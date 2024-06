MYTILINEOS Energy & Metals agora é Metlen Energy & Metals

Um marco importante - uma evolução que reflete um compromisso inabalável com o crescimento, a inovação e uma presença global

"Estamos motivados e dedicados a alcançar patamares nunca antes conquistados por uma empresa grega

ATENAS, Grécia, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Um capítulo ainda mais dinâmico na evolução da MYTILINEOS Energy & Metals foi escrito na terça-feira, 4 de junho, quando a empresa apresentou sua nova marca corporativa e sua imagem corporativa renovada. Um marco importante - uma evolução que reflete um compromisso inabalável com o crescimento, a inovação e uma presença global.

MYTILINEOS Energy & Metals is now Metlen Energy & Metals

A mensagem da evolução da MYTILINEOS Energy & Metals para a Metlen Energy & Metals (Metlen), que nos últimos anos está intrinsecamente ligada ao curso bem-sucedido de transformação, foi transmitida pelo Presidente e CEO da Metlen, Evangelos Mytilineos, na Assembleia Geral Anual de Acionistas da empresa, que foi realizada e votada pelos acionistas, na presença de funcionários, parceiros, analistas e jornalistas, bem como dos que assistiram ao evento ao vivo nos 40 países onde a empresa opera, nos cinco continentes.

Durante o evento, Sr. Mytilineos declarou:

"É um marco importante, mas também um momento desafiador para mim, pois qualquer nome que você escolher depois de 115 anos não será como o anterior. A MYTILINEOS adquiriu um caráter emblemático, o que é motivo de orgulho para todos nós.

"Por mais difícil que seja para mim, já que a empresa é como meu terceiro filho, estamos motivados e dedicados a alcançar patamares nunca antes conquistados por uma empresa grega. Esse sacrifício do nome - porque em meu coração é assim - prova que, se estivermos prontos para dar um passo tão drástico, nada nos impedirá de prosseguir."

Metlen:

A Metlen Energy & Metals - evolução da MYTILINEOS Energy & Metals - é uma empresa multinacional industrial e de energia, líder nos setores de metalurgia e energia, com foco em sustentabilidade e economia circular. A empresa está negociada na Bolsa de Valores de Atenas, com um volume de negócios e EBITDA consolidados de € 5,492 bilhões e € 1,014 bilhão, respectivamente. A Metlen é uma referência em metalurgia sustentável competitiva na Europa e no mundo, ao mesmo tempo em que opera a única unidade de produção de bauxita, alumina e alumínio primário verticalmente integrada na União Europeia (UE) que conta com instalações portuárias privadas. No setor de energia, a Metlen oferece soluções completas, contemplando projetos de energia térmica e renovável, distribuição e comércio de eletricidade, além de investimentos em infraestrutura de rede, armazenamento de baterias e outras tecnologias sustentáveis. A empresa atua nos mercados dos cinco continentes, em 40 países, adotando um modelo sinérgico em grande escala entre os setores de metalurgia e energia, ao mesmo tempo em que desenvolve de ponta a ponta os principais projetos de infraestrutura de energia.

FONTE Metlen Energy & Metals