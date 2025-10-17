NowNext'25, relatório anual da Omio, revela uma nova era de intenções de viagens

Segundo o levantamento, 25% dos brasileiros consideram viajar como principal prioridade e 74% afirma ter planos de visitar destinos no próprio Brasil;

Pesquisa também destaca tendências e novos perfis de viajantes, como "viajantes econômicos" e "Gen Z", que moldarão nos próximos 12 meses no turismo mundial

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Omio, a principal plataforma de reservas multimodais, publicou hoje seu relatório anual NowNext'25, que traça um panorama vívido de como as viagens globais continuarão a prosperar no próximo ano - desde os fatores emocionais e vieses geracionais até os destinos em alta e as demandas em evolução - embora com mais planejamento e maior intenção entre os diferentes perfis de viajantes.

A Omio encomendou à YouGov, instituto de pesquisa líder, uma pesquisa com mais de 10.555 pessoas em países como Itália, Espanha, Alemanha, Reino Unido, EUA, Brasil, Japão e Austrália. O relatório é baseado em pessoas que pretendem tirar férias nos próximos 12 meses (excluindo os que disseram "nada provável"). Além disso, dados de usuários da Omio foram incorporados às entrevistas.

De acordo com a NowNext'25 da Omio, 25% dos brasileiros entrevistados consideram viajar como sua principal prioridade, enquanto a média global é de 9%, e 74% afirmam estar planejando visitar destinos dentro do próprio Brasil, enquanto 17% planejam viajar para a Europa.

"O Brasil, como um dos maiores e mais diversificados países do mundo, ainda tem muito potencial para atrair todos os tipos de turistas, especialmente para suas cidades secundárias. De locais para a prática de kitesurf no Nordeste à observação de pássaros e da natureza no Pantanal, da degustação de vinhos no Sul às históricas fazendas de café em Minas Gerais, o Brasil oferece uma riqueza de experiências. Gramado e Foz do Iguaçu, por exemplo, têm investido em atrações para impulsionar o turismo durante todo o ano. E a Omio garantirá que todos possam chegar a esses destinos com facilidade", explica Vitor Lalor, gerente geral da Omio para o Brasil.

Para 50% dos brasileiros entrevistados, viajar é uma das principais prioridades comparado a outros gastos não essenciais, o que coloca a população acima da média global (38%).

"O turismo consciente é uma tendência global em crescimento e, como marca presente em 46 países, a Omio tem como objetivo facilitar o acesso dos viajantes a destinos além dos mais conhecidos. Sendo uma plataforma multimodal que combina transporte aéreo e terrestre, facilitamos o acesso de visitantes internacionais a essas cidades do Brasil. A compra de passagens de ônibus era um grande desafio para os viajantes internacionais que vinham ao Brasil, mas se tornou extremamente simples com a Omio, uma marca confiável que reúne todos os meios de transporte necessários em uma única plataforma, guiando os viajantes até seus destinos", afirma Lalor.

Confira outras principais tendências para o Turismo no próximo ano, evidenciadas na pesquisa NowNext'25 da Omio:

Preocupações Globais

O mundo está um caos, e isso tem impacto significativo na forma como as pessoas viajam. 69% dos que pretendem tirar férias nos próximos 12 meses afirmam que eventos globais afetarão seu planejamento de viagens. No entanto, nem tudo é negativo: 30% querem viajar mais do que antes.

Promoções ou Destino?

Com o aumento do custo de vida, viajar com frequência tornou-se mais desafiador, mas não impossível. 38% dos consumidores priorizarão viagens em detrimento de outros gastos não essenciais. Viajando fora de temporada (28%), planejando com mais antecedência (27%) ou sendo flexíveis (31%), os "Viajantes econômicos" vieram para ficar.

Mais amor pela UE

O amor mundial pela Europa continua firme. Europeus estão priorizando destinos dentro do continente. Mesmo com o Brexit, 56% dos britânicos ainda pretendem viajar pela Europa. Alemães (45%), italianos (42%) e espanhóis (42%) também planejam ficar por perto. Viajantes de fora da Europa também continuam encantados com o continente.

Boca a Boca

Viajantes estão deixando de lado a internet e buscando inspiração de forma mais humana. Embora redes sociais (29%) e IA (9%) estejam presentes, a maioria prefere recomendações de viagens passadas (42%) ou boca a boca (39%). Curiosamente, 23% são influenciados por séries e filmes - o turismo guiado por telas está em alta.

Mais praia, por favor

2026 verá o renascimento das férias à beira-mar. 46% buscam descanso na praia e 51% querem voltar revigorados. As viagens para capitais e grandes aventuras deram lugar a uma energia mais calma e consciente: 20% querem tempo solo e reflexão, e 18% desejam bem-estar e autocuidado.

Menos turismo, mais descobertas

A sustentabilidade nas viagens continua, mas de forma diferente. Apoiar negócios locais (25%), valorizar culturas regionais (38%) e buscar destinos menos conhecidos (32%) são prioridades maiores do que escolher meios de transporte mais verdes (17%). Italianos (41%) e espanhóis (39%) são os mais interessados em evitar destinos superlotados, reflexo do turismo excessivo em seus países.

Adeus às capitais

As capitais tiveram seu momento, mas isso está mudando. Em 2026, 21% querem explorar destinos menos conhecidos. Preços mais baixos (51%), menos multidões (44%) e atrações únicas (40%) são os principais motivos. Dados da Omio mostram aumento de 34% nas reservas para cidades secundárias.

Desequilíbrio de Gênero

19% dos homens pretendem viajar sozinhos no próximo ano, buscando desconexão. Mulheres, por outro lado, viajam mais para se conectar: 34% planejam viagens em família ou reencontros, e 22% preferem viajar com amigos. Nenhum homem é uma ilha, mas talvez devesse visitar uma.

Gen Z: Viajantes Apaixonados

A Geração Z está reinventando o cenário das viagens. 31% planejarão com mais cuidado para controlar os gastos. Eles querem viajar mais (34%), por mais tempo (26%) e com opções de transporte mais sustentáveis (23%). Exigem mais do que qualquer outra geração, mas será que conseguirão?

Veronica Diquattro, Presidente de B2C e Supply da Omio, comenta que:

"As viagens mudaram drasticamente nos últimos anos - da paralisação na pandemia, ao 'revenge travel', e agora a uma nova era de viagens intencionais. O que não mudou é a determinação das pessoas em explorar. O desejo de viajar continua forte e, mesmo com dificuldades, os viajantes encontram um jeito. Nosso relatório revela uma nova era de viagens conscientes, inteligentes e com foco em valor. Na Omio, nos dedicamos a acompanhar as demandas emergentes, garantindo que cada jornada seja tranquila. Seja encontrando as melhores ofertas, oferecendo o transporte ideal ou conectando os viajantes aos destinos em alta, estamos aqui para transformar sonhos em realidade e inspiração em ação."

Baixe agora a íntegra da pesquisa NowNext '25 aqui - https://www.omio.com/c/travel-trends-report-2025-2026/

