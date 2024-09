MGI Tech e Dasa se aliam para aprimorar os diagnósticos de saúde no Brasil por meio do sequenciamento genético

Novas tecnologias contribuirão para a realização de mais testes genéticos para diagnosticar cânceres, doenças raras e outras enfermidades com maior precisão, avançando na prática da medicina personalizada no país

SÃO PAULO, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A MGI Tech Co., Ltd. ("MGI"), uma empresa comprometida em construir ferramentas e tecnologias essenciais que impulsionam a inovação em ciências da vida, acaba de divulgar uma aliança estratégica com a Dasa para ampliar o acesso dos pacientes brasileiros à genômica de última geração e promover avanços significativos no setor de saúde do país.

A MGI atua em 100 países e está presente na América Latina desde 2019. Em abril deste ano, inaugurou o Centro de Experiência do Cliente (CEC) no Brasil para fortalecer a infraestrutura de sequenciamento genômico e o desenvolvimento científico. A tecnologia da empresa também apoia o maior projeto de sequenciamento genômico nacional, o Genomas Brasil.

"Estamos entusiasmados em aproveitar a tecnologia da MGI e a expertise da Dasa no setor de diagnósticos e sua ampla rede de saúde. Vamos ajudar a potencializar a capacidade da Dasa de atender um número crescente de pacientes, processando amostras genéticas de alta qualidade de forma mais acessível e eficiente", afirma Carlos Carpio, Diretor Comercial Sênior da MGI para a América Latina e Gerente Geral para o Brasil. "Com a Dasa, vamos contribuir para o fortalecimento da genômica no país, avançando na medicina personalizada e promovendo a saúde da população brasileira", acrescenta.

Para Gustavo Riedel, Diretor de Genômica LATAM na Dasa, a aliança representa um avanço crucial para o setor no país. "Nossa expertise em serviços de saúde especializados, combinada com as tecnologias de sequenciamento da MGI, garantirá maior acesso dos pacientes brasileiros à genômica de precisão e, consequentemente, ajudará na definição de tratamentos mais precisos e eficazes para enfermidades como cânceres e doenças raras", explica o executivo.

A Dasa também implementou sequenciadores e produtos de automação da MGI em sua rede de laboratórios. A instalação dos equipamentos de alta capacidade DNBSEQ-T7, Sistema Automatizado de Preparação de Amostras MGISP-100, Sistema Automatizado de Preparação de Amostras MGISP-960 e ZTRON Appliance otimizará o tempo dos profissionais nos procedimentos de processamento e aumentando significativamente a eficiência.

A aliança estratégica entre a MGI e a Dasa está pronta para transformar o mercado de saúde nacional, introduzindo tecnologias de sequenciamento genômico de ponta. Em um país onde o acesso a tecnologias médicas avançadas muitas vezes é limitado pelos altos custos, essa parceria representa um grande avanço. Ao permitir que mais brasileiros tenham acesso a testes genômicos, um número maior de pessoas poderá se beneficiar dos mais recentes avanços em medicina de precisão.

"Com a nova plataforma, ganhamos ainda mais qualidade, pontualidade, produtividade, padronização de processos rotineiros e processamento de dados. Queremos garantir mais acesso para a população, no menor tempo possível, a um custo cada vez mais acessível", explica Riedel.

Sobre a MGI

A MGI Tech Co., Ltd. (MGI), com sede em Shenzhen, está comprometida em construir ferramentas e tecnologias essenciais para liderar a ciência da vida através da inovação inteligente. Com base em sua tecnologia proprietária, a MGI foca em pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de instrumentos de sequenciamento, reagentes e produtos relacionados para apoiar a pesquisa em ciências da vida, agricultura, medicina de precisão e saúde. A MGI é um dos principais produtores de sequenciadores genéticos clínicos de alta capacidade, e suas plataformas multiômicas incluem sequenciamento genético, imagem médica e automação laboratorial. A missão da MGI é desenvolver e promover ferramentas avançadas de ciências da vida para o futuro da saúde. Para mais informações, visite o site da MGI ou conecte-se no Twitter, LinkedIn ou YouTube.

Sobre Dasa Genômica

A Dasa Genômica é a marca de medicina genética e genômica da Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil. Com operação também na Argentina e no Uruguai, é resultado da unificação da GeneOne, fundada pela Dasa em 2017, com as empresas adquiridas Chromosome e InSitus, e Genia, que passaram a fazer parte da Dasa em 2019. Atualmente, tem sete frentes de atuação: doenças raras e neurologia, oncologia, onco-hematologia, reprodução humana e medicina fetal, cardiologia, farmacogenômica e oftalmologia. A Dasa Genômica conta com uma equipe técnica e de médicos especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática que são referência em suas áreas de atuação. A oferta de exames – alguns deles disponibilizados pela marca com exclusividade no Brasil – permite que profissionais de saúde possam diagnosticar e tratar seus pacientes com excelência e inovação, de forma preditiva, preventiva e personalizada.

Sobre a Dasa

A Dasa é a maior rede de saúde integrada do Brasil. Faz parte da vida de mais de 23 milhões de pessoas por ano, com alta tecnologia, experiência intuitiva e atitude à frente do tempo. Com mais de 50 mil colaboradores e 250 mil médicos parceiros, existe para ser a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa, estando presente em cada etapa de cuidado.

Acredita que para cuidar sempre é preciso cuidar por inteiro. Por isso, olha para a gestão da saúde de um jeito preventivo, preditivo e personalizado. Integra medicina diagnóstica, hospitais, genômica, oncologia, coordenação de cuidado, pronto atendimento, telemedicina, pesquisa clínica e ciência. Ao todo, conta com 15 hospitais referências (considerando rede própria, crescimentos inorgânicos e os deals que ainda estão sob aprovação dos órgãos reguladores), e mais de 59 marcas entre medicina diagnóstica e hospitais, distribuídas em centenas de unidades no Brasil.

A Dasa garante uma navegação ágil, descomplicada e sem atritos na jornada da saúde, tanto para pacientes quanto para médicos, por meio da sua plataforma de gestão de saúde digital, o Nav. Além disso, oferece soluções integradas e inovadoras de saúde corporativa, por meio do Dasa Empresas.

Somos Dasa e somos para toda a vida. Para mais informações, acesse: www.dasa.com.br

