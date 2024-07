News Xplained | Kann die neueste Megabrücke in Südchina die Erwartungen erfüllen?

GUANGZHOU, China, 1. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Nachrichtenbericht von GDToday:

Die Shenzhen-Zhongshan-Verbindung, die neueste Rekordbrücke in China, wird am 30. Juni um 15 Uhr in Betrieb genommen. Mit einer Länge von 24 Kilometern über das Meer und Kosten von 6,7 Mrd. USD ist sie eine der anspruchsvollsten Meeresbrücken der Welt, die je gebaut wurden.

News Xplained | Can the latest mega bridge in South China live up to expectations?

Das gigantische Projekt soll dafür sorgen, dass vernetzte Städte wachsen wie nie zuvor. Aber kann dieser teure Koloss wirklich die Erwartungen erfüllen? In dieser Folge von News Xplained werden wir es herausfinden.

