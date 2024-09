MindgruveMacarta se torna um dos primeiros parceiros de dados de mídia de varejo da EMARKETER na América Latina

Agência global compartilha dados e insights do setor que ajudarão a moldar o futuro da mídia de varejo na região

SAN DIEGO, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A MindgruveMacarta, empresa global de marketing de desempenho, mídia de varejo e tecnologia de dados, tornou-se oficialmente uma das primeiras parceiras de dados de mídia de varejo da EMARKETER na América Latina. Essa parceria permite que a EMARKETER compartilhe os dados abrangentes de mídia de varejo da MindgruveMacarta, fornecendo benchmarks que permitem às marcas avaliar o desempenho e avançar na estratégia na região.

"A EMARKETER faz parceria com os principais provedores de dados em todo o mundo, e estamos honrados por sermos uma das primeiras agências a fornecer dados de mídia de varejo para a América Latina", disse Mike Hodges, presidente da MindgruveMacarta. "Nossa parceria com a EMARKETER LATAM destaca nosso compromisso com a excelência e nossa experiência no campo. Estamos ansiosos para compartilhar mais insights e contribuir para o crescimento da indústria de mídia de varejo na América Latina."

Como parceira de dados de produtos EMARKETER PRO+ Industry KPI, a equipe de especialistas em mídia de varejo da MindgruveMacarta fornecerá dados de alta qualidade que ajudarão as marcas a estabelecerem um benchmark eficaz. Com base na influência da agência no mercado LATAM, os dados fornecidos serão fundamentais para a análise aprofundada da EMARKETER, as principais tendências e os insights acionáveis que são publicados regularmente em sua plataforma.

Os dados da MindgruveMacarta foram recentemente compartilhados no EMARKETER Q1 LATAM Retail Media Trends Report. Este relatório oferece uma visão geral detalhada das últimas tendências na mídia de varejo em toda a América Latina, sustentada por dados reais da agência.

"Com a mídia de varejo tendo um crescimento significativo na América Latina, nossa colaboração com vários líderes do setor, incluindo a MindgruveMacarta, é essencial para entender a evolução da dinâmica do mercado", afirmou Monica Peart, vice-presidente sênior de produtos de dados da EMARKETER. "utilizar dados abrangentes de vários pioneiros no espaço de mídia de varejo nos permite equipar as marcas com a inteligência necessária para navegar de forma eficaz neste ambiente em rápida transformação."

Para visualizar os dados de mídia de varejo da MindgruveMacarta, acesse a ferramenta EMARKETER's PRO+ Industry KPIs ou visite o site em mindgruvemacarta.com.

Sobre a MindgruveMacarta

A MindgruveMacarta é uma empresa global de marketing de desempenho, mídia de varejo e tecnologia de dados criada a partir das empresas Mindgruve, Macarta e Icon Commerce. A agência é composta por estrategistas, criativos, especialistas em mídia e mercado, cientistas de dados e engenheiros orientados por um objetivo comum — acelerar o crescimento dos negócios por meio de marketing, criatividade e comércio orientados por dados. Com mais de 300 especialistas em todo o mundo, as equipes da MindgruveMacarta fornecem soluções integradas de marketing de desempenho e mídia de varejo para marcas globais.

