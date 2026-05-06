Novo Nordisk lança no Brasil terapia semanal para crianças e adultos com deficiência do hormônio do crescimento

Sogroya® reduz a frequência de injeções de aplicações diárias para apenas uma vez por semana, oferecendo uma alternativa menos incômoda e com potencial de melhorar a adesão ao tratamento

SÃO PAULO, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Novo Nordisk anuncia a chegada ao Brasil de Sogroya® (somapacitana)1, terapia de hormônio do crescimento de aplicação semanal voltada ao tratamento de crianças a partir dos 2 anos de idade, jovens e adultos com deficiência do hormônio do crescimento (DGH). O medicamento, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), começou a ser comercializado no país e representa um avanço em relação às terapias tradicionais do mercado, que exigem injeções diárias. Ao permitir apenas uma aplicação por semana, a terapia reduz significativamente a frequência de injeções ao longo do tratamento, além de diminuir a dor associada às aplicações, gerando, consequentemente, menos incômodo para as crianças e reduzindo o impacto na rotina e no bem-estar dos pacientes e das suas famílias.

A redução da frequência de aplicações é considerada um dos principais desafios no manejo da condição, especialmente no público pediátrico, já que o tratamento costuma ser prolongado e exige acompanhamento contínuo dos responsáveis. Ao diminuir o número de injeções ao longo do tratamento, a terapia busca contribuir para maior conforto aos pacientes. Ao diminuir o número de injeções ao longo do tratamento, a terapia busca proporcionar mais conforto às crianças. Soma-se isso a inovação da aplicação do hormônio do crescimento com aplicação suave, que proporciona uma dor mínima ao paciente e representa um avanço significativo no cuidado com potencial para melhorar a adesão terapêutica e, consequentemente, os resultados clínicos.

A deficiência do hormônio do crescimento (DGH) é uma condição que pode comprometer o desenvolvimento infantil, com redução do crescimento, e de adultos, com alteração na composição corporal. Por isso, especialistas reforçam a importância de acompanhar regularmente a curva de crescimento das crianças, avaliação realizada por profissionais de saúde que permite identificar possíveis alterações no desenvolvimento e investigar suas causas. Esse acompanhamento é ainda mais importante porque a janela de tratamento das condições relacionadas ao hormônio do crescimento (GH) é limitada até o fim da puberdade. Dessa forma, o diagnóstico precoce e o início adequado do tratamento são fundamentais para melhores desfechos clínicos.

Quando há indicação de tratamento, uma das abordagens utilizadas é a reposição do hormônio do crescimento. Essa terapia evoluiu significativamente nas últimas décadas. Introduzidas ainda no século passado, as primeiras medicações consolidaram um modelo de tratamento baseado em injeções diárias, que permaneceu como padrão por mais de 40 anos. Embora eficaz, esse regime pode representar um desafio para muitas famílias devido à frequência das aplicações ao longo de tratamentos mais prolongados.

Nesse cenário, terapias de ação prolongada passaram a ser desenvolvidas para reduzir a frequência das aplicações mantendo a eficácia clínica. Sogroya® utiliza uma tecnologia que prolonga a permanência do hormônio no organismo, permitindo a administração apenas uma vez por semana.



"Na Novo Nordisk, somos guiados pela ciência e por um compromisso contínuo com a inovação para desenvolver terapias que contribuam para o bem-estar dos pacientes e para a efetividade de seus tratamentos. Sogroya® utiliza uma tecnologia de prolongamento, semelhante à aplicada nas medicações a base semaglutida, o que permite a sua administração semanal e oferece mais praticidade. Esse avanço, aliado à inovação da aplicação suave, contribui para a adesão ao tratamento e para uma melhor experiência do paciente" comenta a vice-presidente médica da Novo Nordisk Brasil, Priscilla Mattar.

Além disso, nos Estados Unidos, a FDA (Food and Drug Administration) já aprovou a ampliação das indicações de Sogroya® para o tratamento de crianças com baixa estatura nascidas pequenas para a idade gestacional (PIG), com síndrome de Noonan (SN) e com baixa estatura idiopática (BEI). A decisão foi baseada nos resultados do estudo clínico de fase 3 REAL8, que demonstrou que o tratamento semanal com somapacitana apresentou eficácia similar ao hormônio do crescimento de uso diário, com perfil de segurança consistente.

Combinando inovação terapêutica, iniciativas de acesso e geração de conhecimento clínico, a chegada de Sogroya® ao Brasil amplia as possibilidades de tratamento para crianças e adultos com deficiência do hormônio do crescimento (DGH) e reforça a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico no desenvolvimento infantil.

Sobre a Novo Nordisk

A Novo Nordisk é uma empresa líder global em saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves, inspirados pela nossa história centenária relacionada ao diabetes. Fazemos isso sendo pioneiros em descobertas científicas, expandindo acesso aos nossos medicamentos e trabalhando para prevenir e, até mesmo, curar doenças. A Novo Nordisk emprega mais de 78.500 mil pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em cerca de 170 nações. No Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com mais de 2 mil funcionários. Está presente em dois estados, com um escritório administrativo em São Paulo (SP) e um site produtivo em Montes Claros (MG). Para mais informações, visite www.novonordisk.com.br e siga nossos perfis oficiais nas redes sociais Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.



Referência:

Anvisa | Bula de Sogroya (somapacitana): https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=117660040

FONTE Novo Nordisk