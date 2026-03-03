Moveer realiza evento de Beach Tennis com atletas do circuito internacional em São Paulo

O Pro Coaches Moveer reúne atletas do circuito internacional, jogadores amadores e treinadores renomados em uma experiência imersiva de Beach Tennis nos dias 14 e 15 de março, no Calçadão de Perdizes.

SÃO PAULO, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Nos dias 14 e 15 de março, o Calçadão de Perdizes, em São Paulo, será palco de uma experiência inédita no universo do Beach Tennis. A Moveer promove o Pro Coaches, evento que conecta atletas profissionais do circuito internacional, jogadores amadores e coaches em um formato imersivo que combina competição, aprendizado, bem-estar e senso de comunidade.

A proposta integra dois dos formatos mais consolidados da plataforma Moveer em uma única vivência esportiva. Ao longo dos dois dias, cerca de 280 jogadores amadores participam de treinos orientados, desafios técnicos, seletivas e do torneio principal, sempre acompanhados de perto por treinadores especializados. O evento contará ainda com a presença de quatro atletas profissionais do circuito internacional, que disputam partidas decisivas e realizam jogos de exibição, elevando o nível técnico e a troca de experiências ao longo da programação.

Entre os atletas confirmados estão Sofia Cimatti, Nicole Nobile, Allan Oliveira e André Baran, nomes de destaque no cenário internacional do Beach Tennis. No formato Pro Coaches Moveer, os profissionais não apenas competem entre si, mas também lideram equipes formadas por jogadores amadores, oferecendo orientação técnica, estratégia e acompanhamento ao longo de toda a jornada esportiva.

A experiência é conduzida por uma equipe multidisciplinar, composta por coaches especializados, psicólogo esportivo, educador físico e fisioterapeuta, garantindo uma abordagem completa que alia performance, cuidado físico e preparação mental. Divididos em equipes, os participantes recebem orientação contínua, suporte individualizado e acompanhamento dentro e fora das quadras.

Com expectativa de receber cerca de 300 visitantes, o evento transforma o espaço urbano em um ambiente de celebração do esporte e da convivência. Além das competições, o Pro Coaches contará com ativações de marcas patrocinadoras, ampliando a experiência do público e conectando esporte, saúde, bem-estar e lifestyle de forma prática e integrada.

Mais do que um torneio, o Pro Coaches reflete a essência da Moveer: o esporte como ferramenta de conexão, desenvolvimento e pertencimento, aproximando diferentes níveis de jogo e fortalecendo uma comunidade construída a partir da experiência compartilhada.

O evento conta com patrocínio do Banco Safra, Even, Movida, LIVE! e Phytoervas.

Serviço

Evento: Pro Coaches Moveer

Data: 14 e 15 de março de 2026

Local: Calçadão de Perdizes – São Paulo

Inscrições: via LetzPlay

Sobre a Moveer

A Moveer é uma plataforma criada por Julie Lamac e Marta Albuquerque que conecta esporte, saúde, bem-estar e lifestyle por meio de experiências exclusivas. Com foco em eventos esportivos de alto padrão e na construção de comunidades engajadas, a Moveer promove vivências que unem performance, propósito e conexão. A plataforma também atua com impacto social, destinando parte de suas iniciativas a projetos que transformam vidas por meio do esporte.

FONTE Moveer