Na CASACOR 2024, LG revela cozinha e lavanderia inteligentes com design sofisticado

Eletrodomésticos conectados da LG apresentados na mostra se destacam em IA redefinindo a experiência dos consumidores em ambientes funcionais

SÃO PAULO, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Os eletrodomésticos conectados da LG ganham destaque na CASACOR SP 2024, a principal plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas. Combinando design sofisticado e tecnologia de Inteligência Artificial, a empresa está redefinindo a experiência dos consumidores em ambientes funcionais.

Cozinha e lavandeira da Casa& Ñe'é LG na CASACOR 2024. Imagem: Divulgação LG

Parceira tecnológica exclusiva da CASACOR SP 2024 pelo sétimo ano consecutivo, a empresa leva soluções inteligentes para a lavanderia e cozinha da Casa Ñe'é LG, projetada pelo arquiteto Nildo José. A LG destaca como a integração da tecnologia pode transformar o cotidiano, proporcionando mais praticidade, economia e uma experiência de vida elevada aos padrões modernos. A 37ª edição do evento vai até 28 de julho, no icônico Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista.

Em um ambiente de 377m², a Casa Ñe'é LG – nomeada a partir da palavra indígena guarani que significa "alma" – disponibiliza diversos produtos, incluindo a Geladeira Smart LG Inverter Side by Side InstaView, o Micro-ondas LG Grill NeoChef, o Forno Elétrico de Embutir LG Studio, o Fogão LG InstaView e a Máquina de lavar louça LG QuadWash. Já a lavanderia conectada e sustentável conta com o Closet Inteligente LG Styler e a Lavadora e Secadora Smart LG WashTower 14kg, lançamento que em breve estará disponível no mercado brasileiro.

"O tema da mostra neste ano – 'De presente, o agora' –, alinha-se perfeitamente com nosso propósito de oferecer soluções tecnológicas que tornam a vida mais prática e confortável. O ambiente que criamos representa uma fusão de inovação e funcionalidade, refletindo nosso compromisso global de melhorar a experiência dos nossos clientes e levar o conceito de 'Life's Good' para todos", afirma Rodrygo Silveira, gerente de produtos da Linha Branca da LG do Brasil. "Os consumidores que confiam na marca LG buscam não somente produtos de qualidade, eficientes e com design diferenciado, mas também estão interessados em novidades que contribuam com o seu dia a dia, trazendo mais praticidade e economia", conclui.

Veja abaixo os eletrodomésticos de linha branca apresentados na mostra com a exclusiva tecnologia ThinQ, que garante a conectividade dos produtos LG na sua casa facilitando o uso cotidiano e pensado para o bem-estar dos consumidores.

Cozinha da Casa Ñe'é LG

Geladeira Smart LG Inverter Side by Side InstaView

A Geladeira Smart LG Inverter Side by Side InstaView Craft Ice oferece diversas tecnologias inovadoras que se destacam no mercado. Equipada com a tecnologia Instaview, permite visualizar o interior da geladeira com apenas dois toques em um painel de vidro na porta, sem precisar abri-la.

O eletrodoméstico utiliza o Door Cooling+ para um resfriamento até 35% mais rápido, mantendo os alimentos frescos por mais tempo. Outro destaque é a tecnologia Craft Ice, que produz gelo em formato esférico que derrete lentamente, ideal para drinks.

O design moderno da geladeira traz estilo na decoração de sua cozinha e complementa a sofisticação premium para sua casa. Além disso, tem a grande capacidade de 598 litros, apropriado para a sua família no dia a dia.

Micro-ondas LG Grill NeoChef 30 litros ThinQ e Scan to Cook

O novo modelo LG Grill NeoChef apresenta a exclusiva função Scan to Cook, desenvolvida em parceria com a BRF, que permite ao usuário escanear o código de barras de pratos congelados da Sadia para que o micro-ondas programe automaticamente a potência e o tempo de preparo, simplificando o processo de cozimento.

Equipado com um grill de quartzo embutido, o micro-ondas pode gratinar os alimentos até o ponto ideal. O recurso Smart Diagnosis proporciona diagnósticos rápidos de possíveis problemas de funcionamento, enquanto o revestimento Limpa Fácil facilita a limpeza interna do aparelho.

Com design moderno, acabamento espelhado, premium e sofisticado que se destaca em qualquer cozinha, seguindo as tendências atuais, o LG NeoChef também possui conectividade com o aplicativo LG ThinQ via Wi-Fi, o que permite controlá-lo à distância pelo smartphone.

Lavanderia Conectada da Casa Ñe'é LG

Closet Inteligente LG Styler

O LG Styler é um closet inteligente que funciona como um sistema de cuidados para roupas. Utilizando a tecnologia TrueSteam™ da LG, ele utiliza vapor para higienizar suavemente as roupas, eliminando até 99,9% dos alérgenos e bactérias que podem causar problemas respiratórios, garantindo eficiência e cuidado extremos.

Equipado com uma tecnologia para passar calças, criando vincos perfeitos, e um sistema que reduz amassados utilizando o vapor, ele também oferece secagem delicada para roupas molhadas pela chuva, tênis, capacetes e até bichos de pelúcia. O Styler é ainda mais conveniente com o aplicativo LG ThinQ, que possibilita controle à distância e monitoramento completo, incluindo alertas de conclusão, tudo acessível de qualquer lugar.

Lavadora e Secadora Elétrica Smart LG WashTower 14kg

A LG WashTower 14kg é a novidade da marca no modelo lavadora e secadora em formato de torre, otimizando espaço e organizando melhor a área de serviço. Equipado com uma lavadora com 14kg de capacidade na base e uma secadora com 10kg de capacidade no topo, permite lavar e secar simultaneamente, economizando tempo e energia.

A tecnologia AI DD ajusta os movimentos de lavagem conforme o peso e textura dos tecidos, garantindo eficiência e preservação das peças. O painel de controle centralizado simplifica a operação, enquanto a função Turbo Wash 360° reduz o tempo de lavagem em até 30 minutos. Possui secagem por condensação que não encolhe as roupas e garante alta eficiência. Com conectividade via app LG ThinQ, é possível monitorar e controlar os ciclos remotamente, além de fazer download de ciclos adicionais.

Além disso, a linha WashTower da LG enfatiza a sustentabilidade, com ciclos que economizam água e energia, com o motor Inverter Direct Drive com 10 anos de garantia, assegurando durabilidade e desempenho excepcionais.

Desconto LG na CASACOR 2024

Para que todos possam desfrutar da tecnologia, do design e da inovação que a LG está exibindo na mostra em suas casas, a empresa está oferecendo um cupom de desconto especial: LGCASACOR10, válido na loja online até 28 de julho de 2024.

Para garantir seu desconto, é simples: basta acessar o site https://www.lg.com/br/promocoes/casacor2024/, registrar-se no site oficial, escolher o produto desejado e inserir o cupom LGCASACOR10. Pagando com PIX, o cliente recebe mais 5% de desconto. Não perca essa oportunidade! Consulte o regulamento completo no site da LG e aproveite.

