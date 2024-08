No mês do seu aniversário, Savegnago Supermercados traz o universo mágico de Harry Potter em parceria com L-founders of loyalty

Para celebrar seus 48 anos, a Rede Forte do Interior lança campanha inédita, em parceria com a L - founders of loyalty — líder global em projetos de fidelidade no setor do varejo —, que oferece um magnífico álbum de uma das franquias de maior sucesso

SÃO PAULO, 2 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Para celebrar seu aniversário, em agosto, o grupo Savegnago Supermercados, com 62 lojas no interior de São Paulo, proporciona aos seus clientes reviverem a magia de Harry Potter. Em campanha, desenvolvida em parceria com a Warner Bros e L - founders of loyalty — que há 30 anos desenvolve projetos de fidelidade no setor do varejo em quatro continentes —, os consumidores da rede cadastrados no programa "Save Ganhe" terão a oportunidade de ganhar pacotes de figurinhas e ainda adquirir álbum ilustrado de uma das franquias de maior sucesso na história do cinema.

Álbum ilustrado de figurinhas com a saga Harry Potter (foto divulgação)

Como participar

Com início nesta última quinta-feira, 1 de agosto, e encerramento em 11 de setembro, a cada R$ 50 em compras o cliente "Save Ganhe" recebe um pacote com quatro figurinhas adesivas. Uma ótima oportunidade para rememorar e guardar as fascinantes aventuras do bruxo e seus amigos, que, por duas décadas, conquistaram fãs de todas as idades.

As compras a partir de R$ 250 pagas com o "Nosso Cartão Savegnago" dão direito a um pacote adicional de figurinhas. O envelope avulso de figurinhas custa R$ 9,99 (cliente cadastrado no Save Ganhe ou não) e o livro ilustrado R$ 14,99 (cliente cadastrado no Save Ganhe ou não).

O álbum estará completo com 128 figurinhas, de diferentes modelos, inclusive holográficas. São 48 páginas e sete capítulos que celebram o encanto da verdadeira amizade. Cada parte é referente a um dos livros das sagas: "Pedra Filosofal", "Câmara Secreta", "Prisioneiro de Azkaban", "Cálice de Fogo", "Ordem da Fênix", "Enigma do Príncipe" e "Relíquias da Morte".

"Estamos muito felizes em completar 48 anos de Savegnago Supermercados. Queremos dividir a magia deste momento com nossos clientes através desta promoção com o Harry Potter, um personagem que encanta a todos. Esperamos que nossos clientes tenham momentos incríveis com a família e vivam novas experiências em nossas lojas em mais um aniversário da rede", afirma o presidente-executivo do Grupo Savegnago, Chalim Savegnago.

O álbum ricamente ilustrado abre as portas para um ambiente cheio de magia. Os pacotes de figurinhas são entregues no ato da compra no caso das lojas físicas e enviados junto com a mercadoria nas vendas pelo site da rede.

Além disso, as lojas Savegnago contarão com cenários instagramáveis de Harry Potter. E, ainda, promoverão encontros para troca de figurinhas entre participantes, em todas as semanas da campanha, envolvendo os clientes em uma experiência diferenciada no universo fantástico do personagem.

Este é o terceiro projeto consecutivo da L-founders of loyalty para o Savegnago, com quem a rede de supermercados iniciou suas ações de fidelidade. Uma campanha que emociona os clientes e gera sintonia imediata com a rede, assim como aconteceu anteriormente com o selo de fidelização Save Mania, que ofereceu a compra com ou sem desconto das panelas da marca francesa Cuisinox.

"Estou convicta de que a campanha Harry Potter terá imenso sucesso e irá superar todas as expectativas. Sou muito grata à direção da Rede Savegnano por mais essa oportunidade de desenvolver uma campanha inédita, que com certeza será histórica, despertando lembranças especiais na mente e no coração do consumidor. Queremos que os clientes revivam suas memórias e, para isso, vamos transformar as lojas em verdadeiros palcos da saga Harry Potter", enfatiza Beatriz Ramos, CEO da L-founders of loyalty na América Latina, a maior empresa global do setor de fidelização de clientes.

Sobre Savegnago

Com quase 50 anos de significativa atuação no Estado de São Paulo, o grupo Savegnago (A Rede Forte do Interior), inaugurou sua primeira loja em agosto de 1976, na cidade de Sertãozinho. Hoje o grupo está presente em 20 cidades, impactando cerca de 5 milhões de habitantes e gerando mais de 12.400 postos de trabalho diretos em suas 62 lojas. As constantes expansões e investimentos do grupo o colocam em 1º lugar no interior paulista, em 8º no Estado de São Paulo e em 15º no Brasil, no quesito faturamento, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). E a rede está sempre inovando para melhor atender seus clientes. Para fortalecer e dar maior exclusividade criou o Save Ganhe, um programa de vantagens que conta com 1,3 milhões de clientes ativos e que tem como objetivo ampliar os benefícios para aqueles com maior fidelização.

Sobre a L- founders of loyalty

Com operação em todos os continentes e presente em 37 países, já beneficiou cem milhões de consumidores, em parceria com mais de 43 mil estabelecimentos. A L - founders of loyalty foi fundada pelo criador das campanhas dos selinhos – que lançou sua primeira campanha de fidelidade há mais de 30 anos – e por um grupo de colaboradores, que, juntos, somam mais de 1.800 anos de experiência no segmento.

A empresa é parceira das principais empresas varejistas do mundo. Uma de suas missões é auxiliar os varejistas a atingirem um alto índice de engajamento de seus consumidores, com o uso dos selinhos como ferramenta potencializadora de vendas em programas de fidelidade. É detentora da marca Fidelidade com Propósito®, reafirmando a intenção de incorporar propósitos de responsabilidade social às campanhas desenvolvidas.

