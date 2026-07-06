Michael Jordan, Carsten Koerl e Jason Robins farão a abertura do SBC Summit 2026

SBC Summit 2026 terá palestra histórica com titãs do negócio esportivo Michael Jordan, Carsten Koerl e Jason Robins

LISBOA, Portugal, 6 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O SBC Summit 2026 receberá uma das palestras de maior destaque já realizadas na Europa ao reunir três das figuras mais influentes do mercado global de negócios esportivos: o ícone do basquete, investidor e filantropo Michael Jordan; Carsten Koerl, fundador e CEO da Sportradar; e Jason Robins, cofundador, CEO e presidente do conselho da DraftKings. A sessão será apresentada por Kirsty Gallacher, ex-apresentadora da Sky Sports News, comunicadora e jornalista.

Michael Jordan, Carsten Koerl, and Jason Robins to Open SBC Summit 2026

A palestra principal intitulada "Leadership in Sports Business" acontecerá na terça-feira, 29 de setembro, no primeiro dia do SBC Summit 2026, em Lisboa, e abordará a evolução dos esportes, da tecnologia, da mídia, dos dados e do engajamento de fãs a partir da perspectiva de três líderes que ajudaram a moldar o ecossistema esportivo moderno.

Como parte da discussão, a conexão entre apostas esportivas e iGaming será analisada, com destaque para a forma como os dois setores operam cada vez mais em paralelo e em colaboração. Temas mais amplos de liderança também serão abordados, incluindo a construção de negócios globais em escala, a tomada de decisões sob pressão e a forma como líderes conduzem mudanças em mercados de esportes e tecnologia em rápida transformação.

Rasmus Sojmark, CEO e fundador da SBC, descreveu a sessão como um momento marcante para o evento.

"Este é o tipo de conversa que transcende a nossa indústria", afirmou Sojmark. "Ter Michael Jordan, Carsten Koerl e Jason Robins juntos no palco é algo realmente especial. São pessoas que, cada uma à sua maneira, mudaram a forma como o público se envolve com esportes e negócios — por meio de performance, tecnologia, inovação e visão. Reuni-los no SBC Summit reflete tanto a escala que esta indústria alcançou hoje quanto o caminho para onde ela está indo".

O SBC Summit 2026 acontecerá em Lisboa e deverá receber mais de 40 mil profissionais da indústria, reunindo representantes dos setores de esportes, apostas, jogos, pagamentos, marketing, afiliados, tecnologia e mídia.

Mais detalhes sobre a palestra, incluindo horário e acesso para participantes, serão anunciados nos próximos meses. Para mais informações, acesse também o site do SBC Summit: https://sbcevents.com/sbc-summit

Sobre o SBC Summit

O SBC Summit é o principal evento global da SBC, reunindo executivos seniores e tomadores de decisão dos setores de esportes, apostas e jogos para uma semana de networking, exposição e conteúdo de conferência em Lisboa.

FONTE SBC Events & Media Limited