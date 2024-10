Moradores internacionais revelam as joias escondidas de Xangai na vitrine do Dia Mundial do Turismo

XANGAI, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Exposição do Dia Mundial do Turismo de Xangai "Sinta Xangai: Viaje como um Local" aconteceu no dia 27 de setembro no Museu de Arte Liu Haisu. Este evento, organizado pela Administração de Cultura e Turismo de Xangai e operado pelo Shanghai Daily, foi realizado para marcar o Dia Mundial do Turismo e experimentar a cidade através de uma lente local, enquanto mostra suas ricas ofertas culturais e turísticas.

Sinta-se em Xangai: viaje como um morador local Sinta-se em Xangai: viaje como um morador local (PRNewsfoto/Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism)

A iniciativa convidou residentes internacionais a compartilhar suas joias escondidas e experiências locais imperdíveis, oferecendo informações valiosas para visitantes estrangeiros. Espera-se também aumentar o interesse global em explorar Xangai e apoiar seu desenvolvimento como um dos principais destinos para viagens de entrada na China.

Dez residentes internacionais de seis países, agrupados em nove equipes, serviram como "guias de expatriados locais". Clarisse Le Guernic, uma experiente guia turística da França, levou os visitantes a uma jornada vibrante pelo "Citywalk". O famoso chef francês Corentin Delcroix seduziu as papilas gustativas sob os holofotes da "Comida", e o renomado grafiteiro francês Paul Dezio deu vida à "Arte".

O empresário alemão Eric Baden, fundador da "Comuna do Café", criou entusiasmo com o tema "Café". O profissional de museus húngaro Steven Back revelou o charme da "Cidade Antiga". O espanhol "Piano Prince" Mario Alonso se divertiu sob o tema "Performance", e o apresentador australiano Cameron Andersen destacou a emoção de "Sport".

Os irmãos Maya e Anton Wagener, nascidos em Xangai de origem chinesa-alemã, introduziram a diversão de "Wonderland", enquanto o mestre italiano de kung fu Kleber Battaglia se concentrou em "Wellness".

O evento contou com um vídeo temático intitulado "Sinta Xangai: Viaje como um Local", onde os participantes compartilharam suas experiências locais favoritas.

Cheng Meihong, vice-diretor geral da Administração Municipal de Cultura e Turismo de Xangai; Liu Oi, editor-chefe do Shanghai Daily; e Yu Zhenyu, diretor do Museu de Arte Liu Haisu, apresentaram presentes especiais aos participantes e posaram para fotos com eles.

O evento terminou com o lançamento do projeto "Homie Hunt", apresentando desafios de rua nos principais pontos culturais e turísticos. Este projeto destaca o papel de Xangai como um centro internacional aberto e inclusivo para intercâmbios culturais vibrantes e perspectivas diversas.

Para mais informações sobre o projeto "Homie Hunt", veja abaixo:

https://x.com/shanghaidaily/status/1839563952508084666?t=j-qghL8o8UUes_ocda7KOw&s=19

https://www.facebook.com/share/v/T6xWX3pYkubu58LT/?mibextid=oFDknk

Desde o ano passado, o turismo receptivo de Xangai se recuperou significativamente, recebendo mais de 3 milhões de visitantes no primeiro semestre deste ano - um aumento de 140%. A cidade também introduziu mais de 120 rotas turísticas premium para aumentar seu apelo.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=21m_v8neTtQ

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518712/Feel_Shanghai_Travel_as_a_Local.jpg

FONTE Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism