Miami Design Residences by Fouquet's inicia ventas como el primer desarrollo residencial en venta en el Miami Design District

Una nueva dirección emblemática que combina prestigio arquitectónico con las primeras residencias de Fouquet's en EE. UU.

MIAMI, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Una colaboración visionaria entre Miami Design District Associates (MDDA), Raycliff Capital, Fort Partners y Constellation Hotels Holding Ltd anuncia hoy el lanzamiento oficial de ventas de Miami Design Residences by Fouquet's, un desarrollo sin precedentes que introduce la primera oportunidad de propiedad residencial dentro del Design District de Miami y las primeras residencias en Estados Unidos gestionadas por la icónica marca parisina de la industria hostelera, Fouquet's.

Crédito: RDAI Crédito: Mr. P Studios

Marcando una transformación clave para uno de los vecindarios creativos más influyentes del país, Miami Design Residences by Fouquet's reúne diseño, cultura y la industria del turismo de una manera nunca antes vista en el distrito, estableciendo un nuevo estándar para la vida enfocada en el diseño en Miami.

El desarrollo representa la primera oferta residencial de Fouquet's en Estados Unidos, donde el destacado grupo francés operará el hotel Fouquet's Miami y las residencias completamente servidas, ofreciendo un estilo de vida integrado con servicios de la industrio del turismo. Este es también el único proyecto en Florida actualmente en desarrollo por el arquitecto ganador del Premio Pritzker, David Chipperfield, reconocido mundialmente por obras como el Neues Museum en Berlín y la Royal Academy of Arts en Londres.

"Este proyecto es una oferta verdaderamente única que resonará con compradores exigentes para quienes el sector inmobiliario es tanto una elección de estilo de vida como un activo coleccionable con valor a largo plazo. Nuestra visión trasciende el desarrollo residencial tradicional al combinar la arquitectura de David Chipperfield con la industria del turismo de Fouquet's, todo dentro del Miami Design District, un vecindario que se ha convertido en un ícono global de creatividad, cultura e innovación", afirmó Bippy Siegal, socio fundador de Raycliff Capital. "Cualquiera de estos elementos por sí solo ofrece prestigio, pero juntos, este será el destino residencial más destacado para un comprador sofisticado atraído por el dinamismo y las oportunidades del Miami actual".

"Miami Design Residences by Fouquet's representa la siguiente fase de crecimiento del Miami Design District", señaló Craig Robins, CEO y presidente de Dacra. "Por años hemos desarrollado un vecindario definido por la creatividad, la excelencia en el diseño y el compromiso cultural. Este proyecto ofrece a un grupo selecto de compradores una experiencia residencial que une arquitectura, la industria del turismo y vida cotidiana en una experiencia coherente".

El desarrollo ofrecerá 143 residencias tipo condominio de una a cuatro habitaciones, cuidadosamente diseñadas, dentro de una impactante torre residencial de 25 pisos, conectada a un hotel Fouquet's de 12 pisos que contará con más de 20 residencias hoteleras y 85 habitaciones.

"Este proyecto refleja un compromiso compartido con la excelencia en el diseño y la ejecución meticulosa", afirmó Nadim Ashi, fundador y CEO de Fort Partners. "Trabajar junto a Fouquet's, David Chipperfield y este equipo de desarrollo visionario nos permite ofrecer una experiencia residencial definida por claridad, artesanía y calidad duradera".

Las residencias han sido concebidas con un enfoque en la luz, el volumen y la habitabilidad, ofreciendo amplios espacios, techos altos, ventanas de piso a techo y terrazas privadas. Los interiores, diseñados por RDAI —firma francesa responsable de tiendas insignia de Hermès en todo el mundo— presentan una paleta refinada de materiales naturales, carpintería a medida y detalles personalizados en tonos champán claro, reflejando el espíritu de diseño del distrito. Además, el proyecto contará con casi dos acres de áreas verdes diseñadas por el reconocido paisajista Perry Guillot, difuminando los límites entre arquitectura y naturaleza.

Más de 40,000 pies cuadrados de amenidades respaldarán el estilo de vida residencial, incluyendo una piscina en la azotea con bar y áreas sombreadas, terraza compartida, salón de belleza con servicios bajo demanda, gimnasio de última generación con estudio privado, Serenity Lounge y bar de jugos, simulador de golf, sala multimedia, salón de entretenimiento con cocina para catering, sala ejecutiva, sala de reuniones, área de juegos y spa con piscina de inmersión fría, sauna, baño de vapor, hammam, jacuzzi y vestuarios para hombres y mujeres. Los residentes también disfrutarán de los servicios característicos de Fouquet's, como limpieza, abastecimiento de despensa, planificación de eventos y servicio de chófer, además de un acceso privado, lobby lounge y conserjería 24 horas.

"Miami Design Residences by Fouquet's ofrece una experiencia residencial verdaderamente incomparable, donde diseño excepcional, la industria turismo de clase mundial, ubicación privilegiada y hogares cuidadosamente creados se integran perfectamente", afirmó Pamela Liebman, presidenta y CEO de The Corcoran Group. "Es un honor trabajar con los desarrolladores en esta propiedad emblemática y estoy segura de que se convertirá en uno de los destinos residenciales más importantes de la ciudad".

