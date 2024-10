NEXTCHEM (MAIRE) ATTRIBUE UNE LICENCE ET UN PROCESS DESIGN PACKAGE (PDP) POUR MODERNISER L'UNITÉ DE PRODUCTION D'HYDROGÈNE DE BSR AU VIETNAM, SUR LA BASE DE SA TECHNOLOGIE PROPRIÉTAIRE NX REFORM™

Filiale de NEXTCHEM, KT Tech fournira la licence et le Process Design Package (PDP) pour sa technologie d'hydrogène NX Reform™ dans le cadre du projet de modernisation et d'expansion de la raffinerie de Dung Quat au Vietnam

Cet accord comprend également la fourniture de l'équipement propriétaire de reformage du méthane à la vapeur durant la phase de construction de l'usine

MILAN, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- MAIRE annonce que NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions), par l'intermédiaire de sa filiale KT Tech, bailleur de licence pour les technologies d'hydrogène, a obtenu de Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (BSR) la licence et le Process Design Package (PDP) pour une nouvelle unité de production d'hydrogène, dans le cadre du projet de modernisation et d'expansion de la raffinerie de Dung Quat au Vietnam.

KT Tech concevra la nouvelle unité de production d'hydrogène d'une capacité de 22 676 mètres cubes par heure (Nm3/h), en s'appuyant sur sa technologie propriétaire. Cette technologie, qui fait partie du portefeuille de technologies d'hydrogène NX Reform™, permet de produire de l'hydrogène de manière rentable et offre la possibilité de réduire l'empreinte carbone en intégrant la capture du CO2 . Elle offre une flexibilité en termes de feedstock et de capacité, garantissant ainsi l'adaptabilité de la production. La solution repose sur des méthodes éprouvées et largement adoptées en matière de reformage du méthane à la vapeur, ce qui se traduit par une grande efficacité opérationnelle. Une fois la phase de construction atteinte, KT TECH fournira également l'équipement propriétaire pour le procédé de reformage du méthane à la vapeur.

Alessandro Bernini, CEO de MAIRE, déclare : « Nous sommes fiers de cette réalisation importante, qui confirme nos excellents résultats en matière de modernisation des usines de production existantes, pour améliorer l'efficacité et réduire la consommation, grâce à notre savoir-faire technologique de pointe et à nos capacités inégalées en matière d'ingénierie des procédés ».

