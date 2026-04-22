Miami Design Residences by Fouquet's Lança Vendas como Primeiro Empreendimento Residencial à Venda no Miami Design District

Novo endereço histórico combina prestígio arquitetônico com as primeiras residências de Fouquet nos EUA

MIAMI, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Uma colaboração visionária entre a Miami Design District Associates (MDDA), a Raycliff Capital, a Fort Partners e a Constellation Hotels Holding Ltd anuncia hoje o lançamento oficial das vendas do Miami Design Residences by Fouquet's, um empreendimento sem precedentes que apresenta a primeira oportunidade de propriedade residencial dentro do Design District de Miami e as primeiras residências dos EUA gerenciadas pela icônica marca de hospitalidade parisiense, Fouquet's.

Crédito: RDAI Crédito: Sr. P Studios

Marcando uma transformação fundamental para um dos bairros criativos mais influentes do país, o Miami Design Residences by Fouquet's reúne design, cultura e hospitalidade de uma maneira nunca antes vista no Distrito — estabelecendo uma nova referência para o design em Miami.

O empreendimento representa a primeira oferta residencial da Fouquet nos Estados Unidos, onde o principal grupo de hospitalidade francês operará o hotel da Fouquet em Miami e as residências com serviços completos, oferecendo um estilo de vida perfeito e repleto de hospitalidade. Este é também o único projeto da Flórida atualmente em andamento pelo arquiteto vencedor do Prêmio Pritzker, David Chipperfield, cujas obras de renome mundial incluem obras-primas modernas como o Neues Museum, em Berlim, e a Royal Academy of Arts, em Londres.

"Este projeto é uma oferta verdadeiramente singular que ressoará com compradores exigentes para quem o setor imobiliário é tanto uma escolha de estilo de vida quanto um ativo colecionável com valor de longo prazo. Nossa visão transcende o desenvolvimento residencial tradicional, combinando a arquitetura de David Chipperfield com a hospitalidade de Fouquet, tudo dentro do Miami Design District, um bairro que se tornou um ícone global de criatividade, cultura e inovação ", disse Bippy Siegal, sócio fundador da Raycliff Capital. "Qualquer um desses elementos conferiria prestígio, mas, em conjunto, este será o endereço proeminente para um comprador sofisticado atraído pelo dinamismo e pela oportunidade da Miami de hoje".

"O Miami Design Residences by Fouquet's incorpora a próxima fase de crescimento do Miami Design District", disse Craig Robins, CEO e presidente da Dacra. "Durante anos, fizemos a curadoria de um bairro definido pela criatividade, excelência em design e engajamento cultural. Este projeto oferece a um pequeno grupo de compradores uma experiência residencial que unifica arquitetura, hospitalidade e vida cotidiana em uma experiência coesa."

O empreendimento oferecerá 143 residências de condomínio de um a quatro quartos impecavelmente trabalhadas dentro de uma impressionante torre residencial de 25 andares, conectada a um hotel de Fouquet de 12 andares com mais de 20 residências hoteleiras e 85 chaves de hotel.

"Este projeto reflete um compromisso compartilhado com a excelência no design e a execução cuidadosa", disse Nadim Ashi, fundador e CEO da Fort Partners. "Trabalhar ao lado de Fouquet, David Chipperfield e esta equipe de desenvolvimento visionária nos permite oferecer uma experiência residencial definida pela clareza, habilidade e qualidade duradoura."

As residências são concebidas com foco na luz, volume e habitabilidade, oferecendo layouts amplos, tetos altos, janelas do chão ao teto e terraços privativos. Os interiores da RDAI, a empresa francesa de arquitetura e interiores por trás dos carros-chefe da Hermès em todo o mundo, introduzem uma paleta refinada de materiais naturais, armários sob medida e cabarés pálidos personalizados — detalhes artisticamente considerados refletem o espírito de design do Distrito. As residências são ainda mais aprimoradas por quase dois hectares de paisagismo exuberante do célebre arquiteto paisagista Perry Guillot, que obscurecem ainda mais a linha entre arquitetura e natureza.

Mais de 40.000 pés quadrados de comodidades apoiarão o estilo de vida residencial, incluindo uma piscina na cobertura com bar e assentos sombreados, um terraço compartilhado, suíte de salão para serviços de salão sob demanda, centro de fitness de última geração com estúdio de treinamento privado, Serenity Lounge e bar de sucos, simulador de golfe e sala de mídia, suíte divertida com cozinha de catering e lounge executivo, sala de reuniões, sala de jogos e spa com mergulho frio, sauna, sauna a vapor, hammam, jacuzzi e vestiários masculinos e femininos. Os moradores também desfrutarão dos serviços exclusivos do hotel Fouquet, desde arrumação e despensa até planejamento de eventos e serviço de motorista, além de uma quadra de automóveis privativa e paisagística, lounge no saguão e concierge 24 horas.

"O Miami Design Residences by Fouquet's oferece uma experiência residencial verdadeiramente incomparável - onde o design excepcional, a hospitalidade de classe mundial, uma localização privilegiada e casas cuidadosamente trabalhadas se unem perfeitamente", disse Pamela Liebman, presidente e CEO do Corcoran Group. "Estamos honrados em trabalhar com os desenvolvedores nesta propriedade histórica e estou confiante de que ela se tornará um dos grandes destinos residenciais da cidade."

