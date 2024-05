Novo relatório de phishing da KnowBe4 revela que e-mails relacionados a RH e TI são as principais escolhas para golpes de phishing

O relatório global de phishing do 1o trimestre de 2024 da KnowBe4 descobre que assuntos de e-mail relacionados a RH e TI representam mais de 42% e 30% dos principais assuntos de e-mail de phishing, respectivamente.

TAMPA BAY, Fla., 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, provedora da maior plataforma de treinamento de conscientização de segurança e de phishing simulado do mundo, anunciou hoje os resultados de seu relatório do 1o trimestre de 2024 sobre os principais testes de phishing clicados. Os resultados incluem os assuntos de e-mail mais comuns clicados em testes de phishing, refletindo o uso persistente de mensagens de e-mail comerciais relacionadas a RH ou TI que capturam o interesse dos funcionários.

E-mails de phishing continuam a ser um dos métodos mais comuns para executar ciberataques em organizações em todo o mundo. O Relatório de Referência de Phishing por Setor de 2023 da KnowBe4 revela que quase um terço dos usuários são suscetíveis a clicar em links maliciosos ou cumprir solicitações fraudulentas.

Ataques de phishing relacionados a RH ocupam o primeiro lugar com 42%, uma tendência que persistiu nos últimos três trimestres, seguidos por e-mails de phishing relacionados a TI com 30%. E-mails de phishing de departamentos de RH ou TI que solicitam alterações no código de vestimenta, atualizações fiscais e de saúde, notificações de treinamento e outras ações semelhantes são eficazes em enganar funcionários, pois podem afetar o trabalho de um usuário, provocar uma resposta imediata e fazer com que uma pessoa reaja antes de pensar sobre a validade do e-mail.

"O relatório da KnowBe4 mostra que os cibercriminosos estão se tornando cada vez mais táticos ao explorar a confiança dos funcionários usando e-mails de phishing relacionados a RH devido à sua fonte aparentemente legítima", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "E-mails provenientes de um departamento interno como RH ou TI são especialmente prejudiciais às organizações, pois parecem vir de uma fonte confiável e podem convencer os funcionários a agir rapidamente antes de confirmar sua legitimidade, expondo a empresa a vulnerabilidades de segurança. Uma força de trabalho bem treinada é, portanto, crucial para construir uma cultura de segurança sólida e serve como a melhor defesa para proteger organizações contra ciberataques evitáveis".

Para baixar uma cópia do infográfico do Relatório de Phishing do 1o Trimestre de 2024 da KnowBe4, visite aqui.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, provedora da maior plataforma de treinamento de conscientização de segurança e de phishing simulado do mundo, é utilizada por mais de 65.000 organizações ao redor do globo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a abordar o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social por meio de uma nova abordagem para o treinamento de conscientização de segurança. O falecido Kevin Mitnick, que foi um especialista em segurança cibernética internacionalmente reconhecido e Diretor de Hacking da KnowBe4, ajudou a projetar o treinamento da KnowBe4 com base em suas bem documentadas táticas de engenharia social. As organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa e confiam na plataforma KnowBe4 para fortalecer sua cultura de segurança e reduzir o risco humano.

