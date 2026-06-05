Referência no mercado de medicamentos genéricos, a farmacêutica investe em iniciativas que vão da energia renovável à economia circular para reduzir impactos ambientais e ampliar a eficiência de suas operações.

SÃO PAULO, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Produzir medicamentos em larga escala exige um consumo rigoroso de recursos naturais, controle rígido de resíduos e uma logística de distribuição robusta. Diante desse panorama, o grande desafio das grandes marcas do setor tem sido incorporar práticas sustentáveis às suas operações, transformando metas ambientais em ações concretas.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, Medley destaca iniciativas para reduzir impactos ambientais

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, a Medley destaca iniciativas que vêm sendo implementadas em sua unidade de Campinas (SP) para tornar sua operação mais eficiente e com redução de impactos ambientais. As ações incluem o uso de energia elétrica proveniente exclusivamente de fontes renováveis, uma política de aterro zero, projetos de economia circular e medidas para reduzir a pegada de carbono de suas atividades. A companhia também desenvolve iniciativas de reaproveitamento de água e promove ações contínuas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos, alcançando um índice de 99% de reaproveitamento e reciclagem dos resíduos gerados em sua operação.

Lucia Rossato – Diretora Geral da Medley

"O desafio da sustentabilidade exige uma visão de longo prazo e uma busca constante por inovação. Mais do que reduzir impactos, precisamos encontrar maneiras de tornar nossas operações cada vez mais eficientes e preparadas para os desafios futuros. Quando sustentabilidade e eficiência caminham juntas, conseguimos gerar benefícios que alcançam toda a cadeia, das operações aos consumidores".

Matriz 100% renovável e política de aterro zero

Um dos primeiros gargalos do setor é a alta demanda por energia elétrica nas plantas produtivas. Como estratégia para mitigar as emissões indiretas, a companhia passou a operar com energia elétrica proveniente exclusivamente de fontes renováveis. Atualmente, 100% da energia elétrica utilizada na fábrica é proveniente de fontes renováveis, reforçando o compromisso da companhia com a redução das emissões e a transição para uma matriz energética mais sustentável.

A eficiência na ponta da produção também é medida pelo destino final do que sobra. A unidade de Campinas adota uma política rigorosa de "aterro zero", o que significa que nenhum resíduo industrial é enviado para aterros sanitários. O processo envolve reciclagem massiva, reaproveitamento de materiais e compostagem de resíduos orgânicos. Essa estratégia está alinhada a uma gestão integrada de resíduos que prioriza a circularidade dos materiais e o uso mais eficiente dos recursos naturais.

Logística e processos químicos

Na frota corporativa, o foco está no incentivo ao uso de etanol pelos colaboradores que utilizam veículos da empresa, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa associadas ao transporte, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável.

A inovação em materiais também entra na conta: a empresa mantém estudos permanentes para a implementação de embalagens PVC Free no futuro e já aplica projetos de economia circular em parceria com convertedores, transformando toneladas de resíduos complexos de embalagens em novos subprodutos para outras indústrias, evitando o descarte.

Um exemplo é a parceria com a Unicomper, por meio da qual cerca de 100 toneladas por ano de blisters de medicamentos ganham uma nova destinação, sendo transformadas em produtos para a construção civil, como portas, rodapés e acabamentos. Parte desses materiais retorna para a fábrica da Medley em Campinas, reforçando os princípios da economia circular e ampliando o reaproveitamento de recursos dentro da própria cadeia produtiva.

Para a liderança do setor, o avanço dessa agenda depende de enxergar a sustentabilidade não como um custo, mas como parte da estratégia de crescimento de longo prazo.

Além das iniciativas operacionais, a Medley aproveitou a semana do Dia Mundial do Meio Ambiente para promover ações de conscientização e engajamento com seus colaboradores. A programação incluiu um bate-papo sobre mudanças climáticas e ESG, além de atividades presenciais com espaços de troca, estandes interativos para apresentar o impacto ambiental da operação e momentos voltados ao bem-estar. A companhia também realizará uma ativação na fábrica para colaboradores de todos os turnos, reforçando a sustentabilidade como uma responsabilidade compartilhada e um dos pilares de sua cultura organizacional.

Ao integrar práticas ambientais rigorosas à rotina fabril e à cultura corporativa, o setor farmacêutico pavimenta o caminho para um modelo de crescimento onde o cuidado com a saúde humana se alinha, obrigatoriamente, ao uso consciente e responsável dos recursos naturais.

Sobre a Medley

Fundada em 1996, a Medley é uma das pioneiras no segmento de genéricos. A empresa desenvolve soluções voltadas, principalmente, para as áreas de sistema nervoso central, cardiologia, gastrenterologia e medicina da dor e segue padrões de qualidade internacionais estabelecidos pela Sanofi e nacionais determinados pela ANVISA. O cuidado em todas as etapas de produção é para que os brasileiros tenham, dentro de cada caixinha de remédio, a qualidade e segurança de uma marca que é eficaz em tudo que faz. A marca é patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2023. O esporte é um grande aliado na manutenção da saúde física e do mental, e fazer parte dessa jornada junto ao COB é a melhor maneira de promover a sua importância.

Sobre a Sanofi

A Sanofi é uma biofarmacêutica impulsionada por P&D, potencializada por IA, comprometida em melhorar a vida das pessoas, gerando um crescimento consistente. Aplicamos nosso profundo entendimento do sistema imunológico para desenvolver medicamentos e vacinas que tratam e protegem milhões de pessoas ao redor do mundo, com um pipeline inovador que pode beneficiar milhões mais. Nossa equipe é guiada por um propósito: buscar os milagres da ciência para melhorar a vida das pessoas; isso nos inspira a promover o progresso e gerar um impacto positivo para nossos colaboradores e para as comunidades que atendemos, enfrentando os desafios mais urgentes da atualidade nas áreas da saúde, meio ambiente e sociedade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994600/IMG_4377_JPG.jpg

FONTE Medley