MING推出新款600米防水潛水表37.09 Bluefin，採用內部旋轉的藍寶石表盤

這款手錶將採用全新模壓FKM橡膠表帶，並且與MING之前的所有20毫米表耳手錶兼容。表帶的自然形狀與普通手腕的弧度相匹配，並且厚度也呈錐形，以進一步提高舒適度。它還將作為獨立配件提供。

MING 37.09 Bluefin售價為4,950瑞士法郎，2024年將生產500枚。它們將於格林威治標準時間2024年5月24日下午1點在www.ming.watch獨家發售，預計將於2024年10月開始交付。

MING 37.09 Bluefin規格

表殼：316L不銹鋼，直徑38mm，厚度12.8mm，44.5mm夾耳

穹頂藍寶石水晶玻璃表鏡，搭配雙重防反射塗層

Super-LumiNova X1夜光塗層

600米防水

用於MING SW300的Sellita。M1帶有無煙煤鏤空橋;自動上弦，50小時電池儲備

模壓FKM橡膠表帶

2年缺陷保修

瑞士製造

關於MING：

Horologer MING是一個獨立的手錶品牌，其目標是重振手錶愛好者的興奮和發現感。我們致力於精緻美學，並突破材料、機械和工程的界限。這為我們贏得了許多榮譽，包括2019年日內瓦鐘錶大賞的鐘錶啟示獎(Horological Revelation Prize)。MING產品僅在www.ming.watch上在線提供。訂閱我們的時事通訊並關注我們的 Instagram，瞭解MING的最新消息。

MING是瑞士Horologer MING SA的國際註冊商標。

SOURCE Horologer MING SA