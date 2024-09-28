在聯合國，沙地阿拉伯在 COP16 利雅得會議上呼籲全球合作，解決土地退化問題

COP16 候任主席、沙特環境、水利和農業部長 Eng. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley 說：「這是我們地球的生死存亡之際。唯有恢復土地生機，方能確保未來世代繁榮昌盛。」

部長 AlFadley 補充說：「國際社會團結 一致，提供雄心勃勃且持久的解決方案，以抑制土地衰退，打擊乾旱，並促進自然資源的可持續使用是至關重要的。」「我們必須加強國際合作，以解決我們地球面臨的迫切環境挑戰。」

部長 AlFadley 還強調，沙地阿拉伯舉行 COP16 反映了國內和國際環境保護和恢復的承諾，引述沙特綠色倡議，例如沙特綠色倡議 (Saudi Green Initiative)、中東綠色倡議 (Middle East Green Initiative) 和 G20 全球土地倡議 (20 Global Land Initiative) 等措施。

儘管各地區的土地衰退趨勢不同，但 UNCCD 數據警告說，如果當前模式持續，到 2030 年，全球將需要恢復 15 億公頃的退化土地，以達到可持續發展目標 (Sustainable Development Goals) 中提出的「不造成土地退化」(Land Degradation Neutrality) 目標。在利雅得，於沙地阿拉伯王國擔任 COP16 主席期間，將有力推動更具體的承諾，以加快恢復工作並達到這關鍵目標。

來自國際組織、政府和民間社會的高級利益相關者，亦致力提高志向和解決土地退化所引起的全球挑戰，包括乾旱、糧食不安及強迫移民的需求，以及緊急需要多邊行動來解決這些問題。

UNCCD 執行秘書 Ibrahim Thiaw 表示：「土地退化和乾旱影響了世界近一半的人口，尤其是原住民社區、小農民、婦女和青年。在利雅德舉行的 COP16，將是加速大規模土地恢復和提高乾燥韌性 (drought resilience) 的關鍵時刻，為人類、自然和氣候帶來多種好處。我們的成功取決於各方的志向，以及我們對於將來一代重建與土地的關係的承諾。」

根據 UNCCD 的數據，全球多達 40% 的土地已經退化，直接影響約 32 億人。與此同時，自 2000 年以來，乾旱發生的頻率和強度增加了 29%。估計到 2050 年，全球 75％ 的人將遭受乾旱影響。

COP16 利雅德簡介：

此會議將於 2024 年 12 月 2 日至 13 日在沙地阿拉伯利雅德舉行，將是第一屆 UNCCD COP 以綠色地帶 (Green Zone) 為主題，為企業和民間社會提供空間，為土地退化、荒漠化和乾旱問題提供持久的解決方案。有關更多資訊，請瀏覽 UNCCDCOP16.org。

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SOURCE COP16 Riyadh