Movement Labs haalt $ 38 miljoen op in Serie A om Facebook naar Ethereum te brengen

SAN FRANCISCO, 26 april 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs, een in San Francisco gevestigd blockchainontwikkelingsteam, heeft $ 38 miljoen binnengehaald in een Serie A-financieringsronde onder leiding van Polychain Capital. De financiering zal de missie van het bedrijf ondersteunen om Facebook's Move Virtual Machine naar Ethereum te brengen, kwetsbaarheden in slimme contracten aan te pakken en de doorvoer van transacties te verbeteren.

Movement Labs Series A Funding

Aan de investeringsronde namen vooraanstaande durfkapitaalbedrijven deel, waaronder Hack VC, Placeholder, Archetype, Maven 11, Robot Ventures, Figment Capital, Nomad Capital, Bankless Ventures, OKX Ventures, dao5 en Aptos Labs. Hieruit blijkt dat de industrie veel vertrouwen heeft in het ecosysteem van Movement.

Movement Labs werd opgericht in 2022 en richt zich op het aanpakken van de veelvoorkomende kwetsbaarheden in slimme contracten binnen het Ethereum-ecosysteem. Het bedrijf introduceert ook een nieuwe uitvoeringsomgeving die is ontworpen voor meer dan 30.000 transacties per seconde (TPS). Door gebruik te maken van een volledig EVM-compatibele bytecodevertaler en Ethereum voor transacties, zal de Movement Zero-Knowledge Layer 2 blockchain parallellisatie en smart contractbeveiliging bieden aan gebruikers die binnen het Ethereum-ecosysteem willen blijven.

Tussen 2022 en 2023 hebben hackers voor meer dan $ 5,4 miljard misbruik gemaakt van slimme contracten, waarbij grote protocollen zoals Curve en KyberSwap werden aangetast vanwege veelvoorkomende reentrancy-aanvallen. Met Move-EVM van Movement kunnen ontwikkelaars van Move en Solidity code implementeren die volledig is geverifieerd tijdens de runtime, waardoor aanvalsvectoren zoals reentrancy niet kunnen worden uitgevoerd. Het team noemt dit de "Integrated Approach", waarbij meerdere modulaire elementen zoals gedeelde sequencing, ingebedde formele verificatiebewijzen, alternatieve beschikbaarheid van gegevens en Ethereum-transacties kunnen worden gecombineerd om één blockchain aan te drijven, waardoor de veiligheid en prestaties worden verbeterd.

"De twee grootste problemen in de blockchaininfrastructuur op dit moment zijn een slechte gebruikerservaring en misbruik van slimme contracten," zegt medeoprichter van Movement, Rushi Manche. "Mijn medeoprichter, Cooper Scanlon en ik zijn begonnen met het bouwen van Movement om crypto-innovaties te versnellen, waarbij de volgende Facebook on-chain kan worden gebouwd door ontwikkelaars die niet de middelen hebben voor grote ontwikkelteams en dure auditors. Move pakt de tekortkomingen van Solidity aan en we brengen het op een crypto-native manier op de markt."

Naast het vlaggenschip Movement L2 introduceert Movement Labs Move Stack, een raamwerk voor uitvoeringslagen dat compatibel is met veel van de rollup raamwerken van bedrijven als Optimism, Polygon en Arbitrum. De visie van het team is om samen te werken met andere Ethereum-spelers om de uitvoering van slimme contracten op te schalen voor gebruikers op alle netwerken en ze te verenigen met een gedeelde sequencerimplementatie.

"Terwijl de meeste andere rollup teams de focus leggen op schaalbaarheid, ziet Movement duidelijk dat schaalbaarheid alleen niet de reden is waarom we nog geen massale adoptie zien. De MoveVM biedt een ontwikkelaarservaring die intuïtief en bugresistent is en bovendien zeer schaalbaar. Door deze voordelen te combineren met de netwerkeffecten en basislaag veiligheidsgaranties van het Ethereum-ecosysteem, geloven we dat Movement een bloeiend ecosysteem kan bouwen als thuisbasis voor een nieuwe generatie mainstreamtoepassingen," verklaarde Bobby Beniers van Polychain.

Het team had eerder een pre-seed ronde van $ 3,4 miljoen aangekondigd in september 2023. Gebruikers zullen deze zomer kunnen communiceren met het netwerk.

Ga voor meer informatie over Movement Labs en een handleiding voor deelname aan het devnet naar: movementlabs.xyz, volg op X @movementlabsxyz en op Discord.

Over Movement Labs: Medeoprichters, Rushi Manche en Cooper Scanlon, vroege bouwers in het Move-ecosysteem, richtten Movement Labs op in 2022 als het eerste geïntegreerde blockchain-netwerk, dat de snelste en veiligste laag 2 op Ethereum aandrijft. Ontworpen om slimme contractbeveiliging en parallellisatie te koppelen aan EVM-liquiditeit en gebruikersbases, brengt Movement de MoveVM naar Ethereum via zijn vlaggenschip L2 en verbonden rollups met de Move Stack.

