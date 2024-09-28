在聯合國，沙地阿拉伯在 COP16 利雅得會議上呼籲全球合作，解決土地退化問題

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COP16 Riyadh

28 9月, 2024, 19:30 CST

12 月舉行的 UNCCD COP16 旨在成為全球防治土地退化、荒漠化和乾旱的轉折點

紐約2024年9月28日 /美通社/ -- 沙地阿拉伯呼籲全球決策人在 12 月於利雅得舉行的第十六屆《聯合國防治荒漠化公約》(UNCCD) 締約方大會 (COP16) 前，緊急處理土地退化、乾旱和荒漠化問題。每過一秒，就有相當於四個足球場的健康土地退化，每年總退化面積達一億公頃。

沙特阿拉伯外交部長費 Faisal bin Farhan Al Saud 王子在聯合國大會舉行的「通往利雅德之路」活動上，呼籲代表準備 12 月採取決定行動，概述國際行動和參與藍圖，並揭示 COP 的主題計劃。

Incoming COP16 President and Saudi Arabia Minister of Environment, Water, and Agriculture, Eng. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, addresses the Road to Riyadh event on the sidelines of the UN General Assembly in New York, Thursday, Sept 26, 2024.
Incoming COP16 President and Saudi Arabia Minister of Environment, Water, and Agriculture, Eng. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, addresses the Road to Riyadh event on the sidelines of the UN General Assembly in New York, Thursday, Sept 26, 2024.

COP16 候任主席、沙特環境、水利和農業部長 Eng. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley 說：「這是我們地球的生死存亡之際。唯有恢復土地生機，方能確保未來世代繁榮昌盛。」

部長 AlFadley 補充說：「國際社會團結 一致，提供雄心勃勃且持久的解決方案，以抑制土地衰退，打擊乾旱，並促進自然資源的可持續使用是至關重要的。」「我們必須加強國際合作，以解決我們地球面臨的迫切環境挑戰。」

部長 AlFadley 還強調，沙地阿拉伯舉行 COP16 反映了國內和國際環境保護和恢復的承諾，引述沙特綠色倡議，例如沙特綠色倡議 (Saudi Green Initiative)、中東綠色倡議 (Middle East Green Initiative) 和 G20 全球土地倡議 (20 Global Land Initiative) 等措施。

儘管各地區的土地衰退趨勢不同，但 UNCCD 數據警告說，如果當前模式持續，到 2030 年，全球將需要恢復 15 億公頃的退化土地，以達到可持續發展目標 (Sustainable Development Goals) 中提出的「不造成土地退化」(Land Degradation Neutrality) 目標。在利雅得，於沙地阿拉伯王國擔任 COP16 主席期間，將有力推動更具體的承諾，以加快恢復工作並達到這關鍵目標。

來自國際組織、政府和民間社會的高級利益相關者，亦致力提高志向和解決土地退化所引起的全球挑戰，包括乾旱、糧食不安及強迫移民的需求，以及緊急需要多邊行動來解決這些問題。

UNCCD 執行秘書 Ibrahim Thiaw 表示：「土地退化和乾旱影響了世界近一半的人口，尤其是原住民社區、小農民、婦女和青年。在利雅德舉行的 COP16，將是加速大規模土地恢復和提高乾燥韌性 (drought resilience) 的關鍵時刻，為人類、自然和氣候帶來多種好處。我們的成功取決於各方的志向，以及我們對於將來一代重建與土地的關係的承諾。」

根據 UNCCD 的數據，全球多達 40% 的土地已經退化，直接影響約 32 億人。與此同時，自 2000 年以來，乾旱發生的頻率和強度增加了 29%。估計到 2050 年，全球 75％ 的人將遭受乾旱影響。

COP16 利雅德簡介：

此會議將於 2024 年 12 月 2 日至 13 日在沙地阿拉伯利雅德舉行，將是第一屆 UNCCD COP 以綠色地帶 (Green Zone) 為主題，為企業和民間社會提供空間，為土地退化、荒漠化和乾旱問題提供持久的解決方案。有關更多資訊，請瀏覽 UNCCDCOP16.org

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SOURCE COP16 Riyadh