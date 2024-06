MYTILINEOS Energy & Metals è ora Metlen Energy & Metals

Una pietra miliare importante: un'evoluzione che riflette un impegno instancabile per la crescita, l'innovazione e un'impronta globale

"Siamo motivati e impegnati a raggiungere nuove vette mai conquistate prima da un'azienda greca"

ATENE, Grecia, 6 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Un capitolo ancora più dinamico nell'evoluzione di MYTILINEOS Energy & Metals è stato scritto martedì 4 giugno, quando l'azienda ha presentato il suo nuovo marchio e l'immagine aziendale rinnovata. Una pietra miliare importante: un'evoluzione che riflette un impegno costante verso la crescita, l'innovazione e un'impronta globale.

MYTILINEOS Energy & Metals is now Metlen Energy & Metals

Il messaggio sull'evoluzione di MYTILINEOS Energy & Metals in Metlen Energy & Metals (Metlen), indissolubilmente legato al riuscito percorso di trasformazione degli ultimi anni, è stato pronunciato dal presidente e amministratore delegato di Metlen, Evangelos Mytilineos, nel corso dell'assemblea generale annuale degli azionisti dell'azienda, tenutasi e votata dagli azionisti, alla presenza di dipendenti, partner, analisti e giornalisti, nonché di coloro che hanno assistito all'evento in diretta dai 40 paesi di tutti e cinque i continenti in cui l' azienda opera.

Nel corso dell'evento il signor Mytilineos ha dichiarato:

"È una pietra miliare significativa, ma anche un momento impegnativo per me, poiché qualunque nome scelto dopo 115 anni non sarà come quello precedente. MYTILINEOS ha acquisito un carattere emblematico, qualcosa di cui tutti noi siamo orgogliosi.

"Per quanto per me sia difficile, dato che l'azienda è come il mio terzo figlio, siamo motivati e impegnati a raggiungere quelle nuove vette che un'azienda greca non ha mai conquistato. Questo sacrificio del nome, perché in cuor mio lo considero così, dimostra che, se siamo pronti a compiere un passo così drastico, allora niente ci impedirà di progredire".

Da quando è stata fondata nel 1990, Metlen è cresciuta significativamente e opera in 28 centrali elettriche industriali e impianti rinnovabili in 40 paesi. L'azienda ha registrato un fatturato di 5,49 miliardi di euro e un EBITDA di 1,014 miliardi di euro nel 2023.

In Italia, Metlen cerca di cogliere le opportunità offerte dagli ambiziosi obiettivi del Paese in materia di energie rinnovabili e dal contesto normativo favorevole sviluppando e acquisendo progetti solari ed eolici. Allo stesso tempo intende consolidare la propria posizione attraverso "nuove tecnologie" come BESS e idrogeno.

Oggi Metlen è presente in tutta Italia con progetti prevalentemente nel solare e nello storage in regioni come Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Veneto, Lazio, Romagna, Abruzzo con una pipeline complessiva di 180 progetti per 3,59 GW nei prossimi quattro anni.

Di seguito vengono riportati:

Il video della nuova identità: https://youtu.be/uNbgaTt898A

Il video del viaggio compiuto fino a oggi dall'azienda: https://youtu.be/QkPGqE7NmOo

Metlen:

Metlen Energy & Metals - evoluzione di MYTILINEOS Energy & Metals - è una multinazionale industriale ed energetica, leader nei settori metallurgico ed energetico, focalizzata sulla sostenibilità e sull'economia circolare. L'azienda è quotata alla Borsa di Atene e ha un fatturato consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,492 miliardi di euro e di 1,014 miliardi di euro. Metlen è un punto di riferimento per la metallurgia verde competitiva a livello europeo e globale, e gestisce l'unica unità produttiva integrata verticale di bauxite, allumina e alluminio primario nell'Unione europea (UE), con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, Metlen offre soluzioni complete che coprono progetti di energia termica e rinnovabile e distribuzione e commercio dell'elettricità, congiuntamente a investimenti in infrastrutture di rete, accumulo in batteria e altre tecnologie verdi. L'azienda è attiva nei mercati di 40 paesi in tutti e cinque i continenti e adotta un modello sinergico su vasta scala tra i settori della metallurgia e dell'energia, oltre a occuparsi dello sviluppo end-to-end di grandi progetti di infrastrutture energetiche.

Per saperne di più visitare www.metlengroup.com | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Per non ricevere più comunicati stampa e aggiornamenti da Metlen fare clic qui.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2430165/Metlen_Energy_Metals.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2430163/4743706/Metlen_Logo.jpg