organizacional; inscrições vão até 28 de fevereiro



SAO PAULO, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A MetLife Brasil, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, abriu inscrições para o programa de estágio NextGen 2026, voltado a estudantes universitários com previsão de formatura a partir de junho de 2028. O prazo para candidatura vai até 28 de fevereiro. Com oportunidades em diferentes áreas, o programa busca atrair jovens talentos interessados em desenvolvimento profissional, protagonismo e crescimento na companhia. Não há limite de idade para participação. As inscrições podem ser feitas pelo link: Inscrição programa NextGen 2026.1

Durante o processo seletivo, a MetLife adota uma abordagem de "portas abertas", oferecendo aos candidatos um dia de imersão presencial para vivenciar a cultura da companhia e conhecer as oportunidades do programa. Os participantes também terão contato com estagiários que já atuam na empresa, que compartilharão suas experiências e estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre a rotina e o ambiente de trabalho.

"O Programa de Estágio MetLife 2026.1 foi estruturado para oferecer uma experiência prática de aprendizado e desenvolvimento desde o início do processo seletivo. A proposta é atrair estudantes com perfil curioso e protagonista, que queiram construir uma trajetória profissional em um ambiente colaborativo e voltado ao crescimento", afirma Gustavo Fermino, diretor de Recursos Humanos da MetLife Brasil.

Inscrições e seleção

Os interessados podem se inscrever por meio do link Programa NextGen 2026.1 . Para participar, é recomendável ter conhecimentos no pacote Office, disponibilidade para atuação em modelo híbrido na região da Berrini, em São Paulo, e estar cursando ensino superior em áreas como administração, economia, ciências contábeis, ciências atuariais, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, engenharias, estatística e cursos correlatos.

O prazo de inscrição se encerra em 28 de fevereiro. Ao longo do processo seletivo, a companhia prioriza a troca de experiências e a comunicação contínua com os candidatos, desde as etapas iniciais até o início oficial dos aprovados.

"Com 157 anos de atuação global, a MetLife convida estudantes que desejam iniciar sua trajetória profissional em uma companhia presente em diferentes mercados e culturas", finaliza Gustavo Fermino.

