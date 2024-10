NEXTCHEM (MAIRE) TEM CONFERIDO O LICENCIAMENTO E PACOTE DE DESIGN DE PROCESSO PARA APRIMORAR A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO DA BSR NO VIETNAM, COM BASE EM SUA TECNOLOGIA PRÓPRIETÁRIA NX REFORM™

A KT Tech, subsidiária da NEXTCHEM, fornecerá o licenciamento e o pacote de design de processo para sua tecnologia de hidrogênio NX Reform™ como parte do projeto maior de aprimoramento e expansão da refinaria de Dung Quat no Vietnam

Este acordo inclui também o fornecimento do equipamento proprietário de reforma de metano a vapor durante a fase de construção da instalação

MILÃO, 11 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- MAIRE anuncia que a NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions), através de sua subsidiária KT Tech, licenciadora de tecnologias de hidrogênio, teve conferida pela Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (BSR) o licenciamento e o Pacote de Design de Processo (PDP) para uma nova unidade de produção de hidrogênio, como parte do projeto maior de aprimoramento e expansão da refinaria de Dung Quat no Vietnam.

A KT Tech projetará a nova unidade de produção de hidrogênio com uma capacidade de 22.676 metros cúbicos por hora (Nm3/h), aproveitando sua tecnologia proprietária. Essa tecnologia, que é parte do portfólio de tecnologia de hidrogênio da NX Reform™, permite a produção de hidrogênio com bom custo-benefício e oferece o potencial para reduzir a pegada de carbono ao incorporar a tecnologia de captura de CO 2 . Ela fornece flexibilidade em matéria-prima e capacidade, garantindo adaptabilidade de produção. A solução tem como base métodos comprovados e amplamente adotados de reforma de metano a vapor, resultando a alta eficiência operacional. Assim que o projeto alcançar a fase de construção, a KT TECH fornecerá também o equipamento proprietário para o processo de reforma de metano a vapor.

Alessandro Bernini, CEO da MAIRE, comentou: "Estamos orgulhosos dessa conquista importante, o que confirma a nossa excelente reputação em aprimorar instalações de produção existentes para aprimorar a eficiência e alcançar consumos reduzidos, graças a nossa habilidade tecnológica líder e capacidades inigualáveis de engenharia de processos."

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2379433/4631640/MAIRE_Logo.jpg

FONTE MAIRE S.p.A.