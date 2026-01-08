NAVEE amplia sua atuação para o setor de mobilidade ao ar livre e estilo de vida na CES 2026

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A NAVEE , uma marca global de mobilidade inteligente, apresentou suas mais recentes inovações na CES® 2026, ressaltando sua evolução da mobilidade urbana para aplicações mais amplas voltadas para o ar livre e o estilo de vida. A apresentação destacou o foco crescente da NAVEE em soluções práticas e inteligentes, projetadas para facilitar o lazer, a recreação e o uso diário.

No centro da vitrine da NAVEE na CES estavam dois produtos recém-lançados voltados para uso ao ar livre: o carrinho de golfe elétrico Eagle F1X e o carrinho E-Wagon 4X.

NAVEE na CES 2026

O carrinho de golfe elétrico Eagle F1X, o segundo modelo da NAVEE na categoria após a série Birdie 3, integra visão de IA, tecnologia UWB e navegação por GPS, com acesso a mais de 40.000 mapas de campo do mundo todo. A prevenção inteligente de obstáculos e as funções de acompanhamento automático são projetadas para reduzir o esforço físico e aumentar o conforto no campo, proporcionando uma experiência de golfe mais agradável e acessível.

A NAVEE também apresentou o E-Wagon Cart 4X, um carrinho elétrico inteligente premium, projetado como uma solução versátil de transporte para uso ao ar livre e recreativo. Alimentado por um sistema de tração nas quatro rodas de 3.000 W e com capacidade de carga útil superior de até 1.300 lb, o carrinho oferece forte tração e estabilidade em areia, grama e terrenos irregulares. Desenvolvido para apoiar viagens de acampamento, aventuras ao ar livre e passeios em família, o E-Wagon Cart 4X enfatiza potência, confiabilidade e facilidade de uso em ambientes externos exigentes.

"Esses novos produtos refletem nossa visão de mobilidade como parte de um estilo de vida mais amplo, e não apenas do transporte", declarou Jian Lu, CEO da NAVEE. "Ao aplicar tecnologia inteligente a cenários reais ao ar livre, nosso objetivo é criar soluções práticas, confiáveis e acessíveis a mais usuários."

Além dos lançamentos na CES, a NAVEE continua a expandir sua linha de patinetes elétricos em mercados globais. O ST3 Pro e o XT5 Pro, ambos lançados em 2025, continuam sendo modelos-chave, projetados para viagens diárias e passeios leves ao ar livre, oferecendo desempenho estável e durabilidade adequados às diversas condições de estrada e de uso.

Olhando para o futuro, a NAVEE planeja desenvolver ainda mais um ecossistema de mobilidade completo que suporte viagens urbanas, recreação ao ar livre e estilos de vida cotidianos em diferentes regiões do mundo.

Sobre a NAVEE

A NAVEE é uma marca global de mobilidade inteligente, focada em engenharia em nível de sistema e na integração de tecnologias inteligentes. Aproveitando o design de nível automotivo, sistemas avançados de suspensão e tecnologias de controle habilitadas para IA, a NAVEE desenvolve produtos de alto desempenho para oferecer suporte a uma mobilidade mais sustentável e adaptável em cenários urbanos, recreativos e ao ar livre em todo o mundo. Saiba mais em https://naveetech.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856552/NAVEE_CES_2026.jpg

FONTE NAVEE