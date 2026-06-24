Nors reorganiza operações das marcas Volvo e SDLG no segmento de Equipamentos de Construção no Brasil

SÃO PAULO, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- No âmbito da evolução estratégica do negócio de Equipamentos de Construção no Brasil e no seguimento da venda da participação da Volvo Construction Equipment na SDLG, concluída em 2025, a Nors vai avançar com a reorganização da sua operação no país.

Nors Brasil

Com efeitos a partir de 30 de junho, a atividade passará a estar estruturada em duas unidades de negócio distintas, refletindo o posicionamento independente de cada uma das marcas no mercado. A nova configuração contempla equipes e estruturas dedicadas por marca, tanto nas operações comerciais como no pós-venda, mantendo-se as funções de suporte, nomeadamente Financeiro, Jurídico e Recursos Humanos, sob um modelo corporativo transversal.

Esta evolução acompanha o percurso natural da Volvo CE e da SDLG, que passam a operar de forma totalmente independente, exigindo abordagens próprias ao nível da comunicação, posicionamento e gestão.

Neste contexto, a Nors reafirma o seu papel como distribuidor oficial SDLG na região Centro-Oeste do Brasil. A operação mantém-se ativa, garantindo proximidade aos clientes e continuidade nas unidades de Cuiabá e Campo Grande, agora com equipes dedicadas.

Ao longo das próximas semanas, serão implementadas diversas iniciativas relacionadas com esta transição, incluindo a separação das estruturas operacionais e comerciais, a atualização de ferramentas e sistemas e o desenvolvimento de novos materiais de marca.

Com esta decisão, a Nors reforça o foco estratégico no negócio de Equipamentos de Construção no Brasil, promovendo uma maior especialização, proximidade ao mercado e uma oferta mais ajustada às necessidades dos clientes.

Alexander Jonov, CEO da Nors Equipamentos de Construção Brasil Centro Oeste, destaca: "A nova fase da SDLG no Brasil reforça a sua estratégia de crescimento focada no mercado nacional, trazendo mais competitividade, agilidade e proximidade com nossos clientes, apoiada pela solidez da operação Nors."

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A Nors no Brasil

A Nors iniciou a sua operação no Brasil em 2007 e, desde então, tem vindo a consolidar uma posição de destaque no país, considerado hoje um dos principais mercados do grupo. Através da expansão orgânica e de aquisições estratégicas, a Nors opera atualmente com cinco empresas em quatro estados brasileiros, emprega cerca de mil colaboradores e registra um volume de negócios superior a três mil milhões de reais.

A presença simultânea dos segmentos Caminhões e Ônibus, Equipamentos de Construção e do Agro na região Centro-Oeste é um exemplo da estratégia integrada da Nors no país e reafirma, ano após ano, seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a inovação. Esta complementaridade permite oferecer soluções holísticas, adaptadas às necessidades dos clientes que operam em contextos exigentes – como no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – potencializando ganhos de eficiência e reforçando a proximidade com o mercado.

Sobre a Nors

Com mais de 90 anos de história, a Nors é uma multinacional com controle familiar cuja trajetória é marcada pela inovação e internacionalização. Presente em sete países, atua em cinco áreas de negócio - Caminhões e Ônibus, Equipamentos de Construção, Agro, Aftermarket e Ventures e conta com mais de 100 unidades operacionais.

Representa algumas das principais marcas de fabricantes a nível global, nas áreas de negócio em que atua, e oferece soluções completas, serviços de referência e equipamentos de alta performance, mantendo relações próximas, de confiança e de longo prazo com clientes e parceiros. O propósito da Nors é claro: levar a vida e os negócios mais longe, através de serviços e equipamentos de referência.

Saiba mais: www.nors.com

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FONTE Nors