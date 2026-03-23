No Show Safra, Bayer apresenta portfólio integrado para soja, milho e algodão em Mato Grosso

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23 mar, 2026, 16:05 GMT

Em Lucas do Rio Verde, companhia demonstra avanços em biotecnologia, sementes e proteção de cultivos para as principais culturas do estado

SÃO PAULO, 23 de março de 2026 /PRNewswire/ -- De 23 a 27 de março, a Bayer participa do Show Safra, em Lucas do Rio Verde (MT), com um portfólio integrado de soluções para as culturas de algodão, milho e soja. A participação da empresa no evento foca em novidades em biotecnologia, sementes de alto desempenho e tecnologias para proteção de cultivos, com o objetivo de proporcionar maior previsibilidade e produtividade na região.

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Legenda: Bayer apresenta portfólio integrado para soja, milho e algodão no Show Safra em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Crédito: divulgação Bayer
Legenda: Bayer apresenta portfólio integrado para soja, milho e algodão no Show Safra em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Crédito: divulgação Bayer

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção brasileira de algodão em pluma para a safra 2025/26 está estimada em 3,8 milhões de toneladas. Desse total, Mato Grosso deve responder por quase 70%, com previsão de 2,6 milhões de toneladas para o ciclo, o que mantém sua liderança nacional na produção. Durante a feira, os cotonicultores poderão conhecer variedades, comparar diferentes ciclos e entender o posicionamento técnico mais adequado conforme a janela de plantio, o ambiente produtivo e o histórico de cada área.

A companhia levará à feira uma vitrine com 14 variedades de sementes de algodão no estande Bollgard 3 XtendFlex (B3XF). As cultivares, com alta qualidade de fibra e potencial produtivo para ambientes de primeira e de segunda safra, uma realidade já consolidada no sistema soja-algodão que predomina no estado, e com a biotecnologia B3XF, oferecem proteção contra as principais lagartas do algodoeiro e tolerância aos herbicidas glifosato, glufosinato e dicamba para ampliar a flexibilidade do manejo ao longo do ciclo da cultura.

"Inserido em um sistema estruturado na sucessão soja-algodão, o cultivo exige decisões estratégicas em todas as etapas, da escolha da biotecnologia ao manejo da lavoura. O portfólio da Bayer inclui variedades de sementes desenvolvidas para as condições do Cerrado e posicionadas para diferentes ambientes produtivos", explica o diretor executivo de algodão da Bayer, Fernando Prudente.

A diversidade de ciclos e de características agronômicas permite decisões mais precisas, alinhadas ao calendário agrícola e às particularidades de cada propriedade. "No Show Safra, apresentamos soluções pensadas para essa realidade, com materiais adaptados a diferentes ambientes produtivos e tecnologias que apoiam o produtor na construção de sistemas mais eficientes e resilientes", complementa o executivo da Bayer.

Sementes e biotecnologias

Além do algodão, a Bayer apresentará, no Show Safra, um portfólio de híbridos de milho e cultivares de soja desenvolvidos para as necessidades da região. No âmbito nacional, em 2026, serão nove lançamentos de híbridos; desses, três para a safra de verão e seis para a safrinha, o que consolidará um portfólio com mais de 50 híbridos comerciais, com foco em soluções completas e regionalizadas para os produtores.

Entre os híbridos de milho da Dekalb estão: DKB 360 PRO3, reconhecido pela estabilidade produtiva em diferentes ambientes, e DKB 356 PRO4, que combina alta produtividade com ótima sanidade. O portfólio inclui ainda o AG 8650 PRO4, da Agroceres, desenvolvido para romper o teto de produtividade com elevada estabilidade e sanidade, além do lançamento AS 1838 PRO4, da Agroeste, voltado ao alto desempenho produtivo, com bom potencial de rendimento e adaptação às condições do Cerrado, disponível a partir da safrinha 2027.

Na soja, o foco está em cultivares com alta performance das marcas Agroeste e Monsoy, com materiais da biotecnologia Intacta 2 Xtend (i2X), que reúnem alto potencial produtivo, ampla adaptação de plantio, bom suporte de planta e resistência ou tolerância a doenças e nematoides. Da Monsoy estão a variedade M 7601 i2X, que sobressai pela estabilidade produtiva ao longo da safra, e a M 6930 i2X, uma cultivar superprecoce e altamente produtiva, indicada para sistemas de sucessão com o algodão.

