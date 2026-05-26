LG Electronics leva a cultura de inauguração coreana para o sudeste asiático

LG traz a Experiência do K-Lifestyle para o Vietnã, Tailândia e Indonésia para Descobrir Como a Inteligência Afetuosa Torna o Cotidiano Melhor

Resumo da notícia

A LG Electronics está lançando a campanha "Housewarming by LG", uma iniciativa regional e experiencial no Vietnã, Tailândia e Indonésia que traduz o estilo de vida coreano de inauguração de casa – uma tendência atual – em uma experiência imersiva para o consumidor.

A campanha convida os consumidores locais a espaços de convivência cuidadosamente projetados para parecerem lares reais, onde poderão descobrir naturalmente os eletrodomésticos da LG através de pontos de contato do K-Lifestyle, incluindo corrida, K-Beauty, estilo pessoal e rotinas domésticas diárias.

Com início no Vietnã em 19 de maio, Tailândia em 4 de junho e Indonésia em 23 de junho, a campanha traz a mensagem "A Vida é Boa, Melhorada pela K-Tech" e destaca a Inteligência Afetuosa da LG como uma tecnologia que compreende e se adapta às diversas formas de viver.

SÃO PAULO, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) anunciou hoje o lançamento de "Housewarming by LG", uma campanha de marketing experiencial regional projetada para levar a cultura de boas-vindas coreana aos consumidores do Sudeste Asiático.

IMG

A campanha teve início em 19 de maio no Another Saigon, um espaço de experiência de marca na Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã, e será lançada sequencialmente na região, com eventos na Tailândia em 4 de junho e na Indonésia em 23 de junho, criando espaços de estilo de vida imersivos onde os consumidores locais podem descobrir os eletrodomésticos da LG em ambientes de vida autênticos e cotidianos.

"O Sudeste Asiático possui uma das bases de consumidores mais engajadas com a K-cultura no mundo", disse Jaeseung Kim, CEO Regional da LG Electronics Ásia Pacífico. "Housewarming by LG é a nossa maneira de abrir as portas para os consumidores locais e mostrar como a Inteligência Afetuosa da LG realmente entende a maneira como as pessoas vivem."

Reinterpretando o estilo de vida coreano em voga em uma experiência para o consumidor

Inspirada na cultura de inauguração de casa coreana, na qual os convidados são recebidos em um lar para vivenciar o verdadeiro estilo de vida de alguém, "Housewarming by LG" transforma esse vibrante momento do K-Lifestyle em uma experiência envolvente para o consumidor.

Em vez de apresentar produtos em um formato de showroom convencional, a campanha convida os visitantes a percorrerem espaços residenciais cuidadosamente elaborados que refletem estilos de vida reais, permitindo que descubram em primeira mão como os eletrodomésticos da LG proporcionam conveniência, conforto e valor genuíno ao dia a dia.

Cada local é projetado para parecer um lar real, desde a entrada até a cozinha, sala de estar e closet, oferecendo aos visitantes uma maneira natural e intuitiva de interagir com a linha completa de eletrodomésticos inovadores da LG.

Na cozinha, os visitantes podem experimentar fazer bebidas e receitas em estilo coreano usando a geladeira LG com dispensador de gelo e água, que fornece Craft Ice, gelo em cubos e gelo picado. Na sala de estar, um ar-condicionado e um purificador de ar da LG trabalham juntos para manter a temperatura, umidade e qualidade do ar internos confortáveis, enquanto a LG StanbyME 2 convida os hóspedes a experimentar treinos em casa e relaxamento diário. No closet, a LG WashTower™ usa IA para analisar o peso da roupa, o nível de sujeira e o tipo de tecido, proporcionando um ciclo otimizado de lavagem e secagem, enquanto a LG Styler permite que os visitantes experimentem cuidados com as roupas e estilo pessoal sem esforço.

Dois estilos de vida. Uma Visão: inteligência afetuosa

Uma característica marcante da campanha é o reconhecimento de que nenhum estilo de vida único se encaixa para todos. Para dar vida a isso, a LG fez uma parceria com os artistas de K-pop MINHO (SHINee) e Shin Ye Eun, cada um servindo como o rosto de um espaço de estilo de vida distinto e com personalidade, que reflete como diferentes pessoas vivem, descansam e se movem em seus dias.

O Espaço de MINHO concentra-se em um estilo de vida ativo e social, construído em torno da corrida e de momentos significativos. Baseando-se na conexão pessoal de MINHO com um estilo de vida energético e agitado, o espaço conecta naturalmente a crescente cultura de corrida da Coreia com produtos LG adequados para a vida diária ativa.

O Espaço de Ye Eun reflete um estilo de vida mais pessoal, focado na estética, enraizado no K-Wellness e na individualidade tranquila. Ancorado pelas próprias sensibilidades de estilo de vida de Ye Eun, o espaço ressoa profundamente com os consumidores das gerações millennial e Z em todo o Sudeste Asiático que já estão engajados com a K-cultura.

Embora distintos em caráter, ambos os espaços são unidos por uma única mensagem: a Inteligência Afetuosa da LG é projetada para entender e se adaptar aos diversos ritmos da vida moderna, ajudando cada indivíduo a viver melhor, todos os dias.

O K-Lifestyle como uma ponte cultural

"Housewarming by LG" é uma campanha que encontra os consumidores onde eles estão. Ao construir a experiência em torno das sensibilidades do K-Lifestyle que os consumidores do Sudeste Asiático já conhecem e amam, a LG dá vida à sua tecnologia de uma forma emocionalmente ressonante, que parece pessoal, intuitiva e culturalmente relevante.

Ancorando essa visão com autenticidade cultural, a LG colaborou com a MACHO's SACHUNKI, um parceiro criativo com um histórico comprovado em narrativa espacial enraizada na K-cultura. Essa colaboração garante que os espaços físicos possuam credibilidade cultural genuína, traduzindo a estética do K-Lifestyle em uma experiência de marca coesa e imersiva.

Estendendo a experiência online

A LG ampliará a campanha para além de seus locais físicos, divulgando imagens de bastidores e destaques capturadas em cada pop-up, através do canal do YouTube da LG e das plataformas de mídia social. Essa extensão digital garante que a experiência "Housewarming by LG" alcance os consumidores que não podem comparecer pessoalmente, ampliando o impacto da campanha em toda a região do Sudeste Asiático.

Um compromisso crescente com a conexão cultural

Esta campanha se baseia em um compromisso crescente da LG de se conectar com públicos globais por meio de experiências culturalmente significativas. No início deste ano, no LG InnoFest 2026 APAC, realizado em Busan e com a presença de parceiros de negócios e mídia de mais de 20 países da Ásia-Pacífico, a LG recebeu aclamação generalizada por um salão de exposições projetado em torno de espaços de populares K-dramas, demonstrando a poderosa ressonância da narrativa cultural coreana na comunicação da história de inovação da LG.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

CONTATO ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Amanda Amorim de Brito – [email protected]

Ive Rodrigues - [email protected]

Edgard Assis – [email protected]

Julia Oliveira – [email protected]

CONTATO – LG:

Alex de Cara - [email protected]

Melissa Castro – [email protected]

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.



A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

LinkedIn: Link

LG ELECTRONICS – SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988140/LG_Electronics_Brasil_K_Lifestyle.jpg

FONTE LG Electronics Brasil