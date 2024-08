SCHRAMBERG, Alemanha, 3 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Dr. Emil Somekh, da SolidCAM GmbH Geschäftsführer, decidiu promover Michael Leditzky ao cargo de Co-Gerente a partir de 1º de agosto de 2024, para se juntar a ele na alta administração da SolidCAM GmbH.

Michael Leditzky foi promovido a Co-Geschäftsführer da SolidCAM GmbH (PRNewsfoto/SolidCAM)

Antes de ingressar na SolidCAM GmbH em 2011, Michael Leditzky acumulou 10 anos de experiência na indústria de CNC e na implementação de sistemas CAM. Ele começou na SolidCAM como desenvolvedor de pós-processadores, depois liderou a equipe de pós-processadores e, por fim, passou para a gestão técnica. Paralelamente ao seu trabalho no SolidCAM, Michael deu continuidade à sua formação e se tornou um mestre artesão em metalurgia, além de concluir seus estudos em economia empresarial.

Michael foi promovido a COO da SolidCAM GmbH em 2019. Trabalhando em estreita colaboração com o pessoal técnico e de vendas da SolidCAM GmbH, ele tem desempenhado um papel fundamental em fazer da SolidCAM GmbH a líder de mercado em DACH para sistemas CAD/CAM integrados.

"É essencial no setor de software CAM contar com um serviço excepcional e soluções personalizadas. As empresas que reconhecerem isso continuarão tendo sucesso", enfatiza Michael Leditzky. "Oferecer um produto excelente e fácil de usar é importante, mas um serviço de primeira classe também é importante. Consideramos muito importante dar a mais alta prioridade às necessidades e exigências de nossos clientes."

"Michael trabalhará em estreita colaboração comigo para liderar a SolidCAM GmbH na próxima fase de crescimento", enfatiza o Dr. Emil Somekh, "Michael estabeleceu parcerias estrategicamente importantes e seus negócios e conhecimentos técnicos contribuirão ainda mais para a estratégia de mercado e o sucesso da SolidCAM. A nova estrutura de gestão expandida fortalece a posição da SolidCAM GmbH como o principal fornecedor de soluções CAD/Cam em DACH e abre caminho para um maior crescimento e expansão da nossa fatia de mercado ".

Para mais informações:

Jack Maner

Tel: 866-975-1115 Ext 51

[email protected]

www.solidcam.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2474705/SolidCam.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2194817/SolidCAM_Solid_Platform_Manufacturing_Logo.jpg

FONTE SolidCAM