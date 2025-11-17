BELÉM, Brazil, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 10 de noviembre se inauguró oficialmente la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). Delegados de más de 100 países y regiones, que sumaban más de 40.000 participantes, se reunieron una vez más en Belém, Pará, Brasil, para centrarse en la problemática global de la gobernanza climática. Durante la conferencia, la empresa State Grid Shanghai Municipal Electric Power presentó el informe de exposición especial "Modelo Shanghái" - Informe de Prácticas sobre la Transición Energética Verde y Baja en Carbono en Megaciudades, mostrando los destacados logros de China en la promoción de la transición energética verde y baja en carbono en megaciudades como Shanghái.

El "Modelo Shanghái" brilla en la COP30: un referente global para las megaciudades en prácticas de transición energética verde y baja en carbono (PRNewsfoto/State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company)

Como ciudad Alpha+, Shanghái se enfrenta al doble desafío de una alta demanda energética impulsada por su gran población y enorme escala económica, al mismo tiempo que está limitada por sus escasos recursos energéticos locales y su dependencia del suministro externo. Por lo tanto, la transición energética de Shanghái ha estado guiada por un modelo distintivo y sistemático.

El Informe construye un "Marco de Cinco Altos Niveles": alta confiabilidad, eficiencia de alta calidad, inteligencia de alto nivel, servicio de alta gama y ecosistema digital de alto valor, como núcleo para lograr avances. Guiado por el concepto de desarrollo coordinado entre la oferta y la demanda, la ciudad ha impulsado múltiples proyectos innovadores, promovido aplicaciones de energía verde y construido nuevos sistemas energéticos. También ha encontrado un equilibrio entre la seguridad energética y la transición baja en carbono, mientras desarrolla mecanismos refinados de monitoreo y control de emisiones de carbono para garantizar una gestión científica durante todo el proceso de transformación.

Este conjunto de resultados prácticos no solo ha ayudado a Shanghái a superar sus propias barreras al desarrollo energético, sino que, a través de una perspectiva sistemática y global, también ha ofrecido valiosas ideas y experiencia replicable para otras megaciudades de China y del mundo que buscan seguridad energética y desarrollo bajo en carbono. Así, el "Plan Shanghái" proporciona un enfoque chino verificable y ejemplar para la transición energética sostenible de las grandes ciudades del mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824547/image.jpg