Da Agroeste, será apresentada a variedade AS 3815 i2X, que tem ampla adaptabilidade geográfica, resistência a nematoides de cisto, crescimento vigoroso e estabilidade. É um produto com alto teto produtivo e segurança, principalmente em ambientes desafiadores, sem renunciar à qualidade de grãos e à sanidade foliar. O portfólio inclui ainda materiais precoces e de ciclo médio, voltados à estabilidade produtiva e maior segurança no campo.

Os visitantes também terão a oportunidade de conhecer a próxima geração de biotecnologia para soja, Intacta 5+. Com previsão de comercialização na safra 2027/28, a tecnologia oferecerá tolerância a cinco herbicidas e proteção contra as principais lagartas que afetam o ciclo da cultura.

Manejo integrado diante dos desafios do campo

Na área de proteção de cultivos, a Bayer leva ao Show Safra um portfólio voltado ao manejo integrado das lavouras de algodão, soja e milho, que reúne soluções para o controle de plantas daninhas, pragas, doenças e nematoides ao longo do ciclo produtivo. A proposta combina inovação e manejo estratégico para apoiar o produtor na construção de sistemas mais eficientes e sustentáveis.

No manejo de plantas daninhas, a companhia apresenta soluções voltadas ao controle de espécies de difícil manejo, como caruru e pé-de-galinha, que seguem entre os principais desafios das áreas agrícolas do Cerrado, devido ao elevado potencial competitivo e ao impacto direto na produtividade quando não são controladas adequadamente.

Entre os destaques está o Xtendimax 2, nova geração da tecnologia à base de dicamba. A formulação foi desenvolvida para reduzir os riscos de volatilidade e de deriva, ampliando a segurança operacional e a flexibilidade de uso nas culturas de soja e algodão. Inserido em programas de manejo integrado, o produto contribui para o controle de plantas daninhas, como a buva e o caruru, e tem previsão de chegada ao mercado na safra 2026/27.

O portfólio é ampliado com o lançamento de Convintro Duo, que traz um ativo inédito (diflufenican com DFF Technology) ao país para o manejo de ervas resistentes na pré-emergência. Para a cultura do milho, a companhia apresenta o Adengo, herbicida pré-emergente com amplo espectro de controle.

Além do manejo de plantas daninhas, o ambiente produtivo de Mato Grosso demanda atenção contínua ao controle de pragas, doenças e nematoides. No tratamento de sementes, a Bayer apresenta o lançamento do Bayer Guardião, solução desenvolvida para o controle de pragas, doenças e nematoides que afetam o estabelecimento inicial das lavouras de soja, milho, trigo e algodão.

Para uma lavoura de alta performance, a companhia traz o Verango Prime, nematicida de alta performance, eficiente contra fungos de solo e seletivo para organismos benéficos, que alia flexibilidade de uso, com modalidades de aplicação no sulco de plantio ou em barra de aplicação. Em complemento à proteção da parte aérea, o inseticida Curbix atua no controle de percevejos e cigarrinhas, e conta com a tecnologia NanoTrust, exclusiva da Bayer, para oferecer rápido efeito de choque e período prolongado de controle nas culturas de soja e milho.

No manejo de doenças, o portfólio da Bayer tem a Família Fox, composta por Fox Xpro, Fox Supra e pelo recente lançamento Fox Ultra. Composto por protioconazol, impirfluxam e trifloxistrobina, o Fox Ultra inaugura um novo patamar no controle da ferrugem asiática, da podridão das vagens e dos grãos, da mancha-alvo e das doenças de final de ciclo. A tecnologia de formulação Leafshield proporciona maior flexibilidade no momento da aplicação, mesmo em condições climáticas adversas, com 80% do produto absorvido em até uma hora para garantir a proteção da lavoura.

No Show Safra, a companhia também apresenta o herbicida Dropp Ultra, que promove a desfolha da planta de algodão com a queda da folha verde, o que ajuda a evitar que ela fique seca na planta e prejudique a pluma, resultando em uma fibra de algodão limpa e rentável, além do regulador de crescimento Finish, que melhora a produtividade e a qualidade da fibra.

Com um investimento global de mais de dois bilhões de euros anuais em Pesquisa e Desenvolvimento, a Bayer é uma das empresas que mais investem em inovação no setor. Somente no Brasil, a previsão é que mais de 20 formulações sejam lançadas pela companhia até 2030. 

Sobre a Bayer 

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há quase 130 anos, seu segundo maior mercado no mundo, com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site

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