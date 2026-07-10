Preços de automóveis leves usados sobem 3,49% no primeiro semestre, aponta IBV Auto

O aumento de preços foi disseminado em todas as regiões do país; os veículos com as maiores altas foram Renault Kwid, VW Fox e GM Onix

SÃO PAULO, 10 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O mercado brasileiro de automóveis usados encerrou o primeiro semestre de 2026 em trajetória mais aquecida em comparação a 2025. O IBV Auto, índice do banco BV que acompanha mensalmente a evolução dos preços dos veículos leves usados no país, acumulou alta de 3,49% entre janeiro e junho deste ano, superando o avanço de 1,98% registrado no mesmo período de 2025.

Somente em junho, o indicador subiu 0,57%, acelerando em relação ao resultado de maio (+0,43%), embora tenha ficado abaixo da média observada no primeiro trimestre do ano (+0,72%). No acumulado em 12 meses encerrados em junho, a alta é de 6,87%.

Segundo o economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani, o comportamento dos preços indica que o setor segue resiliente, embora com sinais de acomodação em relação ao cenário observado no início do ano. "O mercado de usados continua em trajetória de valorização, mas em ritmo menos intenso. A leve desaceleração da taxa acumulada em 12 meses sugere que os preços permanecem pressionados, embora já com sinais de acomodação na margem", diz.

A alta registrada em junho foi disseminada regionalmente, com aumento nos preços dos veículos usados em todas as regiões brasileiras. O Sudeste apresentou a maior variação mensal, de 0,83%, enquanto o Centro-Oeste teve a menor variação, de 0,32%. Todos os 27 estados brasileiros tiveram aumento no preço dos usados. Minas Gerais liderou o movimento, com alta de 1,64% no mês, enquanto Mato Grosso do Sul registrou a menor variação, de 0,09%.

No acumulado em 12 meses, Minas Gerais (8,48%), Rio de Janeiro (7,20%), Sergipe (7,08%) e Piauí (7,06%) apresentaram as maiores altas do país. Na outra ponta, Mato Grosso (4,34%), São Paulo (5,27%) e Santa Catarina (5,38%) registraram variações mais moderadas.

Minas Gerais lidera alta dos preços e impulsiona avanço do Sudeste

No caso de Minas Gerais, modelos de maior volume de comercialização no mercado, caso do Chevrolet Onix e do Volkswagen Gol, tiveram mais que o dobro da valorização observada na média nacional durante o primeiro semestre, o que contribuiu para a inflação maior na região Sudeste em relação às demais do país.

Os veículos que mais contribuíram para a aceleração do índice nacional em junho foram o Renault Kwid, o VW Fox e o GM Onix. Por outro lado, modelos como o Honda HR-V, VW T-Cross e Hyundai HB20 exerceram pressão negativa sobre o indicador no período.

Para o vice-presidente de Varejo do banco BV, Jamil Ganan, a composição do índice mostra um mercado mais heterogêneo e seletivo. "A valorização dos usados continua presente, mas depende cada vez mais das características de cada modelo e das dinâmicas regionais. O comportamento do mercado tem sido menos uniforme e mais sensível às preferências dos consumidores", afirma.

Elétricos seguem com desvalorização mais intensa no mercado de usados

O levantamento também mostra que o tipo de propulsão continua influenciando diretamente a manutenção do valor dos veículos no mercado de usados. Os modelos elétricos lançados em 2023 acumulam desvalorização de 46,1% até junho de 2026, movimento influenciado pela queda nos preços dos veículos novos, pelo aumento da concorrência e pelas estratégias agressivas de precificação adotadas pelas montadoras para ampliar participação no segmento.

No mesmo período, os híbridos acumulam desvalorização média de 26,1%, enquanto os automóveis a combustão comparáveis registram perda de valor de 19,6%. Entre os modelos lançados em 2022, a desvalorização média dos elétricos alcança 50,5%, enquanto os híbridos acumulam queda de 19,3% e os automóveis a combustão comparáveis registram desvalorização de 13,2%.

Metodologia IBV Auto

O IBV Auto é um indicador desenvolvido para medir, com precisão e base metodológica robusta, a variação de preços de automóveis leves usados no Brasil. Construído a partir da base de dados do banco BV, líder em financiamento de veículos no país, o índice reflete as tendências de valor de mercado a partir de um volume expressivo de transações reais. Sua metodologia incorpora critérios rigorosos de amostragem, ajustes por depreciação e agrupamento técnico de modelos, permitindo acompanhar mensalmente a dinâmica dos preços por região e tipo de propulsão — combustão, híbrido ou elétrico

A ponderação é realizada com base no valor total das negociações (volume * preço): quanto maior o preço e mais comercializado for um determinado modelo e ano, maior será o peso do veículo na cesta que compõe o indicador.

O índice utiliza o ano de 2019 como base histórica inicial, fixando o indicador nacional em 100, para permitir comparações ao longo do tempo até o mês mais recente. Nos índices regionais, a base é ajustada de acordo com a diferença média de preços em relação ao mercado nacional naquele ano. Isso garante que a série reflita com precisão a evolução dos preços e as diferenças regionais, oferecendo uma leitura mais apurada do mercado de usados.

Além disso, o IBV Auto busca medir a evolução das taxas de desvalorização de cestas comparáveis de automóveis híbridos (HEV), elétricos (BEV) e a combustão (ICE) mensalmente. O objetivo principal é permitir a comparação da desvalorização de automóveis com diferentes tipos de propulsão (a combustão, híbridos e elétricos), tomando como base veículos de mesma idade e características gerais comparáveis (preço quando novo, tamanho, categoria, país de origem, entre outros).

Próximas divulgações IBV Auto

Mês Dia Agosto 05

Sobre o banco BV

O banco BV é uma das maiores instituições financeiras do país, com atuação nos segmentos de Varejo e Corporate & Investment Banking. Especialista em crédito, tem como propósito viabilizar os sonhos e projetos dos clientes, transformando crédito em relacionamento. O BV detém posições históricas e estratégicas em quatro categorias de negócios: mantém a liderança há 13 anos consecutivos no financiamento de veículos leves usados, é líder no financiamento de veículos pesados, em Empréstimo com Garantia de Veículo (EGV) e financiamento de painéis solares para residências. A atuação do BV no setor automotivo é potencializada pelo NaPista, um dos maiores marketplaces do segmento no Brasil, plataforma alinhada ao compromisso do banco em fortalecer e modernizar o setor com soluções inteligentes e funcionais para lojistas e público final. Comprometido com a sustentabilidade, o BV foi pioneiro ao neutralizar a emissão de CO₂ dos veículos que financia e consolida sua visão de impacto positivo no "Pacto para um Futuro Mais Leve 2030", sua estratégia pública de ESG.

FONTE banco BV