Nova linha de lava e seca LG de alta capacidade traz ciclo especial aprovado por pets

Com sistema que remove 99% dos odores e alérgenos, e alta capacidade para lavar itens volumosos, linha foi pensada para facilitar a vida de quem tem animais de estimação.

Resumo da notícia

A LG lança sua nova linha de Lava e Seca (15kg, 16kg e 18kg) com uma solução direta para os desafios dos lares com animais de estimação.

O destaque é o ciclo Pet Care, presente em todos os modelos, que utiliza vapor para remover 99% dos odores e alérgenos de tecidos.

A alta capacidade em tamanho compacto da linha permite lavar itens grandes como caminhas de cachorro, que antes não cabiam na máquina.

A linha oferece soluções para todos os espaços, incluindo o modelo de 15kg com design "slim", provando que é possível ter um pet em um apartamento sem abrir mão da limpeza.

SÃO PAULO, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Quem tem animal de estimação em casa sabe que o amor é incondicional, mas os pelos e odores também marcam presença. Pensando em simplificar a rotina de limpeza e garantir um ambiente mais saudável para toda a família, a LG Electronics (LG) lança sua nova linha de Lava e Seca de alta capacidade, com uma funcionalidade que já ganhou o "selo de aprovação" dos animais de estimação: o ciclo Pet Care.

Higienização profunda para a família multiespécie

Presente em todos os modelos da nova linha, o ciclo Pet Care foi desenhado para ir além de uma lavagem comum. Ele combate os desafios mais persistentes que os tutores enfrentam. Na prática, aquele cheiro característico de "cachorro molhado" que impregna as mantas após um dia chuvoso é neutralizado pela ação do vapor. Para donos de gatos, o ciclo é eficaz em remover odores de urina que acidentalmente possam ter atingido um tapete ou cobertor.

Usando água quente (que chega a 60°C) e enxágues reforçados, a máquina consegue remover 99% dos odores desagradáveis impregnados nos tecidos, além de eliminar alérgenos. Dessa forma, ele garante que cobertores, roupinhas e a própria roupa do dono fiquem higienizados de verdade, sem esforço extra.

"Sabemos que o pet é um membro da família. Por isso, desenvolvemos uma solução que assume o trabalho pesado da higienização, para que o consumidor possa gastar seu tempo aproveitando a companhia de seu bichinho, e não lutando contra os cheiros e pelos. A linha mantém o nosso conceito de 'Inteligência Afetiva': a máquina assume o trabalho difícil de higienização profunda para que o consumidor tenha mais tempo livre e tranquilidade ", comenta Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Capacidade para cuidar dos itens dos pets

A eficiência do ciclo é amplificada pela alta capacidade das máquinas, que segue o conceito "compacta por fora, gigante por dentro". Lavar a caminha grande do cachorro ou cobertores, antes uma tarefa difícil, agora é simples em todos os modelos da nova linha, que comportam esses itens volumosos com folga, garantindo que os jatos de água e o vapor do ciclo Pet Care penetrem em todo o tecido para uma limpeza completa.

Além de agradar aos pets, a novidade resolve outro problema comum: o tamanho das lavanderias. A nova linha traz "alta capacidade em tamanho compacto", ou seja, foi desenhada para caber no espaço que já existe em cerca de 70% dos lares brasileiros, sem necessidade de reformas.

O modelo de 15kg, exclusivo online, surpreende por ser ainda mais compacto, ideal para quem mora em apartamento e tem um pet ou precisa lavar muita roupa de uma vez. Já a versão de 16kg chega como um verdadeiro upgrade de espaço, comportando mais roupas enquanto traz as mesmas dimensões de máquinas convencionas de menor volume, perfeita para lavar edredons pesados e caminhas grandes com folga.

Para quem busca o máximo de tecnologia, o modelo de 18kg traz o novo AI DD™ 2.0, que detecta o nível de sujeira, e o prático sistema ezDispense (dosador automático). Basta encher os compartimentos de sabão e amaciante apenas uma vez e usa a máquina por até 17 lavagens (com sabão e amaciante) ou até 31 lavagens (se usar sabão nos dois espaços). É só apertar o play e deixar a LG cuidar do resto.

Disponibilidade

A nova linha de Lava e Seca LG já está disponível no site da LG e nos principais varejistas do país. Para mais informações e promoções de lançamento, acesse a página da campanha: https://www.lg.com/br/promocoes/lava-seca-oferta.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968070/Picture1.jpg

FONTE LG Electronics Brasil