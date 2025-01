Nova fronteira de receita do varejo: SOLUM apresenta solução de tela aprimorada por IA para publicidade na loja

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- À medida que os varejistas buscam novas fontes de receita, as telas digitais no interior da loja estão se tornando plataformas publicitárias poderosas. De acordo com o Statista, o mercado de rede de mídia do varejo deve alcançar US$ 156 bilhões globalmente até 2026. Os principais varejistas estão transformando suas lojas físicas em plataformas publicitárias - relatório da Insider Intelligence afirma que Walmart Connect, divisão de mídia varejista da Walmart, tornou-se o segmento de receita de crescimento mais rápido da empresa.

"O cenário do varejo está evoluindo para além da exibição tradicional dos produtos", afirmou Sungho Jeon, CEO da SOLUM. "Nossa solução integrada de tela digital ajuda os varejistas a transformar seus espaços físicos em plataformas publicitárias dinâmicas, enquanto oferece experiências personalizadas aos clientes."

No CES 2025, a SOLUM demonstrou como suas etiquetas eletrônicas de prateleira (ESL) e sinalização digital com Vision AI podem criar novas oportunidades publicitárias dentro das lojas físicas. O sistema analisa os padrões de comportamento dos clientes em tempo real para exibir anúncios direcionados. Quando um cliente demonstra interesse, as etiquetas ESL conectadas se iluminam para impulsionar a conversão de compras através de informações de produto e promoções sincronizadas.

Recentes regulamentações de privacidade tornaram os dados primários coletados em lojas físicas cada vez mais valiosos para os varejistas. A solução da SOLUM aborda essa mudança, permitindo a medição em tempo real da eficácia da publicidade e do engajamento dos clientes em lojas físicas, fornecendo métricas que anteriormente estavam disponíveis apenas no comércio digital.

''Nossa solução transforma espaços de varejo em plataformas de publicidade dinâmicas, melhorando a experiência do cliente com personalização", disse Jeon. "Conectar a sinalização digital com as ESL permite que as lojas criem experiências mais envolventes para os clientes, ao passo que desenvolvem novas oportunidades de receita", disse Jeon. "Conectar a sinalização digital com as ESL permite que as lojas criem experiências mais envolventes para os clientes, ao passo que desenvolvem novas oportunidades de receita."

Os primeiros usuários da solução de varejo da SOLUM relataram resultados notáveis. Uma grande rede de lojas de conveniência relatou um aumento de 7% nas taxas de conversão de compras após a implementação do sistema sincronizado de sinalização digital e ESL. A solução não apenas melhorou a eficiência operacional ao eliminar as atualizações manuais de preços, mas também criou novas fontes de receita por meio de recursos de publicidade direcionada.

Sobre a SOLUM

A SOLUM, estabelecida em 2015 como uma derivação da Samsung Electro-Mechanics, opera três divisões fundamentais de negócios: soluções de energia, tecnologias de telas e etiquetas eletrônicas de prateleira (ESL). Baseando-se em sua fundação tecnológica, a empresa continua a expandir seu portfólio para os setores de iluminação inteligente, sensores e saúde.

Desde sua criação, a SOLUM tem buscado a excelência através da inovação contínua e do aprimoramento da qualidade, estabelecendo-se como uma empresa global confiável. A empresa mantém a liderança de mercado através de tecnologias avançadas alinhadas com iniciativas de energia sustentável e transformação digital. O compromisso da SOLUM com o sucesso do cliente se reflete na entrega de soluções personalizadas e produtos premium que maximizam o valor por meio do desenvolvimento inovador.

