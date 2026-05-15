LONDRES, 15 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A SBC Events intensificará ainda mais seu foco na regulamentação em 2026, após a empresa de eventos B2B e mídia ter assinado um acordo tripartite com a International Association of Gaming Regulators (IAGR) e a International Masters of Gaming Law (IMGL).

SBC, IAGR e IMGL unem-se para um projeto de educação regulatória com duração de três anos

O acordo prevê que os três grupos colaborem na divulgação de informações regulatórias sobre jogos online nos eventos e canais de mídia da SBC nos próximos três anos.

A IAGR é a principal organização mundial de reguladores do setor de jogos de azar, dirigida e administrada exclusivamente por autoridades reguladoras. A SBC é um grupo global que organiza eventos internacionais, oferece serviços de mídia e produz conteúdo para o setor de jogos em todo o mundo. A IMGL é a principal rede global do setor de jogos, composta por advogados especializados, órgãos reguladores e outros consultores profissionais.

O objetivo do acordo é aprimorar a formação em matéria regulatória, a cooperação internacional e o intercâmbio de conhecimentos por meio de conferências, eventos e iniciativas de conteúdo relacionadas. As partes pretendem trabalhar em conjunto no desenvolvimento de conteúdo educacional, incluindo entrevistas, comentários, podcasts e publicações que abordem questões regulatórias.

O presidente da IAGR, BenHaden, afirmou: "Uma oportunidade fundamental para os órgãos reguladores do setor de jogos de azar em todo o mundo é manter um diálogo regular com todos os segmentos da indústria global, a fim de informar e trocar pontos de vista com as empresas sobre as mudanças nas regras e leis do nosso setor. Esta parceria com a SBC e a IMGL facilitará muito a comunicação entre todos os envolvidos e garantirá que possamos elevar o nível dos padrões."

O presidente da IMGL, MarcDunbar, acrescentou: "Esta é a parceria perfeita para manter o setor informado sobre o que é permitido e o que não é nas jurisdições globais. A rede de advogados especializados em jogos online da IMGL, aliada aos membros reguladores da IAGR e ao alcance da SBC no setor, bem como ao seu extenso portfólio de conteúdos, constitui uma forma eficaz de manter o setor informado sobre as últimas mudanças."

O fundador e CEO da SBC, RasmusSojmark, comentou: "A regulamentação nunca foi tão importante para a forma como as empresas do nosso setor conduzem seus negócios, e um cenário regulatório em constante mudança torna a conformidade cada vez mais difícil. É por isso que tenho orgulho de me associar à IAGR e à IMGL para oferecer ao público da SBC as melhores informações sobre como as leis estão mudando em todo o mundo."

O grande projeto previsto para este ano incluirá uma programação completa de encontros sobre regulamentação na Cúpula da SBC em Lisboa, de 29 de setembro a 1º de outubro de 2026, para que as partes interessadas possam se manter atualizadas sobre as últimas notícias dos diversos mercados de jogos de azar em todo o mundo. Fique de olho em https://sbcevents.com/sbc-summit/ para obter mais informações sobre os encontros regulatórios. As organizações também apoiarão a Conferência Anual da IAGR em Lima, Peru, de 19 a 22 de outubro de 2026.

Sobre a SBC

A SBC é líder global em eventos, mídia e serviços de consultoria para o setor de apostas e jogos. Com seis eventos importantes na Europa, América do Norte e América Latina, além de uma rede de mais de 13 marcas editoriais, a SBC oferece as conexões, informações e oportunidades que ajudam as empresas a crescer, expandir-se e estabelecer contato com os principais tomadores de decisão ao longo do ano.

Sobre a International Association of Gaming Regulators (IAGR)

A International Association of Gaming Regulators (IAGR) fornece um fórum para que reguladores de jogos de todo o mundo se encontrem, aprendam técnicas e estratégias de melhores práticas, façam networking e troquem opiniões, compartilhem informações e discutam legislação, políticas e procedimentos.

Sobre a International Masters of Gaming Law (IMGL)

A International Masters of Gaming Law (IMGL) reúne os principais advogados, reguladores, executivos e consultores de todo o mundo que se dedicam à lei e regulamentação de jogos. Por meio de educação, colaboração e troca de ideias, ajuda a moldar as melhores práticas e apoia o crescimento do setor global de jogos. A comunidade é construída com base no profissionalismo, integridade e um compromisso conjunto com a excelência na lei de jogos.

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FONTE SBC Events & Media Limited