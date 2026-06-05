No Dia Mundial do Meio Ambiente, Medley destaca iniciativas para reduzir impactos ambientais
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05 jun, 2026, 12:00 GMT
Referência no mercado de medicamentos genéricos, a farmacêutica investe em iniciativas que vão da energia renovável à economia circular para reduzir impactos ambientais e ampliar a eficiência de suas operações.
SÃO PAULO, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Produzir medicamentos em larga escala exige um consumo rigoroso de recursos naturais, controle rígido de resíduos e uma logística de distribuição robusta. Diante desse panorama, o grande desafio das grandes marcas do setor tem sido incorporar práticas sustentáveis às suas operações, transformando metas ambientais em ações concretas.
Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, a Medley destaca iniciativas que vêm sendo implementadas em sua unidade de Campinas (SP) para tornar sua operação mais eficiente e com redução de impactos ambientais. As ações incluem o uso de energia elétrica proveniente exclusivamente de fontes renováveis, uma política de aterro zero, projetos de economia circular e medidas para reduzir a pegada de carbono de suas atividades. A companhia também desenvolve iniciativas de reaproveitamento de água e promove ações contínuas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos, alcançando um índice de 99% de reaproveitamento e reciclagem dos resíduos gerados em sua operação.
Lucia Rossato – Diretora Geral da Medley
"O desafio da sustentabilidade exige uma visão de longo prazo e uma busca constante por inovação. Mais do que reduzir impactos, precisamos encontrar maneiras de tornar nossas operações cada vez mais eficientes e preparadas para os desafios futuros. Quando sustentabilidade e eficiência caminham juntas, conseguimos gerar benefícios que alcançam toda a cadeia, das operações aos consumidores".
Matriz 100% renovável e política de aterro zero
Um dos primeiros gargalos do setor é a alta demanda por energia elétrica nas plantas produtivas. Como estratégia para mitigar as emissões indiretas, a companhia passou a operar com energia elétrica proveniente exclusivamente de fontes renováveis. Atualmente, 100% da energia elétrica utilizada na fábrica é proveniente de fontes renováveis, reforçando o compromisso da companhia com a redução das emissões e a transição para uma matriz energética mais sustentável.
A eficiência na ponta da produção também é medida pelo destino final do que sobra. A unidade de Campinas adota uma política rigorosa de "aterro zero", o que significa que nenhum resíduo industrial é enviado para aterros sanitários. O processo envolve reciclagem massiva, reaproveitamento de materiais e compostagem de resíduos orgânicos. Essa estratégia está alinhada a uma gestão integrada de resíduos que prioriza a circularidade dos materiais e o uso mais eficiente dos recursos naturais.
Logística e processos químicos
Na frota corporativa, o foco está no incentivo ao uso de etanol pelos colaboradores que utilizam veículos da empresa, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa associadas ao transporte, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável.
A inovação em materiais também entra na conta: a empresa mantém estudos permanentes para a implementação de embalagens PVC Free no futuro e já aplica projetos de economia circular em parceria com convertedores, transformando toneladas de resíduos complexos de embalagens em novos subprodutos para outras indústrias, evitando o descarte.
Um exemplo é a parceria com a Unicomper, por meio da qual cerca de 100 toneladas por ano de blisters de medicamentos ganham uma nova destinação, sendo transformadas em produtos para a construção civil, como portas, rodapés e acabamentos. Parte desses materiais retorna para a fábrica da Medley em Campinas, reforçando os princípios da economia circular e ampliando o reaproveitamento de recursos dentro da própria cadeia produtiva.
Para a liderança do setor, o avanço dessa agenda depende de enxergar a sustentabilidade não como um custo, mas como parte da estratégia de crescimento de longo prazo.
Além das iniciativas operacionais, a Medley aproveitou a semana do Dia Mundial do Meio Ambiente para promover ações de conscientização e engajamento com seus colaboradores. A programação incluiu um bate-papo sobre mudanças climáticas e ESG, além de atividades presenciais com espaços de troca, estandes interativos para apresentar o impacto ambiental da operação e momentos voltados ao bem-estar. A companhia também realizará uma ativação na fábrica para colaboradores de todos os turnos, reforçando a sustentabilidade como uma responsabilidade compartilhada e um dos pilares de sua cultura organizacional.
Ao integrar práticas ambientais rigorosas à rotina fabril e à cultura corporativa, o setor farmacêutico pavimenta o caminho para um modelo de crescimento onde o cuidado com a saúde humana se alinha, obrigatoriamente, ao uso consciente e responsável dos recursos naturais.
Sobre a Medley
Fundada em 1996, a Medley é uma das pioneiras no segmento de genéricos. A empresa desenvolve soluções voltadas, principalmente, para as áreas de sistema nervoso central, cardiologia, gastrenterologia e medicina da dor e segue padrões de qualidade internacionais estabelecidos pela Sanofi e nacionais determinados pela ANVISA. O cuidado em todas as etapas de produção é para que os brasileiros tenham, dentro de cada caixinha de remédio, a qualidade e segurança de uma marca que é eficaz em tudo que faz. A marca é patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2023. O esporte é um grande aliado na manutenção da saúde física e do mental, e fazer parte dessa jornada junto ao COB é a melhor maneira de promover a sua importância.
Sobre a Sanofi
A Sanofi é uma biofarmacêutica impulsionada por P&D, potencializada por IA, comprometida em melhorar a vida das pessoas, gerando um crescimento consistente. Aplicamos nosso profundo entendimento do sistema imunológico para desenvolver medicamentos e vacinas que tratam e protegem milhões de pessoas ao redor do mundo, com um pipeline inovador que pode beneficiar milhões mais. Nossa equipe é guiada por um propósito: buscar os milagres da ciência para melhorar a vida das pessoas; isso nos inspira a promover o progresso e gerar um impacto positivo para nossos colaboradores e para as comunidades que atendemos, enfrentando os desafios mais urgentes da atualidade nas áreas da saúde, meio ambiente e sociedade.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994600/IMG_4377_JPG.jpg
FONTE Medley
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