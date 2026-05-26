LG Electronics lança linha de ART TVs em que o design define com a arte ganha vida nos ambientes

Com Wallpaper TV, OLED evo G6 e Gallery TV, as Art TVs da LG apresentam diferentes propostas de design para exibir obras de arte com fidelidade visual em diversos espaço

Resumo da Notícia

A LG está lançando sua linha de Art TVs, incluindo a LG Wallpaper TV, a OLED evo G6 e a Gallery TV, desenvolvidas para se integrar naturalmente a diferentes ambientes residenciais.

A Wallpaper TV também recebeu reconhecimento internacional, incluindo os prêmios iF Design Award e Red Dot Design Award.

A linha combina design e tecnologias avançadas de imagem, como Hyper Radiant Color Technology, Perfect Black, Perfect Color e Reflection Free Premium, proporcionando cores naturais, profundidade e nitidez em diferentes condições de iluminação.

O LG Gallery+ permite transformar a TV em uma galeria de arte personalizada, oferecendo acesso a mais de 5 mil obras curadas de renomadas instituições culturais, além da possibilidade de exibir imagens pessoais ou criar conteúdos visuais com IA.

A linha Art TV 2026 será lançada globalmente, com assinatura gratuita de três meses do LG Gallery+ disponível em mercados selecionados.

SÃO PAULO, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) está lançando sua linha Art TV, reunindo a LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, a LG OLED evo AI G6 e a LG Gallery TV AI com moldura em uma coleção criada para ambientes sofisticados e voltados à arte. Baseados na liderança da LG em tecnologia OLED, os modelos se integram de forma harmoniosa aos espaços residenciais e exibem obras de arte com integridade visual, permitindo que o conteúdo seja apresentado exatamente como foi concebido. Essa abordagem de design também recebeu reconhecimento internacional, com a Wallpaper TV conquistando os prêmios iF Design Award e Red Dot Design Award por sua excelência em design.

ART TVs LG

Desenvolvidas para muito mais do que assistir TV

A linha Art TV da LG redefine o papel da tela dentro do ambiente. Em vez de ser tratada como uma TV convencional, cada modelo foi projetado para se adaptar a diferentes espaços — seja minimizando sua presença visual, alinhando-se perfeitamente à parede ou assumindo o papel de peça decorativa emoldurada. Dessa forma, os consumidores têm liberdade para planejar seus ambientes de acordo com a forma como desejam vivenciar a arte em casa e como querem que a TV componha a decoração.

LG OLED evo W6 Wallpaper TV — Projetada para mínima distração visual

Com perfil ultrafino na faixa de 9 mm¹ e conectividade True Wireless certificada², a Wallpaper TV reduz distrações visuais ao minimizar cabos aparentes, permitindo que a tela se integre à parede como um papel de parede.

LG OLED evo G6 — Projetada para integração ao ambiente

O design Gallery Flush³ se alinha precisamente à superfície da parede, criando uma presença limpa e minimalista que se adapta naturalmente ao espaço.

O design Gallery Flush³ se alinha precisamente à superfície da parede, criando uma presença limpa e minimalista que se adapta naturalmente ao espaço. LG Gallery TV — Projetada como uma obra de galeria

Com molduras acopláveis⁴ e apresentação inspirada em galerias de arte, a Gallery TV transforma a tela em um objeto decorativo que passa a fazer parte do design do ambiente.

Engenharia pensada para apresentar a arte como ela deve ser vista

A linha Art TV da LG combina design sofisticado com tecnologias avançadas de imagem que respeitam a forma como a arte deve ser apreciada. Assim como obras expostas em galerias sofrem mudanças sutis conforme a luz natural ao longo do dia, a experiência de visualizar arte em casa depende da preservação precisa de cores, contraste e detalhes em diferentes condições de iluminação.

Cor e profundidade

As obras aparecem mais ricas e realistas, com contraste profundo e reprodução precisa de cores, preservando detalhes sutis de tonalidade. Isso é possível graças às tecnologias OLED autoemissivas da LG, incluindo Perfect Black⁵ e Perfect Color⁶, além de avançados recursos de processamento de imagem que mantêm a fidelidade visual em diferentes conteúdos.

Brilho e visualização em condições reais

As obras permanecem naturais e consistentes em diferentes condições de iluminação, desde ambientes iluminados pela luz do dia até espaços internos com iluminação mais suave. A tecnologia Hyper Radiant Color Technology⁷, alimentada pelo processador α (Alpha) 11 AI Processor Gen3, aumenta o brilho mantendo a precisão das cores.

Redução de reflexos

A redução de reflexos mantém o conteúdo nítido e visível, com mínima distração mesmo sob luz natural, reproduzindo a experiência de observar uma obra exposta em uma galeria. O recurso Reflection Free Premium⁸, disponível em modelos OLED selecionados, minimiza reflexos e ajuda a preservar a textura visual das obras em diferentes condições de iluminação. Já a Gallery TV alcança esse efeito com uma tela especializada desenvolvida com a colaboração de curadores de museus.

LG Gallery+ amplia a experiência artística

O LG Gallery+⁹ permite transformar a TV em uma galeria de arte personalizada, recriando em casa a experiência de uma galeria premium.

Para celebrar o lançamento da linha Art TV 2026, os modelos LG OLED evo W6 Wallpaper TV, LG OLED evo G6 e LG Gallery TV incluem uma assinatura gratuita de três meses do LG Gallery+¹⁰, oferecendo aos consumidores de mercados selecionados acesso a mais de 5 mil obras curadas sem custo adicional.

O serviço disponibiliza obras selecionadas de renomadas instituições culturais, além de fotografias e outros conteúdos visuais. Os usuários também podem exibir fotos pessoais ou criar imagens geradas por inteligência artificial, personalizando totalmente o conteúdo exibido na tela.

A LG está realizando o lançamento global da linha Art TV 2026 de forma gradual, com disponibilidade variando conforme a região.

¹ A espessura real é de 9,95 mm e pode variar ligeiramente dependendo das condições de medição.

² Qualidade visualmente sem perdas, com base em testes de certificação da TÜV Rheinland. Os resultados podem variar conforme as condições de conexão.

³ O encaixe pode variar dependendo das condições de instalação. Pode haver um pequeno espaço entre a TV e a parede. Os requisitos de instalação podem variar.

⁴ A disponibilidade das molduras acopláveis da Gallery TV pode variar conforme o país. Um modelo está incluído e outro é vendido separadamente.

⁵ O display LG OLED foi verificado pela UL para Perfect Black, medido segundo os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection. Aplicável às séries W6 e G6.

⁶ O display LG OLED foi verificado pela UL para Perfect Color, medido segundo os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection. Aplicável às séries W6 e G6.

⁷Aplicável às séries W6 e G6 (exceto modelos de 97 polegadas).

⁸ O display LG OLED é certificado pela Intertek como Reflection Free, medido conforme a implementação de esfera de amostragem IDMS 11.2.2.

⁹ Serviço por assinatura disponível em LG Smart TVs com webOS 25 ou superior, incluindo modelos antigos atualizados para o webOS 25.

¹⁰ Oferta promocional válida de 1º de maio a 31 de dezembro para o serviço LG Gallery+ e disponível apenas nos mercados onde o serviço é oferecido atualmente: Alemanha, Itália, França, Espanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Chipre, Estônia, Finlândia, Grécia, Irlanda, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia, Coreia do Sul, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988187/ART_TVs.jpg

FONTE LG Electronics Brasil