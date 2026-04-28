Na Agrishow, Bayer apresenta soluções que aproximam o produtor da agricultura do futuro

Resultados em soja e milho consolidam a escala do portfólio digital da companhia, que apresenta novo hardware 12 vezes mais rápido para acelerar decisões e elevar a produtividade das lavouras no país

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Na 31ª edição da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), uma das principais feiras de tecnologia agrícola da América Latina, a Bayer apresenta a sua jornada digital para conectar o produtor ao futuro da agricultura, por meio da assistência inteligente, recomendações agronômicas e sustentabilidade para transformar dados em valor real no campo. Entre as novidades, está a estratégia de integração com empresas do setor de máquinas agrícolas, ampliando a conectividade entre o assistente de agricultura digital FieldView e os equipamentos utilizados no campo, para facilitar o dia a dia do produtor; além do novo hardware dessa ferramenta, mais rápido e ágil do que o dispositivo atual.

No pilar de Assistência Inteligente, o FieldView, que auxilia no gerenciamento das operações agrícolas para dar mais controle e clareza às decisões dos produtores, ganhará um novo hardware com transferência de dados até 12 vezes mais rápida do que a versão atual, o FieldView Drive 2.0. Esse dispositivo, que estará disponível na safra 2026/27, é encaixado no maquinário do produtor para coletar informações do talhão e da máquina para facilitar o mapeamento das operações via aplicativo e a integração dessas informações ao ecossistema digital do agricultor.

"Esse assistente digital da Bayer reúne dados de campo, imagens de satélite, previsões por talhão, mapas e ferramentas de análise de produtividade em uma plataforma simples e segura. A solução ajuda o agricultor a transformar dados em inteligência para a tomada de decisão ao longo da safra. Hoje, temos 31 milhões de hectares conectados ao FieldView. E dados de campo indicam que as propriedades que utilizam essa gestão digital apresentaram médias de produtividade 30% superiores no milho e 20% na soja em comparação com a média nacional da Conab", afirma o líder de Soluções Agrícolas Digitais da Bayer para a América Latina, Abdalah Novaes.

No eixo de Recomendações Agronômicas, a Bayer tem acelerado a oferta de soluções em seu portfólio que conectam dados e ciência da multinacional à realidade de cada talhão para apoiar decisões personalizadas em diferentes culturas. Exemplo desse ganho de escala é o Bayer Valora Milho, que já amplia a produtividade no campo por meio de recomendações personalizadas de híbridos, população de sementes e aplicação de nitrogênio, consolidando-se como referência de rentabilidade a cada safra.

"Para a safrinha 2026, já são mais de 650 mil hectares inscritos, reunindo agricultores das marcas de sementes de milho, Dekalb, Sementes Agroceres e Agroeste. Nas últimas safras, esses produtores obtiveram resultados expressivos, com um aumento médio de cinco sacas por hectare, o que comprova a competitividade e o potencial das soluções digitais aplicadas à cultura do milho", explica.

Outra novidade é a estratégia de integração com empresas do setor de máquinas agrícolas, ampliando a conectividade entre o assistente de agricultura digital FieldView. Entre as empresas que passam a fazer parte dessa integração de máquinas agrícolas para conectar decisões agronômicas à operação em campo está a John Deere. A parceria, lançada inicialmente nos EUA, permite transferir prescrições do FieldView diretamente para o centro de operações das máquinas, via conexão sem fio. O recurso elimina etapas manuais e o uso de pen drives, reduzindo riscos de erros e atrasos. Disponível a partir da próxima a safra de verão, a novidade facilita a importação de prescrições do Bayer Valora Milho para o maquinário da John Deere para otimizar a operação em todo o país.

Outra ferramenta, a FieldView Advisor oferece cerca de 70% de Retorno sobre o Investimento (ROI) positivo para soja. Ela auxilia o produtor no planejamento da safra de soja ao comparar o desempenho de variedades com a biotecnologia Intacta2 Xtend e gerar recomendações personalizadas de posicionamento de sementes para potencializar a produtividade dentro de cada talhão.

Além dela, o Bayer Directo Nematoide possibilita a aplicação localizada do nematicida Verango Prime em áreas com a presença da praga, com base em mapas de infestação e dados de solo para aumentar a eficiência do controle e reduzir o uso de insumos. Estima-se que cerca de 40% das áreas de soja no Brasil estejam sob risco de danos econômicos por nematoides. Ao longo de três safras de resultados, a solução se consolidou como uma ferramenta estratégica para elevar a rentabilidade do agricultor.

Essa capacidade de entregar soluções mais precisas e adequadas à realidade do campo é apoiada pela equipe de desenvolvimento regional da Bayer no Brasil, que é única no mundo, e que desde 2025 trabalha com foco em acelerar a adaptação de tecnologias às necessidades locais. "Nosso trabalho com o produtor começa a partir do mapeamento detalhado de necessidades e oportunidades, passa pelo desenvolvimento de planos de digitalização personalizados e segue com suporte contínuo de especialistas e capacitação das equipes das fazendas. É assim que garantimos agilidade na resposta às mudanças do setor e fazemos com que a tecnologia se converta em resultado real", explica Abdalah Novaes.

No terceiro pilar, Sustentabilidade Viabilizando Negócios, a Bayer apresenta soluções como PRO Carbono e Barter+, que conectam eficiência, sustentabilidade e competitividade. Atualmente, a plataforma de soluções regenerativas PRO Carbono reúne mais de 3,1 milhões de hectares e integra mais de três mil agricultores na América Latina. Nas fazendas participantes, a adoção de práticas regenerativas, via PRO Carbono, promoveu um ganho médio de 9% na estabilidade produtiva e 11% na produtividade anual, com uma pegada de carbono até 50% menor na soja e 55% no milho em relação à média nacional.

Já o Barter+ utiliza dados históricos de produtividade para apoiar operações de troca dos produtores com a Bayer e ampliar o poder de negociação de insumos.

Sobre a Bayer

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há quase 130 anos, seu segundo maior mercado no mundo, com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site .

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FONTE Bayer