MGI Tech fecha acordo com o Grupo Sabin para impulsionar a medicina personalizada no Brasil por meio da genômica oncológica e germinativa

Parceria ajuda a ampliar o acesso da população a testes genômicos de ponta

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co., Ltd. ("MGI"), empresa comprometida em construir ferramentas e tecnologias essenciais que impulsionam a inovação em ciências da vida, fechou parceria com o Grupo Sabin, um dos maiores laboratórios de diagnóstico do Brasil, para aprimorar a detecção de doenças por meio da tecnologia de sequenciamento genético. A colaboração visa expandir o portfólio de exames e aumentar o acesso dos brasileiros a testes genômicos inovadores oferecidos pelo Sabin.

O Grupo Sabin opera em cinco estados do Brasil há 40 anos. Com milhares de funcionários, atende anualmente mais de sete milhões de clientes, oferecendo uma ampla gama de serviços que incluem análises clínicas, diagnóstico por imagem, vacinação e exames laboratoriais.

A parceria entre MGI e Sabin é um passo fundamental para o desenvolvimento da medicina personalizada no Brasil. Ao ampliar o acesso a tecnologias avançadas de sequenciamento genético, torna-se possível fornecer diagnósticos mais precisos e personalizar tratamentos de acordo com o perfil genético de cada paciente. Além de melhorar os resultados clínicos, essa abordagem promove uma assistência à saúde mais preventiva e eficiente, com potencial para transformar a prática médica no país.

"A combinação de nossa tecnologia de ponta com a ampla rede e expertise do Sabin criará uma sinergia única, capaz de transformar o sistema de saúde brasileiro. Sabin tem uma presença forte e consolidada no país e, ao incorporar nossas soluções de sequenciamento genético, podemos oferecer diagnósticos mais precisos e acessíveis a uma ampla base de pacientes. Essa parceria tem o potencial de elevar o padrão de atendimento e promover uma medicina mais personalizada e eficiente no país", explica Carlos Carpio, Diretor Comercial Sênior da MGI para a América Latina e Gerente Geral no Brasil.

"A implementação da tecnologia de sequenciamento da MGI no Sabin avançou significativamente nossas operações genômicas. Com a capacidade ampliada de sequenciamento e a possibilidade de gerar grandes volumes de dados de alta qualidade, agora podemos realizar análises mais abrangentes e precisas, aprimorando diagnósticos e impulsionando a evolução da medicina personalizada. Essa parceria também foi perfeitamente integrada ao nosso ambiente laboratorial, fornecendo soluções inovadoras que aumentam a eficiência e sustentam o crescimento mútuo. Os resultados são confiáveis e de alta qualidade, reforçando nosso compromisso de oferecer o melhor cuidado aos pacientes enquanto aproveitamos os avanços de ponta em genômica", afirma Rafael Jácomo, Diretor Técnico do Sabin.

A parceria permitirá que testes genômicos de ponta estejam mais amplamente disponíveis. Identificando predisposições genéticas e realizando diagnósticos mais precisos, os pacientes poderão aderir a tratamentos mais eficazes e personalizados, gerando um impacto positivo na saúde pública e reduzindo os custos nos sistemas de saúde.

O Sabin implementou o sequenciador genômico DNBSEQ-G400, que permite sequenciamentos em larga e média escala, e o MGISP-100, um sistema automatizado de preparação de bibliotecas desenvolvido pela MGI para sequenciamento de DNA de alta capacidade. A implementação do DNBSEQ-G400 já resultou em um aumento de 78% no número de testes genômicos realizados, ampliando significativamente a capacidade do Sabin de oferecer diagnósticos avançados aos pacientes. Com a automação proporcionada pelo MGISP-100, que processa amostras em lotes, elimina procedimentos repetitivos para os operadores, aumenta a estabilidade da preparação de bibliotecas, reduz custos totais e melhora a eficiência laboratorial, e a expectativa é de que esse crescimento seja ainda mais ampliado, permitindo mais avanços na medicina personalizada.

O acesso a tecnologias médicas avançadas muitas vezes é limitado devido aos altos custos, por isso, parcerias como essa entre MGI e Sabin representam um grande avanço ao possibilitar que brasileiros tenham acesso a testes genômicos e que mais pessoas se beneficiem dos últimos avanços da medicina de precisão.

Em abril deste ano, a MGI inaugurou o Centro de Experiência do Cliente (CEC) no Brasil para fortalecer a infraestrutura de sequenciamento genômico e o desenvolvimento científico no país.

"O sequenciamento genético é essencial quando falamos de medicina de precisão. Com o avanço das novas tecnologias, a medicina personalizada já é uma realidade que impulsionará ainda mais o desenvolvimento da saúde no país nos próximos anos, oferecendo aos pacientes uma melhor qualidade de vida", conclui Carlos Carpio.

