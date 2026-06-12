Projeto idealizado por João Carlos Martins leva musicalização infantil para mais de 2,5 mil alunos da rede municipal de SP

Iniciativa utiliza metodologia baseada em voz, movimento corporal e objetos do cotidiano para trabalhar aprendizagem, ritmo e coordenação motora

SÃO PAULO, 12 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Um novo projeto de musicalização infantil está levando experiências de aprendizagem musical para mais de 2,5 mil estudantes do 1º ano do ensino fundamental da rede municipal de São Paulo. Realizado em parceria com o maestro João Carlos Martins, a Fazer Educação é facilitadora de sua implementação, apoiando a formação dos professores impactados, a disponibilização dos materiais didáticos e o suporte pedagógico pela plataforma digital Plurall.

O programa atende 86 turmas de 27 escolas municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), sendo 25 delas localizadas em Centros Educacionais Unificados (CEUs), e é desenvolvido com a Somos Educação. Sua metodologia ensina fundamentos musicais sem a necessidade de instrumentos tradicionais – e ensina a trabalhar ritmo, coordenação e percepção musical por meio de palmas, voz, movimentos corporais e objetos do cotidiano.

Ações que integram arte e educação contribuem para ampliar as experiências de aprendizagem dentro da escola pública. "A música é uma linguagem que favorece escuta, atenção, expressão e interação coletiva. Quando inserida de forma estruturada no ambiente escolar, ela pode fortalecer o desenvolvimento das crianças e apoiar o trabalho pedagógico em sala de aula", afirma Jemelly Xavier, arte-educador e especialista em educação musical para crianças e adolescentes.

O projeto está alinhado ao Currículo da Cidade e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), integrando a música como linguagem artística e ferramenta de desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos estudantes. De acordo com o cronograma apresentado pelo maestro João Carlos Martins, os estudantes terão contato inicial com os fundamentos musicais nos primeiros anos do projeto e, posteriormente, poderão avançar para a leitura de partituras.

Sobre a Fazer Educação

A Fazer Educação é uma empresa especializada no desenvolvimento e na implementação de inovações pedagógicas e tecnologias educacionais para o setor público. A marca atua em parceria com empresas nacionais e internacionais, focadas no desenvolvimento de soluções personalizadas, que ajudam as instituições educacionais públicas a melhorar seu processo de ensino. Ao longo dos anos, mais de 4 milhões de estudantes foram beneficiados pelos recursos pedagógicos completos, cerca de 500 municípios atendidos pelos materiais educativos e mais de 160 mil docentes formados com as novas tecnologias. https://fazereducacao.com.br/.

FONTE Fazer Educação