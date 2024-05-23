MING推出新款600米防水潛水表37.09 Bluefin，採用內部旋轉的藍寶石表盤
23 5月, 2024, 21:00 CST
瑞士拉紹德封2024年5月23日 /美通社/ -- Horologer MING今日發佈了採用其第三代設計語言的新款37.09 Bluefin。這是該公司首款單向旋轉發光藍寶石表盤手錶，取代了傳統的潛水表圈。它立在軸承上，並採用專用表冠。Bluefin的精鋼表殼防水深度達600米，尺寸為38x12.8毫米。它採用定制的Sellita SW300-1機芯，具有50小時的電池儲備和雙向自動上弦功能。
37.09 Bluefin延續了MING的設計傳統，圖形比例極簡，易於讀取和指數。藍寶石表盤採用全新金屬化工藝，呈現出深藍色調，與指針一起，採用Super-LumiNova X1夜光塗層處理，可在所有條件下均保持最佳易讀性。
這款手錶將採用全新模壓FKM橡膠表帶，並且與MING之前的所有20毫米表耳手錶兼容。表帶的自然形狀與普通手腕的弧度相匹配，並且厚度也呈錐形，以進一步提高舒適度。它還將作為獨立配件提供。
MING 37.09 Bluefin售價為4,950瑞士法郎，2024年將生產500枚。它們將於格林威治標準時間2024年5月24日下午1點在www.ming.watch獨家發售，預計將於2024年10月開始交付。
MING 37.09 Bluefin規格
- 表殼：316L不銹鋼，直徑38mm，厚度12.8mm，44.5mm夾耳
- 穹頂藍寶石水晶玻璃表鏡，搭配雙重防反射塗層
- Super-LumiNova X1夜光塗層
- 600米防水
- 用於MING SW300的Sellita。M1帶有無煙煤鏤空橋;自動上弦，50小時電池儲備
- 模壓FKM橡膠表帶
- 2年缺陷保修
- 瑞士製造
關於MING：
Horologer MING是一個獨立的手錶品牌，其目標是重振手錶愛好者的興奮和發現感。我們致力於精緻美學，並突破材料、機械和工程的界限。這為我們贏得了許多榮譽，包括2019年日內瓦鐘錶大賞的鐘錶啟示獎(Horological Revelation Prize)。MING產品僅在www.ming.watch上在線提供。訂閱我們的時事通訊並關注我們的 Instagram，瞭解MING的最新消息。
MING是瑞士Horologer MING SA的國際註冊商標。
SOURCE Horologer MING SA
分享這篇文章