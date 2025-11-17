BELÉM, Brazil, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 10 de novembro, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) foi oficialmente aberta. Delegações de mais de 100 países e regiões, totalizando mais de 40.000 participantes, reuniram-se mais uma vez em Belém, no Pará, Brasil, para debater a questão global da governança climática. Durante a conferência, a State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company lançou o relatório de exposição especial "Modelo Xangai" – Relatório de Práticas sobre a Transição para Energia Verde e de Baixo Carbono em Megacidades, mostrando os notáveis avanços da China na promoção da transição energética verde e de baixo carbono em megacidades como Xangai.

"Modelo Xangai" Brilha na COP30 – Um Referencial Global para Megacidades em Práticas de Transição Energética Verde e de Baixo Carbono (PRNewsfoto/State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company)

Como uma cidade Alpha+, Xangai enfrenta o duplo desafio de alta demanda energética, impulsionada por sua grande população e massa econômica, ao mesmo tempo em que é limitada por seus escassos recursos energéticos locais e dependência de suprimentos externos. Portanto, a transição energética de Xangai tem sido guiada por um modelo distintivo e sistemático.

O Relatório constrói uma "Estrutura de Cinco Altas" – alta confiabilidade, alta eficiência qualitativa, alto nível de inteligência, serviço de alto padrão e ecossistema digital de alto valor – como o núcleo para avanços. Guiado pelo conceito de desenvolvimento coordenado entre oferta e demanda, a cidade avançou múltiplos projetos inovadores, promoveu a aplicação de energia verde e construiu novos sistemas de energia. Também encontrou um equilíbrio entre segurança energética e transição para baixo carbono, enquanto desenvolvia mecanismos refinados de monitoramento e controle de emissões de carbono para garantir uma gestão científica durante todo o processo de transformação.

Este conjunto de resultados práticos não apenas ajudou Xangai a superar seus próprios gargalos de desenvolvimento energético, mas também – através de uma perspectiva sistemática e global – ofereceu insights valiosos e experiência replicável para outras megacidades na China e ao redor do mundo que buscam segurança energética e desenvolvimento de baixo carbono. O "Plano Xangai" fornece, assim, uma abordagem chinesa verificável e exemplar para a transição energética sustentável das grandes cidades do mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824546/image.jpg

FONTE State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company