Servindo como peça central de hospitalidade e âncora cultural para o Miami Design District, o Fouquet's Miami apresentará cinco conceitos gastronômicos distintos, ao mesmo tempo em que fornecerá serviços sob medida e programação com curadoria para as residências — trazendo sua exclusiva art de vivre parisiense para o Distrito e estabelecendo uma nova referência para a vida residencial e de hospitalidade integrada no bairro. Após a estreia da Fouquet's New York em 2022, a propriedade de Miami marca uma expansão significativa para a marca nos EUA.

Localizado na 39 NE 39thStreet, o empreendimento de quase dois acres coloca os moradores no centro de um dos bairros mais influentes do mundo em moda, arte e arquitetura, com acesso contínuo ao Aeroporto Internacional de Miami, Brickell, Wynwood e Miami Beach.

O Corcoran Sunshine Marketing Group é a empresa exclusiva de vendas e marketing da Miami Design Residences Design by Fouquet's. O preço começa em $ 1,8 milhão. Para mais informações ou para agendar um compromisso de vendas, entre em contato com [email protected] ou visite www.miamidesignresidences.com.

Sobre a Miami Design District Associates

A Miami Design District Associates (MDDA) é uma joint venture entre a Dacra, fundada e de propriedade do empreendedor visionário Craig Robins; a L Catterton Real Estate, um fundo global de desenvolvimento e investimento imobiliário especializado na criação de destinos de compras de luxo; e a Brookfield Properties, que está entre as maiores empresas de varejo imobiliário dos Estados Unidos. Juntos, eles controlam o Miami Design District, um bairro de uso misto de 30 acres conhecido por sua coleção incomparável de varejo de luxo. Os parceiros continuam a desenvolver e aprimorar este destino global, apresentando as melhores experiências de compras, culturais e culinárias dentro de um contexto arquitetonicamente significativo. https://www.dacra.com/.

Sobre a Raycliff Capital

A Raycliff Capital é uma renomada empresa global de investimentos privados especializada em serviços imobiliários e financeiros, com ênfase estratégica em private equity e crédito privado. Operando a partir de seus escritórios em Nova York e Miami, a Raycliff colabora com marcas de hospitalidade de primeira linha para desenvolver projetos de luxo icônicos em mercados florescentes como o sul da Flórida. Ancorada por um compromisso com a excelência, a inovação e a criação de valor sustentável, a Raycliff organiza meticulosamente oportunidades de investimento e residências que definem o auge da sofisticação e da qualidade, atendendo à clientela mais exigente do mundo. https://raycliff.com/

Sobre a Fort Partners

A Fort Partners é uma empresa privada de desenvolvimento totalmente integrada liderada pelo desenvolvedor e empresário Nadim Ashi. Com foco em preservação histórica, arquitetura, design e sustentabilidade, a Fort Partners está comprometida com os mais altos padrões de qualidade. Os ativos incluem o Norman's Cay, nas Bahamas, e o Four Seasons Hotel and Residences, no The Surf Club, além dos empreendimentos Four Seasons em toda a costa leste do sul da Flórida e Telluride, Colorado; seis empreendimentos na Europa, inclusive na Itália e na Grécia; e o Four Seasons Yachts, lançado este ano. Como parte do espírito da marca, a Fort Partners continua a promover relacionamentos com os melhores talentos internacionais em arquitetura, design e hospitalidade para criar propriedades únicas e excepcionais. Para mais informações, acesse http://www.fortpartners.com/.

Sobre a Constellation Hotels Holding

A Constellation Hotels Holding Ltd S.C.A. possui e opera propriedades de investimento imobiliário e hotéis de luxo localizados em cidades estratégicas entre os Estados Unidos da América e a Europa. A Constellation colabora com operadores hoteleiros reconhecidos mundialmente, conhecidos por suas marcas de luxo e serviços de alta qualidade. Essas parcerias garantem que todas as propriedades da Constellation ofereçam uma experiência excepcional aos hóspedes, ao mesmo tempo em que aproveitam a forte presença no mercado e a reputação dessas marcas estabelecidas. Ao mesmo tempo, a Constellation está desenvolvendo e expandindo sua própria marca de empresa (Maybourne), operando alguns dos hotéis mais luxuosos do mundo, todos de propriedade integral da Constellation.

Corcoran Sunshine Marketing Group

Com mais de 30 anos de experiência em marketing e vendas coletivas superiores a $ 58 bilhões, o Corcoran Sunshine Marketing Group é o líder reconhecido do setor em planejamento, design, marketing e venda de empreendimentos residenciais de luxo. A empresa oferece experiência em marketing inigualável com o benefício adicional da poderosa rede de distribuição do The Corcoran Group e de suas afiliadas internacionais. Representando propriedades nos Estados Unidos e em locais internacionais selecionados, o portfólio do Corcoran Sunshine Marketing Group contém uma coleção com curadoria dos novos endereços mais desejados do mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962907/Miami_Design_Residences_by_Fouquet_s_Penthouse_Living_Credit_RDAI.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962908/Miami_Design_Residences_by_Fouquet_s_Exterior_Credit_Mr__P_Studios_resized_to_small.jpg

FONTE Miami Design Residences by Fouquet’s