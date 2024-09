Nas Nações Unidas, Arábia Saudita pede colaboração global para combater a degradação da terra na COP16 em Riad

A COP16 da UNCCD em dezembro pretende ser um ponto de virada na luta global contra a degradação da terra, desertificação e seca

NOVA YORK, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Arábia Saudita pediu aos formuladores de políticas do mundo que abordem urgentemente a degradação da terra, a seca e a desertificação antes da16ª Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD) COP16 em Riad, em dezembro. A cada segundo, um equivalente a quatro campos de futebol de terras saudáveis se degrada, totalizando 100 milhões de hectares a cada ano.

Incoming COP16 President and Saudi Arabia Minister of Environment, Water, and Agriculture, Eng. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, addresses the Road to Riyadh event on the sidelines of the UN General Assembly in New York, Thursday, Sept 26, 2024.

No seu evento "Road to Riyadh" à margem da Assembleia Geral da ONU, aberto pelo Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Arábia Saudita instou os delegados a prepararem-se para tomar medidas decisivas em dezembro, delineando um roteiro para a ação e o envolvimento internacionais e revelando o programa temático para a COP.

Presidente da COP16 e Ministro do Meio Ambiente, Água e Agricultura da Arábia Saudita, Eng. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, disse: "Este é um momento crucial para o nosso planeta. A restauração da terra é vital para garantir um futuro próspero para as gerações vindouras."

"É crucial que a comunidade internacional se una para oferecer soluções ambiciosas e duradouras que reduzam a degradação da terra, combatam a seca e promovam o uso sustentável dos recursos naturais", acrescentou o ministro AlFadley. "Devemos fortalecer a cooperação internacional para enfrentar os desafios ambientais prementes que o nosso planeta enfrenta."

O Ministro AlFadley também enfatizou que a realização da COP16 pela Arábia Saudita reflete seu compromisso com a preservação e restauração ambiental, tanto nacional quanto internacionalmente, citando iniciativas como a Iniciativa Verde da Arábia Saudita, a Iniciativa Verde do Oriente Médio e a Iniciativa Global de Terras do G20.

Embora as tendências de degradação da terra variem entre as regiões, os dados da UNCCD alertam que, se os padrões atuais continuarem, o mundo precisará restaurar 1,5 bilhão de hectares de terras degradadas até 2030 para cumprir as metas de Neutralidade da Degradação da Terra descritas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em Riade, sob a Presidência do Reino da Arábia Saudita da COP16, haverá um forte impulso para compromissos mais concretos para acelerar os esforços de restauração e cumprir este objetivo crítico.

As principais partes interessadas de organizações internacionais, governos e sociedade civil também abordaram a crescente necessidade de aumentar a ambição e enfrentar os desafios globais causados pela degradação da terra, incluindo seca, insegurança alimentar e migração forçada, juntamente com a necessidade urgente de ação multilateral para enfrentá-los.

O Secretário Executivo da UNCCD, Ibrahim Thiaw, disse: "A degradação da terra e a seca afetam quase metade da população mundial, especialmente comunidades indígenas, pequenos agricultores, mulheres e jovens. A COP16 em Riade será um momento crucial para acelerar a restauração de terras em larga escala e aumentar a resiliência à seca, com múltiplos benefícios para as pessoas, a natureza e o clima. Nosso sucesso depende da ambição de todas as partes e do nosso compromisso de redefinir nosso relacionamento com a terra para as gerações futuras."

De acordo com a UNCCD, até 40% das terras do mundo já estão degradadas, afetando diretamente cerca de 3,2 bilhões de pessoas. Ao mesmo tempo, as secas estão ocorrendo com mais frequência e intensidade – um aumento de 29% desde 2000. Estima-se que 75% das pessoas em todo o mundo serão afetadas pela seca até 2050.

Sobre a COP16 Riyadh:

A conferência acontecerá de 2 a 13 de dezembro de 2024 em Riad, na Arábia Saudita, e será a primeira COP da UNCCD a apresentar uma Zona Verde, proporcionando um espaço para as empresas e a sociedade civil oferecerem soluções duradouras para a degradação da terra, desertificação e seca. Para mais informações, visite UNCCDCOP16.org.

Os jornalistas são convidados a solicitar o credenciamento por meio do Sistema de Registro Online da UNCCD.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2517545/COP16_Riyadh.jpg

Para consultas de mídia, entre em contato com: [email protected] ou [email protected]

FONTE COP16 Riyadh