Sirviendo como centro de la industria turismo y ancla cultural del Miami Design District, Fouquet's Miami presentará cinco conceptos gastronómicos distintos, además de ofrecer servicios personalizados y programación exclusiva para las residencias, llevando su característico arte de vivir parisino al distrito y estableciendo un nuevo estándar en la integración de vida residencial y hotelera. Tras la apertura de Fouquet's New York en 2022, la propiedad de Miami representa una expansión significativa de la marca en Estados Unidos.

Ubicado en 39 NE 39th Street, el desarrollo de casi dos acres sitúa a los residentes en el corazón de uno de los vecindarios más influyentes del mundo en moda, arte y arquitectura, con acceso directo al Aeropuerto Internacional de Miami, Brickell, Wynwood y Miami Beach.

Corcoran Sunshine Marketing Group es la firma exclusiva de ventas y marketing. Precios comienzan en $1.8 millones. Para más información o para programar una cita, contacte a [email protected] o visite www.miamidesignresidences.com.

Acerca de Miami Design District Associates

Miami Design District Associates (MDDA) es una empresa conjunta entre Dacra, fundada y dirigida por el visionario empresario Craig Robins; L Catterton Real Estate, un fondo global de desarrollo e inversión inmobiliaria especializado en la creación de destinos comerciales de lujo; y Brookfield Properties, una de las mayores compañías de bienes raíces comerciales en Estados Unidos. Juntos controlan el Miami Design District, un vecindario de uso mixto de 30 acres reconocido por su inigualable oferta de comercio de lujo. Los socios continúan desarrollando y fortaleciendo este destino global al ofrecer las mejores experiencias de compras, culturales y gastronómicas dentro de un entorno arquitectónicamente significativo. https://www.dacra.com/

Acerca de Raycliff Capital

Raycliff Capital es una distinguida firma global de inversión privada especializada en bienes raíces y servicios financieros, con un enfoque estratégico en capital privado y crédito privado. Operando desde sus oficinas en Nueva York y Miami, Raycliff colabora con marcas líderes de la industria del turismo para desarrollar proyectos icónicos de lujo en mercados en crecimiento como el sur de Florida. Guiada por un compromiso con la excelencia, la innovación y la creación de valor sostenible, Raycliff selecciona cuidadosamente oportunidades de inversión y residencias que representan el más alto nivel de sofisticación y calidad, dirigidas a una clientela altamente exigente. https://raycliff.com/

Acerca de Fort Partners

Fort Partners es una compañía de desarrollo privada, totalmente integrada, liderada por el desarrollador y empresario Nadim Ashi. Con un enfoque en la preservación histórica, la arquitectura, el diseño y la sostenibilidad, Fort Partners mantiene los más altos estándares de calidad. Entre sus activos se encuentran Norman's Cay en las Bahamas y Four Seasons Hotel and Residences at The Surf Club, además de desarrollos Four Seasons a lo largo de la costa este del sur de Florida y en Telluride, Colorado; seis desarrollos en Europa, incluyendo Italia y Grecia; y Four Seasons Yachts, cuyo lanzamiento está previsto para este año. Como parte de su filosofía, Fort Partners continúa fomentando relaciones con talento internacional de primer nivel en arquitectura, diseño y la industria del turismo para crear propiedades únicas y excepcionales. Para más información, visite https://www.fortpartners.com/

Acerca de Constellation Hotels Holding

Constellation Hotels Holding Ltd S.C.A. posee y opera propiedades de inversión inmobiliaria y hoteles de lujo ubicados en ciudades estratégicas entre Estados Unidos y Europa. Constellation colabora con operadores hoteleros de reconocimiento mundial, conocidos por sus marcas de lujo y servicios de alta calidad. Estas alianzas garantizan que todas las propiedades de Constellation ofrezcan una experiencia excepcional al huésped, aprovechando la sólida presencia de mercado y la reputación de estas marcas consolidadas. Al mismo tiempo, Constellation está desarrollando y expandiendo su propia marca (Maybourne), operando algunos de los hoteles más lujosos del mundo, todos propiedad total de Constellation.

Acerca de Corcoran Sunshine Marketing Group

Con más de 30 años de experiencia en marketing y ventas colectivas que superan los 58 mil millones de dólares, Corcoran Sunshine Marketing Group es el líder reconocido en la planificación, diseño, marketing y venta de desarrollos residenciales de lujo. La compañía ofrece una experiencia de marketing incomparable, junto con el respaldo de la poderosa red de distribución de The Corcoran Group y sus afiliados internacionales. Representando propiedades en todo Estados Unidos y en ubicaciones internacionales selectas, el portafolio de Corcoran Sunshine Marketing Group incluye una cuidada selección de algunas de las direcciones residenciales más deseadas del mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963298/Miami_Design_Residences_by_Fouquet_s_Penthouse_Living_Credit_RDAI.jpg

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FUENTE Miami Design Residences by Fouquet’s