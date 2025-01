Xangai acende-se em comemoração ao reconhecimento da UNESCO do Festival da Primavera da China como Patrimônio Cultural Imaterial

Xangai convida o mundo a celebrar sua rica herança durante as celebrações do Festival da Primavera

XANGAI, 27 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 4 de dezembro de 2024, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) adicionou o Festival da Primavera da China à sua Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O reconhecimento celebra o papel significativo do Festival da Primavera na promoção de práticas sociais e espírito comunitário, à medida que o povo chinês dá as boas-vindas ao seu ano novo tradicional. A designação impulsionará ainda mais Xangai como um destino de visita obrigatória durante as celebrações do Festival da Primavera deste ano.

Xangai está organizando uma série de eventos emocionantes que destacam esta rica herança cultural. O famoso Festival das Lanternas de Xangai, uma tradição com uma história que se estende por mais de dois milênios, iluminará as festividades. Este ano, o festival inspira-se no antigo "Clássico das Montanhas e Mares", com o tema "A Beleza de Todas as Coisas, a Maravilha da Existência". Os visitantes do Festival das Lanternas de Yuyuan podem esperar uma experiência encantadora com exibições que transformam a área em um paraíso mítico na selva adornado com borboletas esvoaçantes, flores vibrantes, florestas exuberantes e cobras sinuosas.

Além disso, locais históricos em Xangai, incluindo Nanxiang, Luodian em Baoshan, Fengjing em Jinshan e Qingxi Old Street, apresentarão suas interpretações únicas da arte da lanterna. As exibições não apenas deslumbram os sentidos, mas também homenageiam as tradições folclóricas duradouras que enriquecem a tapeçaria cultural da China. Ao longo do período do Festival da Primavera, mais de 200 apresentações, exposições e experiências interativas serão exibidas, proporcionando um mergulho profundo na atmosfera festiva e comunitária que caracteriza esta época do ano.

A cidade de Xangai faz um convite caloroso a visitantes de todo o mundo para explorar a magnificência cultural do Festival da Primavera e a beleza hipnotizante do Festival das Lanternas de Xangai. A celebração é um testemunho do patrimônio vivo que a UNESCO visa proteger e promover para as gerações futuras.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2606331/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2606332/2.jpg

