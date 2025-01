Le nouvel horizon pour les revenus du commerce de détail : SOLUM présente une solution d'affichage optimisée par l'IA pour la publicité en magasin

LAS VEGAS, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Alors que les détaillants recherchent de nouvelles sources de revenus, les affichages numériques en magasin apparaissent comme de puissantes plateformes publicitaires. Selon Statista, le marché des réseaux de médias de détail devrait atteindre 156 milliards de dollars au niveau mondial d'ici 2026. Les principaux détaillants transforment leurs magasins physiques en plateformes publicitaires. Insider Intelligence indique que Walmart Connect, la branche médias de Walmart, est devenue le segment de revenus à la croissance la plus rapide de l'entreprise.

« L'écosystème de la vente au détail évolue au-delà de la présentation traditionnelle des produits », déclare Sungho Jeon, CEO, SOLUM. « Notre solution intégrée d'affichage numérique aide les détaillants à transformer leurs espaces physiques en plateformes publicitaires dynamiques tout en offrant des expériences personnalisées aux clients. »

Au CES 2025, SOLUM démontre comment sa signalisation numérique Vision AI et ses étiquettes électroniques de rayonnage (ESL) peuvent créer de nouvelles opportunités publicitaires dans les magasins physiques. Le système analyse les modèles de comportement des clients en temps réel afin d'afficher des publicités ciblées. Lorsqu'un client montre de l'intérêt, les étiquettes ESL connectées s'illuminent pour promouvoir la conversion à l'achat grâce à des informations et des promotions synchronisées sur les produits.

Les récentes réglementations en matière de protection de la vie privée ont rendu les données de première main collectées dans les magasins physiques de plus en plus précieuses pour les détaillants. La solution de SOLUM répond à cette évolution en permettant de mesurer en temps réel l'efficacité de la publicité et l'engagement des clients dans les magasins physiques, en fournissant des mesures qui n'étaient auparavant disponibles que dans le commerce numérique.

Notre solution transforme les espaces de vente en plateformes publicitaires dynamiques pour améliorer l'expérience client grâce à la personnalisation », déclare Jeon. « La connexion de l'affichage numérique avec l'ESL permet aux magasins de créer des expériences plus attrayantes pour les clients tout en développant de nouvelles opportunités de revenus.

Les premiers utilisateurs de la solution SOLUM pour le commerce de détail ont fait état de résultats remarquables. Une grande chaîne de magasins de proximité a constaté une augmentation de 7 % du taux de conversion des achats après la mise en œuvre du système de signalisation numérique synchronisé et du système ESL. La solution a non seulement renforcé l'efficacité opérationnelle en éliminant les mises à jour manuelles des prix, mais elle a également créé de nouvelles sources de revenus grâce à des capacités de publicité ciblée.

Rencontrez l'équipe de SOLUM au CES 2025

- Lieu : Las Vegas Convention Center, West Hall, stand 9615

- Points forts de l'exposition :

Recréation d'un environnement de vente au détail démontrant les capacités de la plate-forme publicitaire

Signalisation numérique Vision alimentée par l'IA avec analyse en temps réel du comportement des clients

Signalisation numérique à barres synchronisée avec les étiquettes ESL

Solution interactive de recherche tactile qui guide instantanément les acheteurs vers les produits qu'ils désirent

À propos de SOLUM

Créé en 2015 en tant que spin-off de Samsung Electro-Mechanics, SOLUM exploite trois divisions commerciales : les solutions d'alimentation, les technologies d'affichage et les étiquettes électroniques (ESL). S'appuyant sur sa base technologique, l'entreprise continue d'étendre son portefeuille aux secteurs de l'éclairage intelligent, des capteurs et des soins de santé.

Depuis sa création, SOLUM a poursuivi l'excellence par l'innovation continue et l'amélioration de la qualité, s'imposant comme un partenaire de confiance et d'envergure mondiale. L'entreprise maintient sa position de leader sur le marché grâce à des technologies avancées alignées sur les initiatives en matière d'énergie durable et de transformation numérique. L'engagement de SOLUM en faveur de la réussite clients se traduit par la fourniture de solutions personnalisées et de produits de qualité supérieure qui maximisent la valeur grâce à un développement innovant.

