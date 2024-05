NOVA CAMPANHA MEU SELINHO DE DESCONTO VERDEMAR TRAZ PARA O CONSUMIDOR MINEIRO CERÂMICAS EUROPEIAS EXCLUSIVAS

L-founders of loyalty , empresa global líder em fidelização e engajamento de clientes dos mais diferentes setores, desenvolve a campanha, em parceria com Verdemar, que vai até 1º. de setembro

Depois do sucesso da campanha de facas e panelas, a Rede Verdemar de Supermercados leva agora aos clientes as cerâmicas Nachtmann em oito versões, incluindo bowls de diferentes tamanhos, pratos e cesto para pão

O chef Leo Paixão é o embaixador da nova campanha Meu Selinho de Desconto Verdemar

SÃO PAULO, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Produzidas em Portugal, seguindo design alemão, as cerâmicas Nachtmann começaram a ser vendidas nas 16 lojas Verdemar (15 em Belo Horizonte e 01 em Nova Lima) da rede, na nova campanha Meu Selinho de Desconto Verdemar, que vai até 1º de setembro, em parceria com L-founders of loyalty, empresa global líder em fidelização e engajamento de clientes dos mais diferentes setores. Para adquirir as cerâmicas, que têm o chef Leo Paixão como embaixador, é simples: nas compras a partir de R$30,00 em compras em um mesmo cupom fiscal, os consumidores cadastrados no programa Meu Verdemar receberão um selo de desconto. Ao juntar os selos, o cliente tem o direito de adquirir as cerâmicas com desconto, podendo chegar até 98%. Os selos também são válidos para compras online e pelo app Verdemar.

Conjunto de cerâmicas europeias da campanha do Verdemar (Foto:Divulgação)

As peças, que levam a marca centenária Nachtmann, são produzidas à mão em Portugal, com design alemão, em cerâmica cinza, e são seguras para uso em micro-ondas, forno convencional (até 180º.) e lava loucas.

"O sucesso de nossa campanha no ano passado entregou mais de 9 milhões de selos e movimentou mais de 200 mil clientes em nossas 16 lojas, nos motivou a criar uma nova edição, atendendo as altas expectativas de nosso consumidor por produtos inovadores, que ampliam sua experiência de preparar em casa receitas inspiradas em grandes chefs, como Leo Paixão", afirma Alexandre Poni, Diretor Comercial, da rede Verdemar.

"A criatividade e empenho da rede Verdemar em atender e antecipar o desejo de seus consumidores por produtos premium, em combinação com a facilidade de participação e de engajamento de toda a família em juntar os selos para adquirir peças exclusivas com desconto, fazem desta nova campanha já um sucesso, que chega à sua segunda edição. Agradecemos a rede Verdemar por nos permitir fazer parte desta história", completa Beatriz Ramos, CEO da L-founders of Loyalty.

Como participar – A cada R$30,00 em compras, em um mesmo cupom fiscal, nas lojas participantes, os clientes do programa Meu Verdemar terão direito a um selo da campanha para juntar e adquirir com descontos as cerâmicas Nachtmann. Os selos serão válidos para compras realizadas nas lojas físicas, no site e no aplicativo do Verdemar. Ao fazer parte da campanha, o cliente recebe uma cartela para colar até 100 selos, que de acordo com as normas da campanha e a quantidade de selos necessária e os descontos obtidos, poderá adquirir os itens desejados.

A campanha Meu Selinho de Desconto Verdemar é válida de 29 de abril a 18 de agosto, para acumular os selos e comprar os itens Nachtmann com desconto. De 19 de agosto a 1º de setembro é exclusivo para compras com descontos da campanha utilizando os selos acumulados. Para saber mais sobre as normas de participação, basta acessar o site da rede, https://www.loja.verdemaratevoce.com.br, ou no app Verdemar Até Você.

Sobre o Verdemar - A rede supermercadista mineira tem 30 anos de história, focada na oferta de produtos exclusivos e serviços gastronômicos. Reconhecida pelo atendimento diferenciado, variedade e sofisticação do mix de produtos, amplo potencial de importação e pelos itens de produção ou de marca própria, a rede Verdemar apresenta, também, diversas operações exclusivas em suas lojas que, encantam seus clientes, como pizzaria, cafeteria, sushi e temakeria, creperia, grill, parrilla, saladas e muito mais.

Sobre a L-founders - Com operação em todos os continentes e presente em 37 países e em 2022 já beneficiou 100 milhões de consumidores, em parceria com mais de 43 mil estabelecimentos. A L-founders of loyalty foi fundada pelo criador das campanhas dos selinhos – que lançou sua primeira campanha de fidelidade há mais de 30 anos, e por um grupo de colaboradores, que, juntos, somam mais de 1.800 anos de experiência no segmento. A empresa é parceira das principais empresas varejistas do mundo. Uma de suas missões é auxiliar os varejistas a atingirem um alto índice de engajamento de seus consumidores, com o uso dos selinhos como ferramenta potencializadora de vendas em programas de fidelidade. É detentora da marca Fidelidade com Propósito®, reafirmando a intenção de incorporar propósitos de responsabilidade social às campanhas desenvolvidas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2401681/Cer_micas_Verdemar_02.jpg

FONTE L-founders of Loyalty