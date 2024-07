GUANGZHOU, China, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Relatório de notícias do GDToday:

A Shenzhen-Zhongshan Link, a ponte mais recente a quebrar um recorde na China, entrará em operação às 15 horas do dia 30 de junho. Com mais de 24 quilômetros de extensão e um custo de US$ 6,7 bilhões, é uma das mais sofisticadas travessias marítimas já construídas no mundo.

News Xplained | A mais recente mega ponte no Sul da China conseguirá atender às expectativas?

A expectativa é que o projeto gigante viabilize o crescimento de cidades conectadas como nunca antes. Entretanto, será que esse colosso caro realmente atenderá às expectativas? Este episódio do News Xplained descobrirá.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2451508/GDToday_NewsXplained_Mega_Bridge.mp4

FONTE GDToday