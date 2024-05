MGI Tech Expande Presença nos EUA com Novo Centro de Experiência do Cliente e Fábrica

BOSTON e SAN JOSE, Califórnia, 26 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A MGI Tech Co., Ltd. (MGI), uma empresa dedicada à construção de ferramentas e tecnologias essenciais que promovem inovação em ciências da vida, tem o prazer de anunciar expansões significativas no mercado dos EUA através de sua subsidiária Complete Genomics, reforçando seu compromisso com o avanço das tecnologias genômicas e oferecendo suporte excepcional aos clientes. A abertura do Centro de Experiência do Cliente perto de Boston e uma nova fábrica de US$3,2 milhões em sua sede em San Jose constituem importantes marcos nas operações da MGI nos EUA.

Novo Centro de Experiência do Cliente (CEC) em Boston

O novo Centro de Experiência do Cliente, localizado em Framingham, próximo a Boston, é a primeira presença da MGI na Costa Leste e a expectativa é de que viabilize um serviço e suporte mais rápidos aos clientes da Costa Leste. Operado pela subsidiária americana da MGI, Complete Genomics, o CEC oferecerá aos clientes atuais e potenciais em Boston e no nordeste dos EUA a oportunidade de experimentar os avançados fluxos de trabalho DNBSEQ™ da MGI. Os clientes atuais e potenciais em Boston e no nordeste poderão experimentar nossos fluxos de trabalho DNBSEQ™, incluindo plataformas de sequenciamento de última geração, sistemas de automação da preparação de amostras e produtos de bioinformática.

As plataformas de sequenciamento DNBSEQ que serão apresentadas durante o Centro de Experiência do Cliente incluem a principal DNBSEQ-T7*, a DNBSEQ-G99* e a DNBSEQ-E25*. Também serão apresentados o sistema automatizado de preparação de amostras de alta produtividade MGISP-960 e o robô de pipetagem de oito canais independentes MGISP-Smart 8.

Nova Fábrica em San Jose

A MGI também inaugurou uma fábrica de 939,71 metros quadrados em sua sede em San Jose. Esta nova instalação abrigará as operações de pesquisa e desenvolvimento, engenharia e fabricação com certificação ISO (Organização Internacional para Padronização) da subsidiária americana da MGI, Complete Genomics. A instalação representa a cadeia de suprimentos inaugural da empresa nos EUA, resultando em entregas mais rápidas para os clientes da empresa, que são pesquisadores que utilizam produtos de sequenciamento de última geração para desenvolver pesquisas sobre condições como câncer, Alzheimer, obesidade e outras.

A nova instalação permitirá a entrega mais rápida de instrumentos aos clientes dos EUA, com o primeiro DNBSEQ-G99* previsto para ser produzido no segundo trimestre deste ano. A MGI espera finalizar e entregar dezenas de sequenciadores DNBSEQ em 2024. Uma fábrica de reagentes de 256,97 metros quadrados deverá começar a operar em 2025.

Sobre a MGI

A MGI Tech Co., Ltd. (ou suas subsidiárias, coletivamente chamadas MGI) está comprometida em construir ferramentas e tecnologias essenciais que promovam a inovação em ciências da vida. Nosso foco está em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e vendas de instrumentos, reagentes e produtos relacionados no campo das ciências da vida e biotecnologia. Fornecemos equipamentos e sistemas digitais em tempo real, multiômicos e de espectro completo para medicina de precisão, agricultura, saúde e vários outros setores. Fundada em 2016, a MGI cresceu e se tornou uma líder em ciências da vida, atendendo clientes em seis continentes e estabelecendo instalações de pesquisa, fabricação, treinamento e serviços pós-venda globalmente. A MGI destaca-se como uma das poucas empresas capazes de desenvolver e produzir em massa sequenciadores de genes para uso clínico com diferentes capacidades de rendimento, com níveis variando de Gb a Tb. Com expertise incomparável, produtos de ponta e um compromisso com o impacto global, a MGI continua a moldar o futuro das ciências da vida. Para saber mais, visite https://en.mgi-tech.com/, Linkedin, X e Youtube.

*Apenas Para Uso em Pesquisa. Não deve ser utilizado em procedimentos de diagnóstico.

