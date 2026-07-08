Meu Primeiro Código leva pensamento computacional para crianças em escolas públicas

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Fazer Educação

08 jul, 2026, 20:00 GMT

Programa implementado pela Fazer Educação em Boa Vista (RR) alia robótica, formação docente e metodologia sem telas para estudantes nos anos iniciais

SAO PAULO, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em um cenário em que o pensamento computacional passa a integrar as diretrizes da educação básica brasileira, iniciativas que tornam esse aprendizado acessível e conectado à realidade das escolas ganham cada vez mais relevância. É nesse contexto que se destaca o programa Meu Primeiro Código, implementado pela Fazer Educação na rede municipal de Boa Vista (RR), levando o ensino de computação para crianças dos anos iniciais do ensino fundamental por meio de uma metodologia prática, lúdica e inclusiva.

Alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Computação, o programa busca desenvolver competências fundamentais, como raciocínio lógico, criatividade, colaboração, resolução de problemas e pensamento crítico. Para isso, utiliza uma abordagem que dispensa laboratórios de informática, acesso à internet ou telas, tornando o aprendizado mais democrático e viável para diferentes contextos educacionais.

A iniciativa combina formação docente, materiais pedagógicos e kits de robótica educacional compostos por robôs e blocos magnéticos que permitem às crianças construir algoritmos e resolver desafios de forma concreta e intuitiva. Em Boa Vista, o programa já impactou mais de 8 mil estudantes e cerca de 300 professores, fortalecendo a integração do pensamento computacional às práticas pedagógicas das escolas.

A implementação começa com uma semana de formação voltada aos educadores, que vivenciam na prática as atividades e estratégias que serão aplicadas em sala de aula. A proposta é garantir que o pensamento computacional seja trabalhado de forma transversal, contribuindo para o aprendizado em diferentes áreas do conhecimento.

"O objetivo é desenvolver habilidades que ajudam os estudantes a compreender problemas, identificar padrões, criar estratégias e encontrar soluções. São competências que acompanham os alunos ao longo de toda a trajetória escolar e da vida", afirma o professor Leandro Brito, que participou do desenvolvimento do projeto.

Os resultados alcançados em Boa Vista vêm ampliando o reconhecimento da iniciativa. Em 2026, a Escola Municipal Balduíno Wottrich recebeu o Selo ODS Educação, certificação que reconhece projetos alinhados à Agenda 2030 da ONU. Entre as ações destacadas estava o trabalho desenvolvido por meio do programa Meu Primeiro Código, que promove o pensamento computacional de forma integrada às atividades pedagógicas.

Outro diferencial da iniciativa é sua capacidade de adaptação a diferentes contextos culturais e sociais. Em escolas indígenas da comunidade Darora, por exemplo, os recursos do programa foram utilizados para apoiar atividades de valorização da língua Macuxi, demonstrando como a tecnologia pode atuar como ferramenta de fortalecimento da identidade cultural e da aprendizagem.

Ao unir inovação, formação docente e acessibilidade, o Meu Primeiro Código contribui para ampliar as oportunidades de aprendizagem e preparar estudantes para os desafios de um mundo cada vez mais conectado, sem perder de vista as realidades e necessidades de cada comunidade escolar.

Sobre a Fazer Educação

A Fazer Educação é uma empresa especializada no desenvolvimento e na implementação de inovações pedagógicas e tecnologias educacionais para o setor público. A marca atua em parceria com empresas nacionais e internacionais, focadas no desenvolvimento de soluções personalizadas, que ajudam as instituições educacionais públicas a melhorar seu processo de ensino. Ao longo dos anos, mais de 4 milhões de estudantes foram beneficiados pelos recursos pedagógicos completos, cerca de 500 municípios atendidos pelos materiais educativos e mais de 160 mil docentes formados com as novas tecnologias. https://fazereducacao.com.br/.

FONTE Fazer Educação

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