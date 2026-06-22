NaPista, marketplace do banco BV, alcança 300 mil veículos anunciados e reforça a transformação digital na compra de veículos

Nos cinco primeiros meses do ano, os leads gerados cresceram 51%, contribuindo para as vendas dos lojistas e financiamentos realizados pelo banco BV

SAO PAULO, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O NaPista, marketplace automotivo do banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país e líder no financiamento de automóveis leves usados há 13 anos consecutivos, registrou forte avanço nos cinco primeiros meses do ano. O destaque foi o crescimento de 51% no volume de leads (contatos gerados entre consumidores interessados e lojistas parceiros) na comparação anual. Esse movimento permitiu uma expansão de 45% no volume de financiamentos do banco BV por meio do marketplace automotivo, de janeiro a maio. Apenas no mês passado, 6% da produção de financiamento de veículos leves, pesados e motos passaram pelo NaPista.

O marketplace NaPista está alinhado ao compromisso do banco em fortalecer e modernizar o setor com soluções inteligentes e funcionais para lojistas e público final. Baseada em linguagem natural, a tecnologia usada pelo NaPista permite ao usuário pesquisar com termos do dia a dia -- como necessidades e perfis de uso do veículo -- e receber resultados contextualizados, sem a necessidade de dominar linguagem técnica ou especificações detalhadas.

"O rápido e constante avanço do NaPista mostra o amadurecimento do brasileiro no ambiente digital. Nosso foco tem sido evoluir continuamente, oferecendo ao usuário experiências cada vez mais positivas, conectando compradores e vendedores com mais eficiência, conveniência e inteligência de dados em uma única plataforma", afirma Jamil Ganan, vice-presidente de Varejo do banco BV.

Estratégia digital

O desempenho acompanha a evolução do comportamento do consumidor na jornada de compra de veículos. Estudo da McKinsey & Company de 2025 aponta que consumidores estão cada vez mais propensos a realizar etapas da compra de veículos em plataformas digitais, da pesquisa ao financiamento, impulsionando a transformação da jornada automotiva.

Segundo a consultoria, a experiência de compra tende a ser cada vez mais personalizada, integrada entre canais online e físicos e baseada em conveniência e transparência para o consumidor, tendência acompanhada pelo banco BV.

FONTE Banco BV