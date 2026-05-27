Midea Carrier abre inscrições para o Service Master, competição nacional que premia os melhores instaladores de ar-condicionado

Iniciativa reúne profissionais de todo o país em uma jornada de treinamentos e provas práticas, com premiação de até R$ 5 mil e certificação oficial; inscrições vão até 31 de maio

SÃO PAULO, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Midea Carrier, joint venture entre a Midea, líder em produção de eletrodomésticos, e a Carrier, líder em climatização, anuncia a abertura das inscrições para o Service Master, competição nacional voltada a instaladores de ar-condicionado da marca Midea, que elege os melhores profissionais do Brasil. Com inscrições gratuitas, o campeonato acontece entre maio e setembro e combina treinamentos técnicos, avaliações teóricas e desafios práticos. Os vencedores receberão prêmios em dinheiro de até R$ 5 mil e certificação oficial da marca.

Os participantes poderão escolher entre duas categorias: MultiSplit ou Mini VRF. Inicialmente, os treinamentos e avaliações serão realizados de forma individual e, a partir das fases seguintes, os classificados passam a competir em duplas. Em maio, ocorre a fase de convocação, dedicada às inscrições. Em junho, os participantes avançam para o treinamento tático, com acesso a conteúdos exclusivos sobre os produtos e uma avaliação on-line, etapa que seleciona 60 instaladores por categoria.

Na sequência, em agosto, acontece a Arena Técnica, uma semifinal presencial realizada nas cidades de São Paulo, Recife e Brasília. Nessa fase, os classificados participam de treinamentos técnicos e provas práticas, com todas as despesas de viagem custeadas pela empresa. A grande final será realizada em setembro, em São Paulo, reunindo os melhores instaladores do país em uma última rodada de desafios técnicos e práticos. Ao final da competição, serão premiadas três duplas por categoria.

Para participar, os interessados devem se inscrever até o fim de maio por meio do site oficial (mideacarrier.com.br/service-master).

Sobre a Midea Carrier

A Midea Carrier é fruto da união de duas gigantes mundiais do mercado: a Midea, líder em produção de eletrodomésticos, e a Carrier, líder em climatização e fundada pelo inventor do ar-condicionado – Willis Carrier. Em 2011, as duas empresas formaram uma joint venture para produzir e distribuir produtos no Brasil, Argentina e Chile, se tornando assim a maior fabricante de equipamentos de climatização da América Latina. No Brasil, o grupo é detentor das marcas Midea, Carrier e Springer, que oferecem um amplo portfólio de produtos para atender as necessidades comerciais e residenciais dos consumidores brasileiros.

A empresa conta com centros de engenharia e pesquisa, responsáveis pelo lançamento de novas tecnologias que tornam seus produtos cada vez mais inovadores, eficientes, econômicos e sustentáveis. No Brasil, são três operações industriais (Canoas/RS, Manaus/AM e Pouso Alegre/MG) que adotam métodos de produção sustentáveis, garantindo o compromisso da empresa com a gestão responsável do negócio.

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FONTE Midea