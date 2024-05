MING lança o 37.09 Bluefin, um novo relógio de mergulho de 600 m com mostrador de safira giratório internamente

O 37.09 Bluefin continua a tradição de design MING de escalas graficamente minimalistas que são fáceis de ler e indexar. Um novo processo de metalização cria uma tonalidade azul profunda no mostrador de safira, que, juntamente com os ponteiros, é extensivamente tratado com Super-LumiNova X1 para uma legibilidade ideal em todas as condições.

Os relógios serão entregues com uma nova pulseira de borracha FKM moldada que também é compatível com todos os relógios anteriores de 20 mm da MING. O formato natural da pulseira corresponde à curvatura do pulso médio, além de ser sem suporte e de espessura cônica para aumentar ainda mais o conforto. Ele também estará disponível como acessório independente.

O MING 37.09 Bluefin custa CHF 4.950, com 500 relógios produzidos para 2024. Eles estarão disponíveis exclusivamente em www.ming.watch a partir das 13h GMT do dia 24 de maio de 2024, com entregas previstas para começar em outubro de 2024.

Especificações do Bluefin MING 37.09

Caso: Aço inoxidável 316L, 38 mm de diâmetro, 12,8 mm de espessura, 44,5 mm interlug

Cristais de safira abaulados com duplo revestimento anti-reflexo

Marcações Super-LumiNova X1

Resistência à água 600m

Sellita para MING SW300.M1 com pontes esqueletizadas em antracite; automático com reserva de marcha de 50h

Pulseira moldada em borracha FKM

Garantia de 2 anos contra defeitos

Fabricado na Suíça

Sobre MING:

Horologer MING é uma marca de relógios independente com o objetivo de reavivar uma sensação de entusiasmo e descoberta entre os entusiastas de relógios. Dedicamo-nos à estética refinada e ultrapassamos os limites dos materiais, da mecânica e da engenharia. Isto rendeu-nos muitos elogios, incluindo o Prémio Revelação Horológica no Grand Prix d'Horlogerie de Genève 2019. Os produtos MING estão disponíveis exclusivamente on-line em www.ming.watch. Assine nosso boletim informativo e siga nosso Instagram para receber as últimas atualizações do MING.

MING é uma marca registrada internacionalmente da Horologer MING SA, Suíça.

