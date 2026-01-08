NAVEE se expande al sector de la movilidad al aire libre y al estilo de vida en el CES 2026

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE, una marca mundial de movilidad inteligente, presentó sus últimas innovaciones en el CES® 2026, lo que destaca su evolución desde la movilidad urbana hacia aplicaciones más amplias orientadas al aire libre y al estilo de vida. La presentación destacó el creciente interés de NAVEE por las soluciones prácticas e inteligentes diseñadas para dar soporte al ocio, la recreación y el uso cotidiano.

NAVEE en el CES 2026

En el centro de la exposición de NAVEE en el CES, se encontraban dos productos recién lanzados destinados a entornos al aire libre: el carro de golf eléctrico Eagle F1X y el E-Wagon Cart 4X.

El carro de golf eléctrico Eagle F1X, el segundo modelo de NAVEE en esta categoría después de la serie Birdie 3, integra visión de IA, tecnología UWB y navegación GPS, con acceso a más de 40.000 mapas de campos de golf en todo el mundo. Las funciones inteligentes de evitación de obstáculos y seguimiento automático están diseñadas para reducir el esfuerzo físico y mejorar la comodidad en el campo, lo que contribuye a una experiencia de golf más agradable y accesible.

NAVEE también presentó el E-Wagon Cart 4X, un carro de camping eléctrico inteligente de primera calidad diseñado como una solución de transporte versátil para uso recreativo y al aire libre. El vehículo, impulsado por un sistema de tracción en las cuatro ruedas de 3000 W y con una capacidad de carga útil máxima de hasta 1300 lb, ofrece una gran tracción y estabilidad en arena, césped y terrenos irregulares. Diseñado para facilitar los viajes de campamento, las aventuras al aire libre y las excursiones familiares, el E-Wagon Cart 4X destaca por su potencia, confiabilidad y facilidad de uso en entornos al aire libre exigentes.

"Estos nuevos productos reflejan nuestra visión de la movilidad como parte de un estilo de vida más amplio, no solo del transporte", afirmó Jian Lu, director ejecutivo de NAVEE. "Al aplicar tecnología inteligente a situaciones reales al aire libre, nuestro objetivo es crear soluciones prácticas, confiables y accesibles para una mayor cantidad de usuarios".

Además de sus lanzamientos en el CES, NAVEE continúa ampliando su línea de scooters eléctricos en los mercados de todo el mundo. Los modelos ST3 Pro y XT5 Pro, ambos presentados en 2025, siguen siendo modelos clave diseñados para los desplazamientos cotidianos y los paseos tranquilos al aire libre, ya que ofrecen un rendimiento estable y una durabilidad adecuada a diversas condiciones de carretera y uso.

De cara al futuro, NAVEE tiene previsto seguir desarrollando un ecosistema de movilidad integral que respalde el transporte urbano, las actividades recreativas al aire libre y el estilo de vida cotidiano en diferentes regiones de todo el mundo.

Acerca de NAVEE

NAVEE es una marca mundial de movilidad inteligente centrada en la ingeniería a nivel de sistemas y la integración de tecnología inteligente. Gracias al diseño de calidad automovilística, sus avanzados sistemas de suspensión y sus tecnologías de control basadas en IA, NAVEE desarrolla productos de alto rendimiento que favorecen una movilidad más sustentable y adaptable en entornos urbanos, recreativos y al aire libre en todo el mundo. Obtenga más información en https://naveetech.com/.

