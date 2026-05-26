Novo LG UltraGear OLED 32" chega ao Brasil com tecnologia Dual-Mode

Lançamento traz inovação que permite ao usuário alternar entre 4K a 165Hz para máxima qualidade e FHD a 330Hz para fluidez competitiva

Resumo da Notícia

A LG Electronics anuncia a chegada do novo monitor gamer UltraGear OLED 32GX850A-B ao mercado brasileiro neste mês de maio.

A inovadora tecnologia Dual-Mode permite alternar facilmente a resolução da tela entre 4K UHD a 165Hz e Full HD a 330Hz com o toque de um botão.

O painel de 31,5 polegadas utiliza a tecnologia Micro Lens Array+ (MLA+) e um acabamento brilhante para entregar cores mais vivas e pretos profundos.

Focado em máxima qualidade visual, o equipamento oferece tempo de resposta de 0,03ms e certificação VESA DisplayHDR True Black 400.

SÃO PAULO, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) anuncia a expansão do seu portfólio gamer no Brasil com a chegada do monitor LG UltraGear OLED 32GX850A-B neste mês de maio. Pensado para atender tanto criadores de conteúdo quanto jogadores que buscam imersão total, o novo modelo combina imagens de altíssima fidelidade gráfica com a flexibilidade necessária para os momentos mais competitivos e rápidos dos eSports.

O poder do Dual-Mode

monitor (PRNewsfoto/LG Electronics Brasil)

O grande destaque do novo 32GX850A-B é a a chegada da tecnologia Dual-Mode a mais modelos da linha UltraGear. Com ela, o usuário não precisa escolher entre uma tela focada em resolução ou uma tela focada em velocidade, podendo alternar entre dois modos por meio de um atalho no próprio monitor. Para explorar cenários de games imersivos e jogar com o máximo de detalhes, o Modo de Precisão entrega a resolução 4K UHD (3840 x 2160) a 165Hz. Já para partidas onde cada milissegundo é vital, o Modo de Alta Velocidade ajusta a tela para Full HD (1920 x 1080) e eleva a taxa de atualização para impressionantes 330Hz. Tudo isso com um tempo de resposta quase instantâneo de 0,03 milissegundos (GtG), eliminando o rastro nas imagens em movimento.

OLED Glossy: Cores vibrantes e tecnologia MLA+

Para garantir um visual impecável, a tela de 31,5 polegadas conta com a tecnologia Micro Lens Array+ (MLA+). Na prática, milhões de lentes microscópicas ajudam a direcionar a luz do painel OLED diretamente para o usuário. O resultado é uma tela mais brilhante e eficiente, sem risco de superaquecimento. Combinado ao acabamento brilhante (Glossy), o monitor entrega um contraste absoluto e cores puras, deixando para trás a granulação comum em telas com revestimentos foscos tradicionais.

"Queremos entregar um monitor que acompanhe o ritmo e as exigências do jogador brasileiro. Com o 32GX850A-B, trouxemos o melhor dos dois mundos por meio da tecnologia Dual-Mode. É possível curtir a beleza impecável do 4K em um jogo de aventura e, logo depois, mudar para os 330Hz em uma partida competitiva onde a velocidade é tudo. Tudo isso mantendo o contraste perfeito que só o OLED da LG consegue oferecer", destaca Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil.

Imersão visual e conforto para jogar

Capaz de reproduzir mais de um bilhão de cores, o novo UltraGear cobre 98,5% do espectro DCI-P3. A excelência no contraste é atestada pelo rigoroso selo VESA DisplayHDR True Black 400. Além de conexões modernas como HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, o monitor conta com suporte a NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro e VESA AdaptiveSync, garantindo imagens perfeitamente contínuas e sem os temidos "engasgos" ou quebras de tela.

O design de bordas ultrafinas é acompanhado por uma base totalmente ergonômica, que permite ajustar a altura, a inclinação, a rotação lateral e até usar a tela na vertical (Pivot). Para as maratonas de jogos, o modelo possui certificações internacionais da UL que atestam uma tela sem cintilação (Flicker-Free) e com redução física da emissão de luz azul nociva, garantindo maior conforto visual.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil