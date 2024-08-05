Michael Leditzky晉升為SolidCAM GmbH的聯合企業總監

Michael於2019年晉升為SolidCAM GmbH的營運總監（COO）。他與SolidCAM GmbH銷售和技術團隊密切合作，自此起在使SolidCAM GmbH成為DACH行業集成CAD/CAM系統市場領導者方面扮演了關鍵角色。

Michael Leditzky強調：「卓越服務和量身定制的解決方案在CAM軟件行業中至關重要。認識到這一點的公司將繼續取得成功。」「提供出色、用戶友好的產品固然十分重要，但確保服務一流亦同樣重要。我們非常重視為客戶的需求和要求，時刻以客為先。」

Emil Somekh博士強調：「Michael將與我非常密切合作，帶領SolidCAM GmbH進入下一階段的成長」。他續指：「Michael已經建立了策略性重要的合作夥伴關係，其業務和技術專業知識將進一步為SolidCAM的市場策略和成功作出貢獻。 新擴展管理層架構將強化SolidCAM GmbH作為DACH行業中首要CAD/CAM解決方案供應商的地位，並為我們進一步增長和擴大市場佔有率鋪路。」

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Jack Maner

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SOURCE SolidCAM